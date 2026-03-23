Деми Мур показа нови СНИМКИ на Брус Уилис за 71-ия му рожден ден

Връзката между Деми Мур и Брус Уилис отдавна надхвърля рамките на бивш брак и остава пример за близост, запазена въпреки годините и промените в живота им. Именно това пролича отново, когато актрисата отбеляза 71-ия рожден ден на екшън звездата с лично и топло послание в социалните мрежи.

„Всичко, от което се нуждаеш, е любов. Честит рожден ден, BW!“, написа тя в публикация в Instagram, придружена от снимки на актьора с внучката му Луета. В допълнение Деми Мур публикува още кадри със същия мотив, като добави: „Рожден ден с любов между поколенията! Честит рожден ден, BW!“

Двамата бяха семейство в продължение на 13 години – от 1987 до 2000 г., и имат три дъщери – Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула Уилис. Румър е майка на малката Луета, която присъства на снимките и символично свързва поколенията в семейството.

Настоящата съпруга на актьора, Ема Хеминг Уилис, също отбеляза повода с емоционално послание, в което засегна и здравословното му състояние. „Днес празнуваме рождения ден на Брус. Пътят ни с фронтотемпоралната деменция отвори очите ми за реалността, пред която са изправени толкова много семейства“, написа тя. „Това ме вдъхнови да създам фонда ‘Emma & Bruce Willis Fund’, за да повишим осведомеността, да подкрепим научните изследвания и хората, които се грижат за болните.“

Ема Хеминг, с която Брус Уилис има две дъщери – Мейбъл и Евелин, призова желаещите да отбележат рождения му ден да подкрепят фондацията, насочена към изследването на заболяването и подкрепа на засегнатите семейства.

През 2022 г. семейството на актьора обяви, че той се оттегля от актьорската професия след поставена диагноза афазия. Малко по-късно стана ясно, че състоянието му е свързано с фронтотемпорална деменция – невродегенеративно заболяване, което засяга речта, поведението и когнитивните функции.

В интервю по-рано тази година Ема Хеминг разкри, че съпругът ѝ не осъзнава напълно диагнозата си. „Мисля, че това е и благословия, и проклятие – Брус никога не направи връзката, че има това заболяване, и съм щастлива за това“, каза тя. По думите ѝ той не е в състояние на отричане, а мозъкът му просто възприема новата реалност по различен начин.

Тя уточни, че актьорът разпознава близките си, тъй като заболяването му е различно от болестта на Алцхаймер, и допълни: „Научаваш се да се адаптираш и да срещаш човека там, където се намира.“