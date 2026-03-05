Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Проф. Христо Пимпирев с престижното отличие „Константин Кацаров“ за 2025 година

Проф. Христо Пимпирев с престижното отличие „Константин Кацаров“ за 2025 година

5 Март, 2026 14:10 333 3

  • христо пимпирев-
  • константин кацаров-
  • награда-
  • антарктика-
  • българска наука-
  • женевски университет-
  • научни постижения-
  • полярни изследвания

Тържествената церемония по връчването на наградата се състоя снощи в емблематичната Аула на Женевския университет

Проф. Христо Пимпирев с престижното отличие „Константин Кацаров“ за 2025 година - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изтъкнатият полярен изследовател проф. Христо Пимпирев бе удостоен с Голямата награда „Константин Кацаров“ за 2025 година – едно от най-значимите отличия в сферата на научните постижения. Решението бе взето единодушно от авторитетния Комитет на Фонд „Кацарови“, който отличи приноса на проф. Пимпирев към развитието на антарктическите изследвания и популяризирането на България на световната научна карта.

Тържествената церемония по връчването на наградата се състоя снощи в емблематичната Аула на Женевския университет, който тази година отбелязва внушителните 465 години от своето създаване. Събитието събра учени, общественици и представители на академичните среди от цял свят, които аплодираха постиженията на българския учен. Проф. Пимпирев е добре познат с дългогодишната си работа в областта на полярните изследвания, като неговият принос към науката и международното сътрудничество е безспорен.

Отличието „Константин Кацаров“ се връчва на личности с изключителни заслуги и новаторски дух, а тази година то заслужено отиде при българския полярник. С това признание България отново заема достойно място сред водещите нации в научния свят, а проф. Пимпирев се нарежда сред имената, които вдъхновяват бъдещите поколения изследователи.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234

    3 0 Отговор
    ама пишете какво е открил,какво е изпил знаем и с кого

    14:19 05.03.2026

  • 2 Тоя

    1 0 Отговор
    Само да ако си върне амбалажа от алкохола на Антарктида ще стане милионер.

    14:24 05.03.2026

  • 3 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    За пиине и едине не знам за количествата, но напоследък пробваха и заплождане

    14:28 05.03.2026