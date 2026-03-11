Семейството на Майкъл Джексън се изпокара на премиерата на филма за него

Членове на семейство Джексън се събраха на частна прожекция в Лос Анджелис миналата седмица, за да гледат предварително новия биографичен филм за Майкъл Джексън. Очакванията били събитието да се превърне в символичен момент за фамилията и за наследството на покойния „Крал на попа“. Вместо това, според източници, присъствали на прожекцията, вечерта е прераснала в остър семеен спор, който е извадил наяве дългогодишни напрежения около управлението на неговото наследство.

Над 60 представители на фамилията са присъствали на частното показване на филма Michael, който трябва да излезе по кината по света на 24 април. В главната роля влиза Джафар Джексън – син на Джърмейн Джексън – който във филма пресъздава образа на своя прочут чичо.

По думите на очевидци атмосферата в началото е била приповдигната. Роднини на певеца реагирали емоционално на сцените, които проследяват пътя на Майкъл Джексън от детските му години в Гари, щата Индиана, до превръщането му в един от най-разпознаваемите изпълнители в историята на популярната музика.

Настроението обаче се променило рязко веднага след края на прожекцията. Според няколко източника Джанет Джексън започнала подробно да критикува филма – от актьорската игра до грима и начина, по който персонажите са представени на екрана.

„Тя имаше забележка към почти всяка сцена“, разказва един от присъствалите. По думите му певицата изразила недоволство от изпълненията, грима и дори от начина, по който актьорите говорят и се движат.

Острият тон изненадал част от роднините, които очаквали семейството да застане единно зад проекта. Други обаче смятат, че случилото се отразява по-дълбоки разделения, натрупвани в продължение на години.

Според запознати Джанет Джексън е сред най-видимите членове на фамилията, които подкрепят Парис Джексън – дъщерята на Майкъл Джексън – в нейния продължаващ съдебен спор с управителите на наследството на покойния певец. Този конфликт допълнително е изострил отношенията между различни членове на семейството и техните съветници.

По време на прожекцията напрежението ескалирало, когато Джърмейн Джексън се намесил и се противопоставил на сестра си. Според свидетели той заявил, че тя рискува да пропусне важен момент за семейството.

„Ще изпуснеш тази вълна“, казал той на сестра си, според човек от семейството, присъствал на разговора. „Ти просто ревнуваш – качи се на вълната.“

Откритият спор между двамата изненадал особено по-младите членове на фамилията, които рядко са ставали свидетели на толкова публични разногласия между най-близките братя и сестри на Майкъл Джексън.

Част от присъстващите подкрепили Джърмейн, който е силно ангажиран с проекта и с избора на сина си Джафар Джексън за главната роля. 29-годишният актьор вече е получил положителни отзиви от хора, гледали ранни версии на филма, заради сходството си с Майкъл Джексън – както в гласа и стойката, така и в танцовия стил.

По думите на близки до семейството Джърмейн разглежда филма като възможност за ново начало за името Джексън и като най-големия шанс от смъртта на певеца през 2009 г. насам да бъде възстановена връзката с публиката, която дълги години следваше фамилията почти с култово отношение.

Тази памет обаче остава белязана от трагичния край на Майкъл Джексън, който почина след свръхдоза медикаменти, както и от продължилите години обвинения в сексуално насилие над деца – обвинения, по които той никога не е бил осъден приживе.

През последните години наследството на певеца се поддържа чрез редица нови лицензионни сделки, както и чрез успешната бродуейска продукция MJ: The Musical.

„Всички в тази стая знаят, че Майкъл беше нещо изключително“, казва източник, присъствал на прожекцията. „Никой не може да го пресъздаде. Но можеш да напомниш на света какво означаваше той.“

След края на прожекцията един от роднините обобщил настроението сред семейството: „Всички търсим отново онзи момент. Само че единственият, който можеше да го даде, беше Майкъл – а той вече не е сред нас. Но вижте какъв интерес предизвика този филм по света.“