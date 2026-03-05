Сара Фъргюсън остана бездомна след изгонването от Роял Лодж, спи при приятели

Сара Фъргюсън, бившата херцогиня на Йорк, се оказва без постоянно жилище и временно разчита на приятели за подслон, след като тя и бившият ѝ съпруг принц Андрю загубиха достъп до семейната си резиденция. В същото време последните разкрития, свързани със случая на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, усложняват опитите ѝ да намери място за престой в Ню Йорк, съобщават източници, цитирани от американски медии.

Според запознати, след като двойката е напуснала кралската си резиденция, Фъргюсън временно пребивава в домовете на приятели, сред които и Присила Пресли. Въпреки че тя и принц Андрю се развеждат през 1996 г., двамата продължиха години наред да живеят заедно в имота Royal Lodge в Уиндзор. Ситуацията се променя, след като крал Чарлз III предприема действия по отстраняването на Андрю от резиденцията на фона на скандала около връзките му с Епстийн.

Сара Фъргюсън традиционно поддържа близки контакти в Ню Йорк и често е отсядала в домовете на свои познати в града. По думите на източници обаче, част от тези хора вече избягват да бъдат свързвани с нея заради новите разкрития около случая „Епстийн“.

„Много хора всъщност я харесват, но в момента всеки, който има дори косвена връзка с името Епстийн, се възприема като твърде рискован контакт“, коментира източник, близък до ситуацията.

В Ню Йорк живее и дъщеря ѝ принцеса Юджини, но според запознати и двете са на мнение, че постоянното присъствие на майка ѝ в дома ѝ би могло да създаде допълнително напрежение около семейството.

След като принц Андрю беше лишен от редица кралски привилегии и титли, общественото внимание се насочи към неговите дъщери – принцесите Беатрис и Юджини, които остават сред малкото членове на семейството, запазили активна роля в кралските събития. Поради тази причина близки до семейството смятат, че дистанцирането от скандалите около случая Епстийн е особено важно.

Допълнително напрежение предизвикаха и нови публикувани електронни писма, които според медийни публикации показват близки отношения между Сара и Джефри Епстийн. В тях тя на няколко пъти се шегува с идеята за брак и го нарича „братът, който винаги е искала“.