Актриса използва спермата на починалия си син, за да стане баба на детето му

След смъртта на 27-годишния си син Алес Лекио от рак, испанската актриса Ана Обрегон преживява най-тежкия период в живота си. Години по-късно тя взема необичайното решение да се сдобие с внучка чрез сурогатна майка, използвайки замразената сперма на покойния си син, пише Ladyzone.bg.

През 2025 г. Ана проговори пред ¡Hola! за решението си, което предизвика силни реакции в Испания. „Живеем целия си живот, мислейки, че сме вечни, но изведнъж ти казват, че на 25 години имаш агресивен рак“, сподели актрисата. След загубата на Алес тя се е чувствала „мъртва в продължение на три години“ - докато не се роди внучката ѝ Анита.

Анита е зачената чрез донор на яйцеклетка и сперма на покойния Алес чрез сурогатно майчинство в САЩ. Спермата е била съхранявана две години преди смъртта на сина ѝ. След раждането Ана осиновява детето, което е законно, въпреки че сурогатното майчинство е незаконно в Испания.

Актрисата обяснява, че използването на спермата на сина ѝ е било „последното желание“ на Алес - да има дете. Тя казва, че раждането на внучката ѝ „я е възкресило“ след болезнените години след смъртта на Алес.

През 2025 г. Ана споделя:

„Знам, че никога повече няма да почувствам щастието, което имах, когато Алес беше с мен. Тази болка никога няма да изчезне. Не приемаш или преодоляваш смъртта на дете. В крайна сметка приемаш, че никога няма да можеш да се примириш със загубата.“

Сега Анита изпълва дните на Ана с радост:

„Бях мъртва три години от смъртта на Алес до раждането на Анита... Животът е глътка свеж въздух.“

Ана уточнява, че Анита е внучка, а не дъщеря, и планира, когато порасне, да ѝ разкаже за Алес и „кой е той“.

През март 2026 г. актрисата отпразнува втория рожден ден на Анита в Instagram със сърдечно послание:

„Днес също преди две години бях възкресен заради теб и последното желание на баща ти… Ти и баща ти сте любовта на живота ми. Честито, мое малко ангелче на земята!!!!“