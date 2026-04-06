Дъщерята на Брус Уилис продължава да кърми 3-годишната си дъщеря (ВИДЕО)

Голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур - Румър Уилис реагира остро и публично на критики, свързани с родителските ѝ решения, като публикува видео в социалните мрежи, с което защити личния си подход към отглеждането на дъщеря си Луета.
В профила си в Instagram актрисата сподели кадри, на които кърми тригодишното си дете, придружени с послание, насочено към онлайн критиките. Видеото преминава в популярен интернет клип с метафора за личните граници, в който се подчертава разграничението между „моите“ и „чуждите“ дела – индиректен отговор на общественото обсъждане около нейния избор като родител.
37-годишната Уилис има дъщеря от връзката си с музиканта Дерек Ричард Томас. Двамата станаха родители през 2023 г., а през август 2024 г. актрисата потвърди, че са се разделили и оттогава отглежда детето като самотна майка, като същевременно поддържат съвместно родителство.
Румър нееднократно е коментирала предизвикателствата на самостоятелното родителство. В последни публикации тя описва ежедневието си като натоварено и емоционално, като споделя, че макар детето ѝ да не създава трудности, отговорността да се справя сама с всички аспекти на грижата понякога е тежка.
Актрисата също така отхвърли предположенията, че разчита на финансова подкрепа от известните си родители. В изявления в социалните мрежи тя подчертава, че работи по няколко проекта едновременно, за да осигури доходи за семейството си, и че е единственият финансов източник за дъщеря си. По думите ѝ тя е наясно с привилегиите, които произтичат от известността на родителите ѝ, но не ги възприема като гаранция или резервен план.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Опааа
17:36 06.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 пфф
17:40 06.04.2026
9 Костадинов
17:42 06.04.2026
10 Нормално
17:44 06.04.2026
11 Николай бабушкерата
17:45 06.04.2026
12 Грета Тунберг
Коментиран от #13
17:48 06.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тьотя Мутростакановна
17:55 06.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Много виси десния силиконов балон
17:58 06.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Има нещо мъжко в нея.
Коментиран от #20
18:08 06.04.2026
19 Сзо
18:50 06.04.2026
20 Що бе
До коментар #18 от "Има нещо мъжко в нея.":Да не те е опънала
18:51 06.04.2026
21 Костадинов
Коментиран от #22
18:52 06.04.2026
22 отдавна
До коментар #21 от "Костадинов":Той пресъхна.
19:05 06.04.2026
23 Напомнящ
20:34 06.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.