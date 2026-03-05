Новини
Пламена от "Ергенът" показа СНИМКА отпреди 10 години и преди корекциите

Пламена от "Ергенът" показа СНИМКА отпреди 10 години и преди корекциите

5 Март, 2026 15:31 1 293 3

Брюнетката показа стар кадър, на който е напълно естествена

Пламена от "Ергенът" показа СНИМКА отпреди 10 години и преди корекциите - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-коментираните участнички в настоящия пети сезон на риалити шоуто "Ергенът" – Пламена, изненада последователите си в социалните мрежи, като сподели стара снимка отпреди цели 10 години.

Любопитната снимка е от 2015 година, когато, както споделя тя, по лицето и тялото ѝ няма никакви следи от корекции и пластични операции.

На кадъра Пламена изглежда значително по-различно от вида си днес, но трябва да се отбележи, че известна част от намесите на хирурга по лицето и тялото ѝ са в следствие на тежката катастрофа, при която тя за малко щеше да изгуби живота си и заради която има титаниева пластина в черепа си.

Пламена от "Ергенът" показа СНИМКА отпреди 10 години и преди корекциите

"Далечната 2015 и липсващите корекции, които толкова много дразнят", написа тя иронично към кадъра, с което показа, че вижда коментарите за външния си вид, но далеч не я жегват критиките, напротив - успява да се забавлява с тях.

"П.С. Повечето тунинг е въображаемо създаден от вас", добави без притеснение Пламена към интересната снимка.


  • 1 Поредната

    3 0 Отговор
    Пластмасова кукла без умения да оцелява в живота ако няма спонсор

    15:45 05.03.2026

  • 2 Сюлейман Великолепни

    4 0 Отговор
    Навремето си била красиво момиче ! Но,навремето ........

    15:46 05.03.2026

  • 3 мдаа

    0 0 Отговор
    Твърде големи джуки си е направила. Иначе добре са и поправили носа. Браво!

    15:53 05.03.2026