Български моден почерк в новия сезон на „Емили в Париж“

Парижката къща за висша мода On Aura Tout Vu, ръководена от българските дизайнери Ясен Самуилов и Ливия Стоянова, стои зад част от впечатляващите костюми в популярния сериал Emily in Paris на Netflix, предава БТА.

„Минди сияе повече от всякога в Emily in Paris, благодарение на магнетичното присъствие на Ashley Park“, написаха дизайнерите в социалните мрежи, коментирайки участието на актрисата в новия сезон на поредицата.

За предстоящия пети сезон двамата творци работят съвместно с костюмографката Marilyn Fitoussi, за да създадат специални сценични визии за героинята Минди Чен, изиграна от Ашли Парк, както и за нейния партньор в сериала.

Костюмите са изработени изцяло в ателиетата на модната къща в Париж и са предназначени за динамична танцова сцена. Те се отличават с впечатляващи силуети, декоративни принтове, ръчно изработени бродерии, кристални елементи и ефектни сини пискюли.

Освен тях, още два тоалета, носени от Ашли Парк, са създадени специално за епизодите на сериала. Единият е рокля от органза и черен тюл с принт на пламъци, допълнена с бродерия от черни перли и кристали. Моделът е част от архивната откутюр колекция High Light Fire на On Aura Tout Vu. Вторият е оранжев боди костюм с декоративен принт и кристална бродерия от колекцията Out Of This World.

В друга сцена актьорът Samuel Arnold, който играе персонажа Жулиен, се появява с елегантно палто от микaдо, украсено с перли и богата златиста кристална бродерия - характерен детайл, който подчертава екстравагантния стил на модната къща.

Модната естетика на сериала намира място и в официалното издание Emily in Paris: The Fashion Guide, публикувано от Assouline в края на миналата година. Книгата, написана от Мерилин Фитуси с предговор от продуцента Darren Star, представя най-запомнящите се модни визии от сериала и разкрива любопитни истории зад създаването на екранния гардероб. Сред тях са включени и творенията на On Aura Tout Vu.