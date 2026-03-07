Три години по-късно: Лили Колинс си върна откраднатия годежен пръстен

Актрисата Лили Колинс, известна с ролята си в „Емили в Париж“, сподели, че годежният ѝ пръстен винаги ще има специално място в сърцето ѝ - и сега той отново е на пръста ѝ. След като бижуто беше откраднато, то бе възстановено благодарение на усилията на Hakimian Imports Chicago Jewelers, три години след изчезването му, предава Ladyzone.bg.

На 6 март 36-годишната Колинс публикува в Instagram Stories селфи с пръстена и написа, че е „без думи“ и „все още не може да повярва, че пръстенът е отново при нея“.

Откраднатите вещи на актрисата, включително годежният пръстен и венчалната ѝ халка, изчезнаха по време на престоя ѝ в хотел Edition в Западен Холивуд на 6 май 2023 г. По това време шерифският отдел на Лос Анджелис потвърди, че е реагирал на сигнал за взлом в хотелската стая, като общата стойност на откраднатите вещи надхвърля 10 000 долара.

Лили Колинс и съпругът ѝ Чарли Макдауъл, син на Мери Стийнбъргън и Малкълм Макдауъл, се сгодиха през септември 2020 г., а сватбата им се състоя на 4 септември 2021 г. в Дънтън, Колорадо. За церемонията Колинс носеше рокля по поръчка на Ralph Lauren, ръчно изработена и украсена с дантела, органза листенца и кристали Swarovski, допълнена от ефектна пелерина с качулка до пода.

В предаването „На живо с Кели и Райън“ актрисата сподели, че е „много изненадана“ от пръстена, създаден по поръчка от Ирен Нойвирт, и че това е точно бижуто, което е искала.

Колинс скоро ще изиграе Одри Хепбърн в нов филм за създаването на „Закуска в Тифани“, което обещава още впечатляващи участия и звездни моменти с бляскави аксесоари.