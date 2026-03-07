Любовният живот на Бен Афлек: от „Бенифър“ до бракове и втори шансове

Бен Афлек е един от най-разпознаваемите актьори и режисьори в Холивуд. Освен с наградите „Оскар“ и успешните си филми, той често е в центъра на медиите заради бурните си любовни истории. Ето кои са жените, които са покорили сърцето му - подредени хронологично.

Романтика на червения килим: Гуинет Полтроу

Афлек започва връзка с Гуинет Полтроу през 1997 г., след като се запознават на официална вечеря на Miramax. Двамата работят заедно във филмите Shakespeare in Love и Bounce. Връзката им е изпълнена с раздели и примирения, но през 2000 г. окончателно се разделят, оставайки приятели.

„Бенифър“: първата любов с Дженифър Лопес

През 2002 г. Афлек започва връзка с Дженифър Лопес по време на снимките на Gigli. Романът им бързо се превръща в медийна сензация и получава прякора „Бенифър“. През 2002 г. Афлек ѝ предлага брак, но сватбата е отложена заради огромното медийно внимание. Двамата се разделят през 2004 г.

Бракът с Дженифър Гарнър

След приятелство и съвместна работа във филмите Pearl Harbor и Daredevil, Афлек започва връзка с Дженифър Гарнър през 2004 г. Сватбата им е през 2005 г. на островите Търкс и Кайкос. По време на брака им се раждат три деца. Двойката се разделя през 2015 г., а разводът е финализиран през 2018 г. Въпреки това те запазват близки отношения и отглеждат децата си съвместно.

Връзката с Линдзи Шукъс

След раздялата с Гарнър, Афлек се среща с телевизионната продуцентка Линдзи Шукъс, известна с работата си по Saturday Night Live. Двамата са заедно между 2017 и 2018 г., а през 2019 г. връзката им кратко се възобновява, но приключва отново.

Ана де Армас и романтика по време на пандемията

През 2020 г., по време на пандемията, Афлек започва връзка с Ана де Армас, с която се запознава по време на снимките на Deep Water. Двойката прекарва много време заедно, но в началото на 2021 г. се разделя.

Вторият шанс на „Бенифър“

През 2021 г., почти две десетилетия след първата им раздяла, Афлек и Дженифър Лопес изненадват света, като възобновяват връзката си. През 2022 г. двамата се женят в Лас Вегас, последвано от по-голяма церемония в Джорджия. Вторият им брак обаче не продължава дълго - през 2024 г. Лопес подава молба за развод, финализирана през 2025 г.

Източник: Ladyzone.bg.