Пламена от "Ергенът" показа СНИМКА отпреди 10 години и преди корекциите

Една от най-коментираните участнички в настоящия пети сезон на риалити шоуто "Ергенът" – Пламена, изненада последователите си в социалните мрежи, като сподели стара снимка отпреди цели 10 години.

Любопитната снимка е от 2015 година, когато, както споделя тя, по лицето и тялото ѝ няма никакви следи от корекции и пластични операции.

На кадъра Пламена изглежда значително по-различно от вида си днес, но трябва да се отбележи, че известна част от намесите на хирурга по лицето и тялото ѝ са в следствие на тежката катастрофа, при която тя за малко щеше да изгуби живота си и заради която има титаниева пластина в черепа си.

"Далечната 2015 и липсващите корекции, които толкова много дразнят", написа тя иронично към кадъра, с което показа, че вижда коментарите за външния си вид, но далеч не я жегват критиките, напротив - успява да се забавлява с тях.

"П.С. Повечето тунинг е въображаемо създаден от вас", добави без притеснение Пламена към интересната снимка.