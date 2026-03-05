Проф. Христо Пимпирев с престижното отличие „Константин Кацаров“ за 2025 година

Изтъкнатият полярен изследовател проф. Христо Пимпирев бе удостоен с Голямата награда „Константин Кацаров“ за 2025 година – едно от най-значимите отличия в сферата на научните постижения. Решението бе взето единодушно от авторитетния Комитет на Фонд „Кацарови“, който отличи приноса на проф. Пимпирев към развитието на антарктическите изследвания и популяризирането на България на световната научна карта.

Тържествената церемония по връчването на наградата се състоя снощи в емблематичната Аула на Женевския университет, който тази година отбелязва внушителните 465 години от своето създаване. Събитието събра учени, общественици и представители на академичните среди от цял свят, които аплодираха постиженията на българския учен. Проф. Пимпирев е добре познат с дългогодишната си работа в областта на полярните изследвания, като неговият принос към науката и международното сътрудничество е безспорен.

Отличието „Константин Кацаров“ се връчва на личности с изключителни заслуги и новаторски дух, а тази година то заслужено отиде при българския полярник. С това признание България отново заема достойно място сред водещите нации в научния свят, а проф. Пимпирев се нарежда сред имената, които вдъхновяват бъдещите поколения изследователи.