Дъщерята на Брус Уилис продължава да кърми 3-годишната си дъщеря (ВИДЕО)

Голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур - Румър Уилис реагира остро и публично на критики, свързани с родителските ѝ решения, като публикува видео в социалните мрежи, с което защити личния си подход към отглеждането на дъщеря си Луета.

В профила си в Instagram актрисата сподели кадри, на които кърми тригодишното си дете, придружени с послание, насочено към онлайн критиките. Видеото преминава в популярен интернет клип с метафора за личните граници, в който се подчертава разграничението между „моите“ и „чуждите“ дела – индиректен отговор на общественото обсъждане около нейния избор като родител.

37-годишната Уилис има дъщеря от връзката си с музиканта Дерек Ричард Томас. Двамата станаха родители през 2023 г., а през август 2024 г. актрисата потвърди, че са се разделили и оттогава отглежда детето като самотна майка, като същевременно поддържат съвместно родителство.

Румър нееднократно е коментирала предизвикателствата на самостоятелното родителство. В последни публикации тя описва ежедневието си като натоварено и емоционално, като споделя, че макар детето ѝ да не създава трудности, отговорността да се справя сама с всички аспекти на грижата понякога е тежка.

Актрисата също така отхвърли предположенията, че разчита на финансова подкрепа от известните си родители. В изявления в социалните мрежи тя подчертава, че работи по няколко проекта едновременно, за да осигури доходи за семейството си, и че е единственият финансов източник за дъщеря си. По думите ѝ тя е наясно с привилегиите, които произтичат от известността на родителите ѝ, но не ги възприема като гаранция или резервен план.