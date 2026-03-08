Лионел Меси блести за Интер Маями при победата над Ди Си Юнайтед в Балтимор

Интер Маями надделя с 2:1 над Ди Си Юнайтед в третия кръг на Мейджър Лийг Сокър (MLS). Двубоят се проведе на стадион "M&T Bank", където гостите демонстрираха класа и хладнокръвие.

В 17-ата минута Родриго де Пол даде преднина на Интер Маями, след като се възползва от неразбирателство в защитата на домакините. Само десет минути по-късно магьосникът Лионел Меси удвои резултата с характерен за него прецизен удар, който остави вратаря на Ди Си безпомощен.

Въпреки че Тай Барибо върна интригата с попадение в 75-ата минута, домакините не успяха да стигнат до изравнителен гол.

Така Интер Маями записа втората си победа за сезона и вече заема четвъртото място в Източната конференция с актив от 6 точки след три изиграни срещи. Ди Си Юнайтед остава на осма позиция с 3 точки.