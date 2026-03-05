Виктория и Дейвид Бекъм честитиха рождения ден на Бруклин, той не ги отрази (СНИМКИ)

Дейвид и Виктория Бекъм отправиха публични честитки за рождения ден на най-големия си син Бруклин Бекъм, въпреки продължаващото напрежение в отношенията им и разкритията от негова страна, че е ограничил контактите си с родителите.

Бившият капитан на английския национален отбор по футбол публикува в Instagram сторитата си селфи, на което той и съпругата му Виктория позират с Бруклин в басейн. „27 днес. Честит рожден ден, Бъст. Обичаме те“, написа Дейвид Бекъм към снимката.

Същият кадър беше споделен и от Виктория Бекъм в профила ѝ в социалната мрежа, придружен от посланието: „Честит рожден ден, Бруклин. Обичаме те много.“

Освен това Дейвид публикува и черно-бяла архивна снимка от детството на сина си, а Виктория сподели фотография, на която играе с първородното си дете навън.

Публикациите идват на фона на новините, че отношенията между Бруклин Бекъм и родителите му са обтегнати. По-рано писахме, че 27-годишният Бруклин е заявил, че предпочита всякаква комуникация с тях да се осъществява чрез адвокати, като дори е поискал те да се въздържат от публични изявления за него в социалните мрежи.

Източник, цитиран от изданието, твърди, че на Дейвид Бекъм е било препоръчано да общува със сина си чрез юридическата кантора Schillings, която представлява интересите на семейството.

Семейният конфликт стана публичен в началото на годината, когато Бруклин публикува изявление в социалните мрежи, в което заяви, че не желае помирение със семейството си. В същото изявление той отправи обвинения към родителите си, твърдейки, че са се опитвали да подкопаят брака му с актрисата Никола Пелц.

Сред твърденията му беше и обвинението, че Виктория Бекъм е „присвоила“ първия танц на младоженците по време на сватбата им през 2022 г., както и че в последния момент се е отказала да изработи сватбената рокля на Пелц.

До момента Дейвид и Виктория Бекъм не са коментирали публично тези обвинения.

В същото време по-малките деца в семейството направиха жестове за помирение. Миналия месец Круз Бекъм, на 21 години, публикува в Instagram серия от снимки, започваща със стара фотография с братята му. По повод Деня на влюбените 14-годишната Харпър Бекъм също сподели архивна снимка с братята си Бруклин, Ромео и Круз, придружена от посланието, че ги обича много.