Хасан Адемов: Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани дори и да няма редовен бюджет

Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това увери служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов увери в „Денят започва с Георги Любенов“. Той допълни, че социалната сфера няма да бъде използвана за политически цели.
Министърът обясни как се осигурява финансовата стабилност на социалните плащания.
„Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Всички те са гарантирани със Закона за публичните финанси-чл. 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин.“
Адемов уточни конкретните увеличения, които са планирани от 1 юли.
„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро. Тези социални плащания са абсолютно гарантирани, няма нужда от това да бъдат договорени. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%.“
Хасан Адемов подчерта, че социалната сфера няма да се използва за изборна активност.
„Всички европейски програми за "Заетост", "Топъл обяд", "Личен асистент", "Домашен помощник" са за всички български граждани, независимо от тяхната партийна принадлежност. Ние от МТСП сме заявили нулева толерантност към злоупотреби.“
Той увери, че екипът му обикаля регионите, за да гарантира прозрачност:
„Няма да позволим по никакъв начин с инструментите на социалната политика да се моделира и контролира определено политическо поведение.“
По думите му в случай на нарушения ще се вземат строги мерки.
„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове с инструментите на социалната политика.“
Той увери, че ще бъде направено всичко възможно за подкрепа на уязвимите групи във връзка с въвеждането на еврото.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
10:25 08.03.2026
3 Стенли
До коментар #1 от "1488":Аз пък мисля че това се случи с любезното съдействие на Борисов имам предвид ниските доходи макар че не съм привърженик на Радев не мисля че за икономиката има вина, може би някакъв процент има когато имаше право да назначава министър председател преди така наречената домова книга и както не веднъж са казвали България е парламентарна република така че президентът има много малко влияние върху икономиката
10:28 08.03.2026
4 Любопитен
10:30 08.03.2026
5 гарантирана мизерия
10:38 08.03.2026
6 Всички депутати, министри, комисии
Да се прекъсне концесията на Софийска Вода над 4 лева кубик за вода идваща под наклон, без питейни качества. Проверка на ЕРП опериращо в София, манупулират ли се електромери, както през 2012, злоупотребява ли се с богати хора, които не обжалват сметките. Лаборатория на ЕРП в София да е независима от ЕРП-то. Не може цяла София да получи сметки от 200 лв. за януари и февруари, едни от най-топлите месеци, спрямо други години и киловатчасове да са надути безобразно. и то в жилища, в които не е живяно. Да си плащаш сваляне на електромер, монтиране временен,, плащаш и наново поставяне ако искаш проверка за техническа изправност, за десерт вълкът ще пази агнето, измерване на уредът в тяхна лаборатория, на ЕРП. Чия собственост е ЕРП-то в София?
В много държави умните електромери не са въведени, поради гореспоменати причини. За десерт и ниско напрежение, а ни товарят с 40% от сметка с таксички напрежения.
За нивото на Теритоторията заплата над 4000 лв., и то на доказани експерти не трябва да има, включително в БНБ.
10:42 08.03.2026
7 Цвете
10:42 08.03.2026
8 Цвете
10:44 08.03.2026
9 този крадливия турч
10:44 08.03.2026
10 Любопитен
10:52 08.03.2026