Ан Хатауей дебютира като певица в новия психологически трилър „Майка Мери“

Ан Хатауей демонстрира вокалните си умения в песен от новия психологически трилър „Майка Мери“, където играе поп изпълнителка. Тя е съавтор на композицията заедно с истинската поп звезда Charli XCX, съпруга си George Daniel и Jack Antonoff. Песента е синтпоп и включва запомнящ се рефрен: „Това е твоето погребение“, предава Vesti.bg.

Студиото A24 публикува кратко 30-секундно видео в YouTube с озаглавие „Greatest Hits (Official Album Teaser)“, показващо откъси от филма и сцената с изпълнението на „Burial“.

В актьорския състав на филма са още Michaela Coel, Hunter Schafer, Athina Rizel, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaurа Barbe-Brown, Sian Clifford и FKA Twigs.

Режисьор на лентата е David Lowery, известен с „Зеленият рицар“. FKA Twigs, Jack Antonoff и Charli XCX създават оригиналната музика за филма, която ще звучи през цялото време след „Burial“.

Синопсисът разказва, че „дълго забравени рани излизат на повърхността, когато поп звездата Mother Mary се среща с отчуждения си най-добър приятел и бивш дизайнер на костюми Sam Anselm (Michaela Coel) преди завръщането си на сцената.“

В интервю за Vogue (август 2025) Хатауей описва героинята си като „своеобразен микс между Lady Gaga и Taylor Swift“, която търси приятел, помогнал ѝ да изгради публичния си образ. Актрисата споделя, че е трябвало да приеме ролята на начинаеща певица и да се учи с търпение:

„Трябваше да приема, че съм начинаеща… Смирението идва, когато се появяваш всеки ден, знаейки, че можеш да се провалиш. Не си „лош“. Просто си начинаещ.“

„Майка Мери“ ще тръгне първо в ограничени кина на 17 април, а от 24 април ще бъде показан в цялата страна.