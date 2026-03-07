Новини
Любопитно »
Три години по-късно: Лили Колинс си върна откраднатия годежен пръстен

Три години по-късно: Лили Колинс си върна откраднатия годежен пръстен

7 Март, 2026 16:51 570 1

  • лили колинс-
  • годежен пръстен-
  • откраднат

Актрисата от „Емили в Париж“ е развълнувана след завръщането на бижуто, изчезнало преди три години

Три години по-късно: Лили Колинс си върна откраднатия годежен пръстен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата Лили Колинс, известна с ролята си в „Емили в Париж“, сподели, че годежният ѝ пръстен винаги ще има специално място в сърцето ѝ - и сега той отново е на пръста ѝ. След като бижуто беше откраднато, то бе възстановено благодарение на усилията на Hakimian Imports Chicago Jewelers, три години след изчезването му, предава Ladyzone.bg.

На 6 март 36-годишната Колинс публикува в Instagram Stories селфи с пръстена и написа, че е „без думи“ и „все още не може да повярва, че пръстенът е отново при нея“.

Откраднатите вещи на актрисата, включително годежният пръстен и венчалната ѝ халка, изчезнаха по време на престоя ѝ в хотел Edition в Западен Холивуд на 6 май 2023 г. По това време шерифският отдел на Лос Анджелис потвърди, че е реагирал на сигнал за взлом в хотелската стая, като общата стойност на откраднатите вещи надхвърля 10 000 долара.

Лили Колинс и съпругът ѝ Чарли Макдауъл, син на Мери Стийнбъргън и Малкълм Макдауъл, се сгодиха през септември 2020 г., а сватбата им се състоя на 4 септември 2021 г. в Дънтън, Колорадо. За церемонията Колинс носеше рокля по поръчка на Ralph Lauren, ръчно изработена и украсена с дантела, органза листенца и кристали Swarovski, допълнена от ефектна пелерина с качулка до пода.

В предаването „На живо с Кели и Райън“ актрисата сподели, че е „много изненадана“ от пръстена, създаден по поръчка от Ирен Нойвирт, и че това е точно бижуто, което е искала.

Колинс скоро ще изиграе Одри Хепбърн в нов филм за създаването на „Закуска в Тифани“, което обещава още впечатляващи участия и звездни моменти с бляскави аксесоари.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елизабет Цветанова изпеяната песна

    0 0 Отговор
    Камерунеца е най надарен 🥳🤣🤭

    17:33 07.03.2026