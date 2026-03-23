Новини
Любопитно »
Деми Мур показа нови СНИМКИ на Брус Уилис за 71-ия му рожден ден

23 Март, 2026 16:59 598 3

  • ема хеминг-
  • брус уилис-
  • актьор-
  • деми мур-
  • рожден ден

За рождения му ден съпругата му Ема Хеминг създаде благотворителна организация

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Връзката между Деми Мур и Брус Уилис отдавна надхвърля рамките на бивш брак и остава пример за близост, запазена въпреки годините и промените в живота им. Именно това пролича отново, когато актрисата отбеляза 71-ия рожден ден на екшън звездата с лично и топло послание в социалните мрежи.

„Всичко, от което се нуждаеш, е любов. Честит рожден ден, BW!“, написа тя в публикация в Instagram, придружена от снимки на актьора с внучката му Луета. В допълнение Деми Мур публикува още кадри със същия мотив, като добави: „Рожден ден с любов между поколенията! Честит рожден ден, BW!“

Двамата бяха семейство в продължение на 13 години – от 1987 до 2000 г., и имат три дъщери – Румър Уилис, Скаут Уилис и Талула Уилис. Румър е майка на малката Луета, която присъства на снимките и символично свързва поколенията в семейството.

Настоящата съпруга на актьора, Ема Хеминг Уилис, също отбеляза повода с емоционално послание, в което засегна и здравословното му състояние. „Днес празнуваме рождения ден на Брус. Пътят ни с фронтотемпоралната деменция отвори очите ми за реалността, пред която са изправени толкова много семейства“, написа тя. „Това ме вдъхнови да създам фонда ‘Emma & Bruce Willis Fund’, за да повишим осведомеността, да подкрепим научните изследвания и хората, които се грижат за болните.“

Ема Хеминг, с която Брус Уилис има две дъщери – Мейбъл и Евелин, призова желаещите да отбележат рождения му ден да подкрепят фондацията, насочена към изследването на заболяването и подкрепа на засегнатите семейства.

През 2022 г. семейството на актьора обяви, че той се оттегля от актьорската професия след поставена диагноза афазия. Малко по-късно стана ясно, че състоянието му е свързано с фронтотемпорална деменция – невродегенеративно заболяване, което засяга речта, поведението и когнитивните функции.

В интервю по-рано тази година Ема Хеминг разкри, че съпругът ѝ не осъзнава напълно диагнозата си. „Мисля, че това е и благословия, и проклятие – Брус никога не направи връзката, че има това заболяване, и съм щастлива за това“, каза тя. По думите ѝ той не е в състояние на отричане, а мозъкът му просто възприема новата реалност по различен начин.

Тя уточни, че актьорът разпознава близките си, тъй като заболяването му е различно от болестта на Алцхаймер, и допълни: „Научаваш се да се адаптираш и да срещаш човека там, където се намира.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Все така си гледа, както във филма "12 Маймуни"

    17:01 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъж

    0 0 Отговор
    Изплюйте се в живота на Елизабет Цветанова и ще се радвате на богатства 😅🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤭🇮🇱

    17:14 23.03.2026