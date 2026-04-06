Дъщерята на Брус Уилис продължава да кърми 3-годишната си дъщеря (ВИДЕО)

6 Април, 2026 17:29 1 921 24

Румър Уилис отвърна на критики, че това, което прави е странно

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур - Румър Уилис реагира остро и публично на критики, свързани с родителските ѝ решения, като публикува видео в социалните мрежи, с което защити личния си подход към отглеждането на дъщеря си Луета.

В профила си в Instagram актрисата сподели кадри, на които кърми тригодишното си дете, придружени с послание, насочено към онлайн критиките. Видеото преминава в популярен интернет клип с метафора за личните граници, в който се подчертава разграничението между „моите“ и „чуждите“ дела – индиректен отговор на общественото обсъждане около нейния избор като родител.

37-годишната Уилис има дъщеря от връзката си с музиканта Дерек Ричард Томас. Двамата станаха родители през 2023 г., а през август 2024 г. актрисата потвърди, че са се разделили и оттогава отглежда детето като самотна майка, като същевременно поддържат съвместно родителство.

Румър нееднократно е коментирала предизвикателствата на самостоятелното родителство. В последни публикации тя описва ежедневието си като натоварено и емоционално, като споделя, че макар детето ѝ да не създава трудности, отговорността да се справя сама с всички аспекти на грижата понякога е тежка.

Актрисата също така отхвърли предположенията, че разчита на финансова подкрепа от известните си родители. В изявления в социалните мрежи тя подчертава, че работи по няколко проекта едновременно, за да осигури доходи за семейството си, и че е единственият финансов източник за дъщеря си. По думите ѝ тя е наясно с привилегиите, които произтичат от известността на родителите ѝ, но не ги възприема като гаранция или резервен план.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Опааа

    25 8 Отговор
    100% тая не е добре! Ужас!

    17:36 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пфф

    24 2 Отговор
    Дръж си личния избор у дома и не се показвай в мрежата, щом толкова държиш да не те обсъждат!

    17:40 06.04.2026

  • 9 Костадинов

    6 18 Отговор
    И аз още кърмя копейките ,какво да правя като искат да сосят

    17:42 06.04.2026

  • 10 Нормално

    15 5 Отговор
    А суче ли от мъжа си

    17:44 06.04.2026

  • 11 Николай бабушкерата

    5 4 Отговор
    Преди да хване камерунеца дъщерята и препоръчвам да хапвам по 2 лъжици сусамов тахан

    17:45 06.04.2026

  • 12 Грета Тунберг

    10 1 Отговор
    Да изпратя моят чЕкист електрика да го кърми.

    Коментиран от #13

    17:48 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тьотя Мутростакановна

    3 9 Отговор
    Ако не друго ,моите обожатели от бълх ария може да сучат ,що тъй и тъй денги нет

    17:55 06.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много виси десния силиконов балон

    6 3 Отговор
    Явно бая смикане пада от там.

    17:58 06.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Има нещо мъжко в нея.

    8 3 Отговор
    На майка си се е метнала -))

    Коментиран от #20

    18:08 06.04.2026

  • 19 Сзо

    8 1 Отговор
    Има крава, пие мляко.

    18:50 06.04.2026

  • 20 Що бе

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Има нещо мъжко в нея.":

    Да не те е опънала

    18:51 06.04.2026

  • 21 Костадинов

    4 4 Отговор
    И аз искам да суча от бозката на Делян

    Коментиран от #22

    18:52 06.04.2026

  • 22 отдавна

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Костадинов":

    Той пресъхна.

    19:05 06.04.2026

  • 23 Напомнящ

    3 0 Отговор
    Изненада няма,в Холивуд всички са си малко луди!!! Там нормални няма!!! И си умират да са вечно по медиите със своите странности!!!

    20:34 06.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.