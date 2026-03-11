Състоянието на Тейлър Суифт нарасна на 2 милиарда долара

Американската поп звезда Тейлър Суифт вече разполага с лично състояние, оценявано на около 2 милиарда долара, според последните данни на Forbes. С този резултат певицата се утвърждава като една от най-богатите фигури в глобалната развлекателна индустрия и като рядък пример за артист, достигнал подобно финансово ниво почти изцяло благодарение на собственото си творчество.

Суифт официално влезе в клуба на милиардерите през октомври 2023 г., след изключителния финансов успех на световното ѝ турне The Eras Tour. Поредицата от концерти се превърна в едно от най-печелившите турнета в историята на музикалната индустрия, като приходите от продажба на билети, лицензи и свързани продукти надхвърлиха 1 милиард долара още преди края на обиколката.

Според оценките на Forbes приблизително 800 милиона долара от състоянието на певицата идват от авторски права, стрийминг приходи и концертна дейност. Допълнително около 600 милиона долара се дължат на стойността на музикалния ѝ каталог, включващ редица от най-продаваните поп и кънтри албуми на последните две десетилетия. Недвижимите имоти на Суифт – сред които имоти в Ню Йорк, Нешвил, Бевърли Хилс и Роуд Айлънд – се оценяват на около 110 милиона долара.

Forbes подчертава, че Тейлър Суифт е първият музикален артист, достигнал статут на милиардер основно чрез приходите от музика и концертна дейност, без основният ѝ капитал да произтича от модни или технологични бизнеси. Анализаторите отдават това на силния контрол, който изпълнителката упражнява върху творчеството и правата върху своя каталог – стратегия, която включва и презаписването на ранните ѝ албуми след спора около собствеността върху оригиналните мастери.

В класацията на знаменитостите милиардери, публикувана от Forbes, Суифт заема седмото място. Начело остава режисьорът Стивън Спилбърг със състояние от около 7,1 милиарда долара, следван от създателя на Star Wars Джордж Лукас, чието богатство се оценява на приблизително 5,2 милиарда долара.

Сред останалите филмови творци в списъка са Питър Джаксън, режисьор на трилогията The Lord of the Rings, с около 1,9 милиарда долара, както и Тайлър Пери с приблизително 1,4 милиарда долара и Джеймс Камерън – създател на Avatar и Titanic – със състояние около 1,1 милиарда долара.

Класацията включва и редица други водещи фигури от музиката и телевизията. Сред тях са медийната предприемачка Опра Уинфри с около 3,2 милиарда долара, рапърът и продуцент Jay-Z с приблизително 2,8 милиарда долара и съпругата му Бионсе, чието състояние се оценява на около 1 милиард долара.

В списъка присъстват още рок легендата Брус Спрингстийн и актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер, чиито богатства се оценяват на приблизително 1,2 милиарда долара.

Долната граница на класацията се оформя от музикални имена като Риана и Dr. Dre, чиито активи също достигат около 1 милиард долара. В случая на Риана значителна част от богатството ѝ идва от козметичната марка Fenty Beauty.

На този фон изкачването на Тейлър Суифт до двумилиардно състояние подчертава нарастващото влияние на глобалните турнета и стрийминг платформите върху икономиката на съвременната поп музика, както и способността на водещите артисти да превръщат музикалното си наследство в дългосрочен финансов актив.