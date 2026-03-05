Новини
Любопитно »
Сара Фъргюсън остана бездомна след изгонването от Роял Лодж, спи при приятели

Сара Фъргюсън остана бездомна след изгонването от Роял Лодж, спи при приятели

5 Март, 2026 13:31 866 3

  • принц андрю-
  • сара фъргюсън-
  • бездомни-
  • кралско семейство-
  • дом

Тя и бившият ѝ съпруг Андрю бяха изхвърлени от Роял Лодж след отнемането на всички титли на бившия принц

Сара Фъргюсън остана бездомна след изгонването от Роял Лодж, спи при приятели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сара Фъргюсън, бившата херцогиня на Йорк, се оказва без постоянно жилище и временно разчита на приятели за подслон, след като тя и бившият ѝ съпруг принц Андрю загубиха достъп до семейната си резиденция. В същото време последните разкрития, свързани със случая на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, усложняват опитите ѝ да намери място за престой в Ню Йорк, съобщават източници, цитирани от американски медии.

Според запознати, след като двойката е напуснала кралската си резиденция, Фъргюсън временно пребивава в домовете на приятели, сред които и Присила Пресли. Въпреки че тя и принц Андрю се развеждат през 1996 г., двамата продължиха години наред да живеят заедно в имота Royal Lodge в Уиндзор. Ситуацията се променя, след като крал Чарлз III предприема действия по отстраняването на Андрю от резиденцията на фона на скандала около връзките му с Епстийн.

Сара Фъргюсън традиционно поддържа близки контакти в Ню Йорк и често е отсядала в домовете на свои познати в града. По думите на източници обаче, част от тези хора вече избягват да бъдат свързвани с нея заради новите разкрития около случая „Епстийн“.

„Много хора всъщност я харесват, но в момента всеки, който има дори косвена връзка с името Епстийн, се възприема като твърде рискован контакт“, коментира източник, близък до ситуацията.

В Ню Йорк живее и дъщеря ѝ принцеса Юджини, но според запознати и двете са на мнение, че постоянното присъствие на майка ѝ в дома ѝ би могло да създаде допълнително напрежение около семейството.

След като принц Андрю беше лишен от редица кралски привилегии и титли, общественото внимание се насочи към неговите дъщери – принцесите Беатрис и Юджини, които остават сред малкото членове на семейството, запазили активна роля в кралските събития. Поради тази причина близки до семейството смятат, че дистанцирането от скандалите около случая Епстийн е особено важно.

Допълнително напрежение предизвикаха и нови публикувани електронни писма, които според медийни публикации показват близки отношения между Сара и Джефри Епстийн. В тях тя на няколко пъти се шегува с идеята за брак и го нарича „братът, който винаги е искала“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    0 0 Отговор
    принципно ми е все тая

    13:48 05.03.2026

  • 2 Много кофти, но

    2 0 Отговор
    Е явно в Англия законите са по-справедливи, отколкото в България... то мяй монархията ще се окаже по-читава, като държавно управление от комунизма, дето ужким всичко беше, за хората, само, че не бяха уточнили, за кои точно хора се отнасяше това, после разбрахме, че било робство-комунистическо в името на хората... посочени от партията и от Кремъл... Добре, че се отървахме от руския комунизъм навреме.

    Коментиран от #3

    13:56 05.03.2026

  • 3 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много кофти, но":

    Ако това е опит за сарказъм - добре ти се е получило.
    Ако пък си вярваш - много, ама много зле!

    14:05 05.03.2026