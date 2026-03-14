Ема Хеминг създаде благотворителна организация, посветена на Брус Уилис и борбата с деменцията

Ема Хеминг обяви създаването на нова благотворителна инициатива, посветена на изследванията на деменцията и подкрепата за хората, които се грижат за болни, докато съпругът ѝ Брус Уилис продължава борбата си със заболяването.

47-годишният модел и предприемач представи Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support по време на благотворителното събитие Hope Rising Benefit в Ню Йорк, организирано от Асоциацията за Фронтотемпорална дегенерация. По време на церемонията тя получи и отличието Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope.

„Това пътуване отвори очите ми за реалността, пред която са изправени толкова много семейства, когато техен близък живее с фронтотемпорална деменция“, заяви Ема Хеминг в речта си. „Силно вярвам в необходимостта да се подкрепят научните изследвания, но също така и хората, които ежедневно носят тежестта на грижата.“

По думите ѝ целта на новия фонд е да подпомогне по-доброто разбиране на заболяването и да помогне на семействата, засегнати от него, да се чувстват по-малко изолирани. „Искам да допринесем за по-дълбоко разбиране на фронтотемпоралната деменция и да гарантираме, че семействата, които се сблъскват с нея, ще се чувстват видени, подкрепени и по-малко сами“, каза тя.

Съпругата на Брус Уилис отбеляза също, че инициативата е вдъхновена от характера на съпруга ѝ. „Брус винаги е водил с щедрост и сърце. Знам, че би се гордял да види как тази инициатива помага на семейства, изправени пред това заболяване“, добави тя.

Създаването на фонда беше обявено и в профила на модела в Instagram, където тя публикува снимка, на която двамата са прегърнати. Официалната страница на организацията посочва, че тя ще работи за повишаване на обществената осведоменост, финансиране на научни изследвания и подкрепа на хората, които се грижат за пациенти с деменция.

Брус Уилис беше диагностициран с фронтотемпорална деменция през 2023 г. Заболяването представлява неврологично разстройство, което може да доведе до проблеми с речта, промени в поведението и затруднения в двигателните функции. Към момента няма лечение.

Ема Хеминг, която се омъжи за звездата от "Умирай трудно" през 2009 г., по-рано призна, че преди диагнозата е била силно объркана от промените в поведението му. В интервю за ABC News пред журналистката Даян Сойър тя разказа, че Уилис започнал да изглежда емоционално дистанциран.

„Той изглеждаше по-отдалечен, по-студен – не като Брус, който винаги е бил много топъл и любящ“, сподели тя. „Тази промяна беше тревожна и плашеща. Не разбирах какво се случва и си мислех: ‘Как мога да остана в брак, който вече не прилича на това, което имахме?’“

След поставянето на диагнозата тя призна, че е изпитала силен шок. „Изпаднах в паника. Чувствах се сякаш падам свободно“, каза още Ема.

С напредването на заболяването актьорът вече живее в отделен дом, където получава денонощни грижи. По думите на Ема Хеминг това решение е било взето и с оглед на двете им дъщери. „Брус би искал това за нашите момичета. Той би искал те да живеят в дом, съобразен с техните нужди, а не с неговите“, обясни тя.

Двамата имат две дъщери – Мейбъл Уилис, на 13 години, и Евелин Уилис, на 11. Актьорът има и три по-големи дъщери – Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула Уилис – от брака си с актрисата Деми Мур.

В началото на тази година Хеминг сподели в подкаста Conversations with Cam, че съпругът ѝ вероятно не осъзнава напълно диагнозата си. „Това е и благословия, и проклятие. Брус никога не свърза точките“, каза тя. „Всъщност се радвам, че не осъзнава напълно какво се случва.“