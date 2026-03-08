Новини
Хасан Адемов: Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани дори и да няма редовен бюджет

8 Март, 2026 10:20 555 10

„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове с инструментите на социалната политика.“, коментира социалният министър

Хасан Адемов: Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани дори и да няма редовен бюджет - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Социалните плащания, включително пенсиите, са гарантирани и няма да бъдат засегнати, дори ако до 1 юли не бъде приет редовен бюджет. Това увери служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов увери в „Денят започва с Георги Любенов“. Той допълни, че социалната сфера няма да бъде използвана за политически цели.

Министърът обясни как се осигурява финансовата стабилност на социалните плащания.

„Дори и да не се приеме удължителният бюджет, няма никаква опасност за социалните плащания. Всички те са гарантирани със Закона за публичните финанси-чл. 87 казва, че ако не се приеме редовен бюджет или удължителен такъв, функционирането на държавните системи не може да прекъсне по никакъв начин.“

Адемов уточни конкретните увеличения, които са планирани от 1 юли.

„Гарантиране на минималната работна заплата, която се увеличава с 12,6%, гарантиране линията на бедност – става 390 евро, увеличението е с 19,7%. Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли се увеличава на 347 евро. Средната пенсия се увеличава на 556 евро. Тези социални плащания са абсолютно гарантирани, няма нужда от това да бъдат договорени. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, че пенсиите, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%.“

Хасан Адемов подчерта, че социалната сфера няма да се използва за изборна активност.

„Всички европейски програми за "Заетост", "Топъл обяд", "Личен асистент", "Домашен помощник" са за всички български граждани, независимо от тяхната партийна принадлежност. Ние от МТСП сме заявили нулева толерантност към злоупотреби.“

Той увери, че екипът му обикаля регионите, за да гарантира прозрачност:

„Няма да позволим по никакъв начин с инструментите на социалната политика да се моделира и контролира определено политическо поведение.“

По думите му в случай на нарушения ще се вземат строги мерки.

„Там, където установим сериозни нарушения или колаборация на местната власт и социалните служби, ще реагираме изключително строго и адекватно. Ще вземем всички мерки, за да приключим това грозно явление – купуване на гласове с инструментите на социалната политика.“

Той увери, че ще бъде направено всичко възможно за подкрепа на уязвимите групи във връзка с въвеждането на еврото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    2 6 Отговор
    под Политическа Партия ГЕРБ-СДС, пенсиите бяха най-високите в историята

    10:25 08.03.2026

  • 3 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Аз пък мисля че това се случи с любезното съдействие на Борисов имам предвид ниските доходи макар че не съм привърженик на Радев не мисля че за икономиката има вина, може би някакъв процент има когато имаше право да назначава министър председател преди така наречената домова книга и както не веднъж са казвали България е парламентарна република така че президентът има много малко влияние върху икономиката

    10:28 08.03.2026

  • 4 Любопитен

    4 4 Отговор
    Пенсиите няма да се увеличат без приемането на редовен бюджет. За пореден път дават обещания, които изобщо не зависят от този кабинет като се подлива вода на следващия кабинет да изпълнява напразни или дори невъзможни обещания. Средната пенсия за стаж и възраст у нас е достигнала към 600 евро и с тези 7.8% би стигнала почти 650 евро. Това е към 60% от средната заплата след плащане на данъци и осигуровки. Тази пропорция е към 46% за Германия например. Увеличението на пенсиите тук в последните 7 години е над 100%, докато за Германия то е към 27%, а за САЩ към 30%. Българските пенсии са най-щедрите в целия ЕС с изключение на Франция и Италия...

    10:30 08.03.2026

  • 5 гарантирана мизерия

    5 1 Отговор
    ако не сте палицай с шапка

    10:38 08.03.2026

  • 6 Всички депутати, министри, комисии

    6 0 Отговор
    пред. на НС, да си намалят заплатите с 80%, големи са им заплатите щом водят съпругите по Дубай и Малдивите. Държавата ще им прибира "загорелите телеса", защото нямали акъл да предвидят меж. обстановка. Докато пенсионерите се чудят как да си платят сметките за ток, вода, парно.
    Да се прекъсне концесията на Софийска Вода над 4 лева кубик за вода идваща под наклон, без питейни качества. Проверка на ЕРП опериращо в София, манупулират ли се електромери, както през 2012, злоупотребява ли се с богати хора, които не обжалват сметките. Лаборатория на ЕРП в София да е независима от ЕРП-то. Не може цяла София да получи сметки от 200 лв. за януари и февруари, едни от най-топлите месеци, спрямо други години и киловатчасове да са надути безобразно. и то в жилища, в които не е живяно. Да си плащаш сваляне на електромер, монтиране временен,, плащаш и наново поставяне ако искаш проверка за техническа изправност, за десерт вълкът ще пази агнето, измерване на уредът в тяхна лаборатория, на ЕРП. Чия собственост е ЕРП-то в София?
    В много държави умните електромери не са въведени, поради гореспоменати причини. За десерт и ниско напрежение, а ни товарят с 40% от сметка с таксички напрежения.
    За нивото на Теритоторията заплата над 4000 лв., и то на доказани експерти не трябва да има, включително в БНБ.

    10:42 08.03.2026

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО " ,ЗАЩОТО И ШВЕЙЦАРЦИТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗА НЕГО? 🤔🙄🙃 КОЙ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ С 347 ЕВРО? ТИ, МОЖЕШ ЛИ? 37 ГОДИНИ И С ВАША " ПОМОЩ " ДПС ОТ КРАДЕНЕ НИ ДОКАРАХТЕ ДО ПРОСЯЦИ, А НИЕ СМЕ РАБОТИЛИ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ВАС В ПАРЛАМЕНТА. ПОДИГРАВАТЕ СЕ, НО ВСИЧКО ЩЕ ВИ ИЗКАРАМЕ ПРЕЗ НОСА. 🐷🎃🥴😉🤔🙄🙃☹️

    10:42 08.03.2026

  • 8 Цвете

    5 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ТОВА " ШВЕЙЦАРСКО ПРАВИЛО " ,ЗАЩОТО И ШВЕЙЦАРЦИТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗА НЕГО? 🤔🙄🙃 КОЙ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ С 347 ЕВРО? ТИ, МОЖЕШ ЛИ? 37 ГОДИНИ И С ВАША " ПОМОЩ " ДПС ОТ КРАДЕНЕ НИ ДОКАРАХТЕ ДО ПРОСЯЦИ, А НИЕ СМЕ РАБОТИЛИ МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ВАС В ПАРЛАМЕНТА. ПОДИГРАВАТЕ СЕ, НО ВСИЧКО ЩЕ ВИ ИЗКАРАМЕ ПРЕЗ НОСА. 🐷🎃🥴😉🤔🙄🙃☹️

    10:44 08.03.2026

  • 9 този крадливия турч

    2 0 Отговор
    обеща на пендионерите за великден по един рeзaнджу4. също и за рамазана

    10:44 08.03.2026

  • 10 Любопитен

    1 2 Отговор
    Хасане, имаше пенсионери от селата, които обменяха по 20 000 или дори до 50 000 лева в евро само преди 2 месеца. Тези пари са спестени от от уж малката пенсия, защото ако бяха от продажба на имот щеше да доста повече. Българските пенсионери са твърде богати пестят твърде много - това би заключил всеки всеки нормален икономист. Пенсионерите в Западна Европа рядко имат 5000 евро спестени, а те са уж богати, а нашите уж са бедни...

    10:52 08.03.2026

