Международният ден на жената: история и значение

Вече повече от сто години на 8 март по целия свят се отбелязва Международният ден на жената. Макар днес често да се свързва с подаръци, цветя и поздравления, празникът има дълбоки исторически корени и е символ на борбата за равноправие и социални права.
Началото на Международния ден на жената
Произходът на този ден е свързан с работническите движения в началото на XX век. През 1908 г. приблизително 15 000 жени излизат на демонстрация в Ню Йорк. Те настояват за по-добри условия на труд, по-кратко работно време, справедливо заплащане и право на глас.
Година по-късно Социалистическата партия на САЩ организира първия Национален ден на жената. Идеята инициативата да придобие международен характер е предложена от германската активистка за правата на жените Клара Цеткин. През 1910 г. тя представя предложението си на Международната конференция на работещите жени в Копенхаген.
Предложението получава единодушна подкрепа от над 100 делегатки от 17 държави. В резултат на това през 1911 г. Международният ден на жената е отбелязан за първи път в Австрия, Дания, Германия и Швейцария.
По-късно празникът получава и международно институционално признание. През 1975 г. Организацията на обединените нации започва официално да го отбелязва. Първата тема, въведена от организацията през 1996 г., е „Да празнуваме миналото, да планираме бъдещето“, съобщава BBC.
Защо празникът е на 8 март
Първоначално идеята за международен ден на жените не е била обвързана с конкретна дата. Денят 8 март се утвърждава след събитията в Русия през 1917 г.
По време на Първата световна война жени излизат на протест с лозунга „хляб и мир“. Само четири дни след началото на стачките царят е принуден да абдикира, а временното правителство предоставя на жените право на глас.
По тогавашния Юлиански календар протестите започват на 23 февруари. В използвания в повечето страни Григориански календар тази дата съответства на 8 март, което постепенно утвърждава деня като символичен празник.
Традиции и отбелязване по света
В много държави Международният ден на жената е официален празник. В Китай например на много жени се предоставя половин почивен ден от работа по препоръка на Държавния съвет.
По света се организират разнообразни инициативи – шествия, обществени дискусии, културни събития, концерти и изложби, които поставят акцент върху правата и постиженията на жените.
В Италия празникът е известен като Festa della Donna, а мимозата се е превърнала в традиционен символичен подарък. В Русия продажбите на цветя около 8 март обикновено се увеличават значително.
В Съединените американски щати целият месец март е посветен на историята на жените – Women's History Month. Всяка година президентът издава специална прокламация, която отдава признание на постиженията на американските жени.
В България празникът традиционно се отбелязва с подаряване на цветя, картички и поздравления. Ученици поздравяват своите учителки, децата изразяват благодарност към майките и бабите си, а различни институции и организации организират събития в чест на жените.
Символиката на лилавия цвят
По време на инициативите, свързани с Международния ден на жената, често се използват цветовете лилаво, зелено и бяло. Тази цветова символика произлиза от Women's Social and Political Union - организация, основана във Великобритания през 1903 г., която се бори за избирателните права на жените.
Активистката Еммелин Петик-Лорънс обяснява значението им така: лилавото символизира достойнството и силата, бялото олицетворява чистотата в личния и обществения живот, а зеленото е знак на надежда и ново начало.
Макар днес често да се възприема като ден на внимание и жестове към жените, Международният ден на жената остава и силен символ на стремежа към равноправие и признание. Той напомня за дългия път в борбата за права и за усилията, които продължават и днес. Затова 8 март е не само празник, но и повод за размисъл за значението на жените в обществото и тяхната роля в съвременния свят.
Източник: Lifestyle.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герп боклуци
Коментиран от #7
08:41 08.03.2026
2 празник на дамите
08:41 08.03.2026
3 Нека
08:45 08.03.2026
4 любопитен
08:48 08.03.2026
5 само да попитам че имам един комшия
08:49 08.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хаха
До коментар #1 от "Герп боклуци":Предпочитам да купя на жена ми торта вместо да троша пари за роза 😂
Коментиран от #14
09:00 08.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гориил
09:14 08.03.2026
11 Банан
09:26 08.03.2026
12 Калушай лама от ППДБ
10:07 08.03.2026
13 Перо
10:21 08.03.2026
14 Герп боклуци
До коментар #7 от "Хаха":Именно
10:36 08.03.2026