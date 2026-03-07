Netflix купи стартъп компания за изкуствен интелект, основана от Бен Афлек

Netflix придоби стартъп компания за филмово производство с изкуствен интелект, наречен InterPositive, пише Variety.

Компанията е основана от актьора Бен Афлек през 2022 г., който ще остане старши съветник на Netflix. Освен това целият екип ще бъде погълнат от стрийминг платформата.

Афлек казва, че е основал компанията, след като „наблюдава ранния възход на изкуствения интелект в продукцията“ и осъзнава как „моделите се оказват недостатъчни“. Компанията създава инструменти, които генерират модели с изкуствен интелект. Това позволява на режисьорите да ги използват в процеса на постпродукция, за да правят неща като миксиране и оцветяване, повторно осветяване на кадри и добавяне на визуални ефекти.

Афлек добавя, че тази технология „не е за текстово подканване или генериране на нещо от нищо“. Netflix казва, че компанията ще държи „режисьорите в центъра на процеса“. Компанията наскоро използва генеративни инструменти с изкуствен интелект, за да създаде визуален кадър в шоу, наречено „The Eternaut“. Компанията използва и изкуствен интелект, за да направи рекламите по-натрапчиви. Ще трябва да изчакаме и да видим дали създателите наистина ще останат в центъра на събитията. Netflix ще предложи достъп до технологията на InterPositive на креативни партньори, но няма планове да я продава комерсиално.

Заслужава да се отбележи, че Афлек изглежда има нюансирано разбиране за съвременните инструменти с изкуствен интелект. „Трябва също така да запазим това, което прави разказването на истории човешко, а именно преценката“, каза той. „Такава, за чието изграждане са необходими десетилетия, за усъвършенстване – опит, и каквато само хората могат да имат. Знаех, че нося отговорност пред колегите си и нашата индустрия, да защитя силата на човешкото творчество и хората, които стоят зад него.“ Струва си обаче да се повтори, че компанията вече не е в ръцете на Афлек, тъй като той вече е просто съветник.

Източник: engadget.com