Андреа открива самостоятелна изложба с благотворителна кауза

29 Април, 2026 13:57 695 5

Средствата ще бъдат дарени за нуждите на деца с увреждания, настанени в два детски центъра

Популярната поп фолк звезда Андреа ще представи своята специална самостоятелна изложба в елегантната атмосфера на Art Club Diplomat на 4 май, когато ще се състои официалното откриване на събитието.

Събитието ще бъде не само празник на изкуството, но и вечер с кауза. Изложбата има за цел да набере средства в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип „Васил Левски“ и Център за настаняване от семеен тип „Христо Ботев“, намиращи се в гр. София. Средствата ще бъдат дарени за нуждите на деца с увреждания, настанени в двата центъра.

По време на вечерта Андреа ще представи и своя специален винил, събрал на едно място музикалното ѝ творчество и най-големите ѝ хитове от 20 години на сцената.

Изложбата ще разкрие различното лице на Андреа – чувствителен артист с отношение към красотата, емоцията и човечността. Част от представените картини са рисувани, когато изпълнителката е била едва на 15 години, а друга значителна част са създадени съвсем скоро – през тази година. Така експозицията ще покаже творческото развитие на Андреа през годините и нейния непрекъснат стремеж да създава изкуство.

И днес певицата продължава активно да рисува и да развива своя талант, разкривайки нови страни от своята чувствителност и артистичност.

„За мен тази изложба е много лична. В нея съм вложила частица от душата си, а най-голямата ми радост е, че чрез изкуството можем да помогнем на деца, които имат нужда от грижа и любов“, споделя Андреа.

Атанас Лазаров, организатор и PR на събитието, допълва: „Андреа е доказала през годините, че освен голям артист, тя е и човек с огромно сърце. Тази изложба е символ на красотата, успеха и добротата, събрани в една вечер с мисия.“


