Как се отбелязва 8 март по света

Международният ден на жената се отбелязва всяка година на 8 март и е посветен на признанието към икономическите, политическите и обществените постижения на жените. Първоначално празникът възниква като политическа инициатива, свързана със социалистическите движения, но с времето се превръща в част от културните традиции на много държави по света.

В някои страни първоначалният политически характер постепенно избледнява и денят се възприема повече като повод мъжете да покажат внимание и уважение към жените в своя живот. Така празникът често напомня на комбинация между западните празници Ден на майката и Свети Валентин.

В България 8 март също се свързва с почит към майките, въпреки че според част от хората християнският празник Благовещение на 25 март се приема като истинския ден на майката и жената. По света обаче Международният ден на жената се отбелязва по различни начини - от подаръци и семейни традиции до обществени инициативи и демонстрации.

Италия

В Италия на този ден традиционно се подаряват букети от жълта мимоза – цвете, което се е превърнало в символ на празника в страната. Смята се, че то олицетворява силата и устойчивостта на жените. Затова често жените си разменят мимози като знак на солидарност. Празничната трапеза също следва темата – сладкарниците предлагат торти и десерти в жълт цвят, вдъхновени от формата и цвета на цветето.

Румъния

В Румъния празникът напомня на Деня на майката в Съединените щати. Мъжете използват случая, за да изразят благодарност към майките, бабите и партньорките си, като им подаряват цветя и картички.

Съединени щати

В САЩ Международният ден на жената не е официален празник. Въпреки това целият месец март е обявен за Месец на историята на жените – период, посветен на популяризирането на постиженията на жените в миналото и настоящето. На 8 март в различни градове се организират шествия, конференции, бизнес форуми и обществени дискусии.

Китай

Китай официално признава Международния ден на жената още от 1949 г. Макар че Денят на момичетата се отбелязва на 7 март, на следващия ден работодателите се насърчават да предоставят на жените половин работен ден почивка, въпреки че това не е задължително. Празникът има и силна търговска страна, тъй като мъжете често са стимулирани да купуват подаръци за жените в живота си.

Испания

В Испания Международният ден на жената придобива силно обществено значение след мащабната стачка през 2018 г., когато повече от пет милиона души излизат по улиците на страната. Оттогава насам всяка година се организират демонстрации и инициативи, които поставят акцент върху правата на жените и равенството между половете.

Великобритания

В Лондон се провежда тридневният фестивал Women of the World (WOW), който обхваща и 8 март. На него се събират лектори, активисти и артисти, за да обсъждат проблемите, пред които са изправени жените по света. Фестивалът, създаден във Великобритания, вече има свои издания и в други държави, където се организират дискусии, изложби и културни събития.

Чили

В Чили празникът се отбелязва с масови шествия в различни градове, включително столицата Сантяго. Участниците носят зелени кърпи - символ на подкрепата за сексуалните и репродуктивните права. Атмосферата често е съпроводена от музика, барабани, песни и артистични костюми.

Аржентина

Международният ден на жената се празнува в Аржентина още от началото на XX век. Традиционно хората подаряват цветя и подаръци на жените в семейството си. През последните години обаче протестите също се превръщат във важна част от отбелязването на деня. Много граждани излизат по улиците, за да изразят позиция срещу насилието над жени, разликите в заплащането и неравното представителство в различни обществени сфери.

Макар формите на отбелязване да се различават по света, основната идея остава една и съща - да се отдаде признание на ролята на жените в обществото и да се насърчи стремежът към равноправие и уважение.

Източник: Ladyzone.bg.