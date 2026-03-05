Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Световната суперзвезда от K-pop групата BLACKPINK - Jennie разширява света на Ruby с новото издание

5 Март, 2026 13:46 411 0

Албумът Ruby се превърна в едно от най-обсъжданите солови K-pop издания на годината

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Световната суперзвезда от K-pop групата BLACKPINK - Jennie отбелязва първата годишнина от дебютния си солов албум Ruby със специалното издание Ruby – The Complete Collection, което излиза на 6 март 2026 г.

Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс

Първоначално издаден на 7 март 2025 г. чрез нейния лейбъл ODD ATELIER, албумът Ruby се превърна в едно от най-обсъжданите солови K-pop издания на годината. Проектът натрупа милиони стриймове в дигиталните платформи, а видеоклиповете към песните достигнаха стотици милиони гледания.

Новото издание, Ruby – The Complete Collection, разширява оригиналния албум с 2 нови версии на хитовия сингъл “Like JENNIE”, вдъхновени от енергичните ѝ изпълнения на големи сцени през 2025 г. В проекта ще бъдат включени и 4 “JENNIE Only Audio” песни, които досега бяха достъпни единствено във физическите версии на албума.

Проектът идва след изключително силна година за Jennie с множество отличия, запомнящи се изпълнения и самостоятелно участие на фестивала Coachella през април 2025 г.

Междувременно BLACKPINK продължават активния си период с новия миниалбум Deadline, който излезе на 27 февруари 2026 г., придружен от видеоклип към водещия сингъл “GO”. След финала на световното им турне през януари тази година, членовете на групата се фокусират и върху индивидуалните си музикални проекти.


