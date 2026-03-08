Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Български моден почерк в новия сезон на „Емили в Париж“

Български моден почерк в новия сезон на „Емили в Париж“

8 Март, 2026 09:37, обновена 8 Март, 2026 09:41 633 3

  • емили в париж-
  • български дизайнер-
  • нов сезон

Модната къща On Aura Tout Vu на Ясен Самуилов и Ливия Стоянова създава специални костюми за новия сезон на популярния сериал на Netflix

Български моден почерк в новия сезон на „Емили в Париж“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парижката къща за висша мода On Aura Tout Vu, ръководена от българските дизайнери Ясен Самуилов и Ливия Стоянова, стои зад част от впечатляващите костюми в популярния сериал Emily in Paris на Netflix, предава БТА.

„Минди сияе повече от всякога в Emily in Paris, благодарение на магнетичното присъствие на Ashley Park“, написаха дизайнерите в социалните мрежи, коментирайки участието на актрисата в новия сезон на поредицата.

За предстоящия пети сезон двамата творци работят съвместно с костюмографката Marilyn Fitoussi, за да създадат специални сценични визии за героинята Минди Чен, изиграна от Ашли Парк, както и за нейния партньор в сериала.

Костюмите са изработени изцяло в ателиетата на модната къща в Париж и са предназначени за динамична танцова сцена. Те се отличават с впечатляващи силуети, декоративни принтове, ръчно изработени бродерии, кристални елементи и ефектни сини пискюли.

Освен тях, още два тоалета, носени от Ашли Парк, са създадени специално за епизодите на сериала. Единият е рокля от органза и черен тюл с принт на пламъци, допълнена с бродерия от черни перли и кристали. Моделът е част от архивната откутюр колекция High Light Fire на On Aura Tout Vu. Вторият е оранжев боди костюм с декоративен принт и кристална бродерия от колекцията Out Of This World.

В друга сцена актьорът Samuel Arnold, който играе персонажа Жулиен, се появява с елегантно палто от микaдо, украсено с перли и богата златиста кристална бродерия - характерен детайл, който подчертава екстравагантния стил на модната къща.

Модната естетика на сериала намира място и в официалното издание Emily in Paris: The Fashion Guide, публикувано от Assouline в края на миналата година. Книгата, написана от Мерилин Фитуси с предговор от продуцента Darren Star, представя най-запомнящите се модни визии от сериала и разкрива любопитни истории зад създаването на екранния гардероб. Сред тях са включени и творенията на On Aura Tout Vu.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 етикет

    1 0 Отговор
    Тази Емили с черното рокле,дето й се виждат Ц,много ми харесва,ще я схрускам!Ако ми попадне отблизо,истествинно.

    09:43 08.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пророк

    1 0 Отговор
    Танчето я виждам като бъдеща милионерка а колкото до двете гнусни безделнички почивкаджийки Анита и Бети цървула ще ги видите с кравите по баира, амин и за много години! 🇮🇱🤣🤭🥳

    10:20 08.03.2026