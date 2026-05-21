Румър Уилис разкри как се е променил баща ѝ Брус Уилис заради деменцията (ВИДЕО)

21 Май, 2026 14:31 725 1

Характерът на екшън звездата определено е променен, сподели дъщеря му

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Румър Уилис разкри нови подробности за състоянието на баща си Брус Уилис, който продължава битката си с фронтотемпорална деменция. В интервю за „The Inside Edit“ актрисата призна, че заболяването е променило осезаемо характера на холивудската звезда, като според нея днес той показва повече нежност и емоционалност, отколкото в миналото.

„Има една мекота у него“, казва Румър Уилис. По думите ѝ екранният образ на Брус Уилис дълги години е бил свързван със силния и корав герой от екшън филмите, но болестта е разкрила по-крехка и чувствителна страна от характера му.

37-годишната актриса признава още, че преди диагнозата на баща ѝ почти не е знаела колко разпространена е фронтотемпоралната деменция. След публичното оповестяване на заболяването обаче много хора започнали да се свързват с нея, споделяйки лични истории за близки, засегнати от същата болест.

Брус Уилис се оттегли официално от киното през 2022 г., след като семейството му съобщи, че страда от афазия — заболяване, което засяга комуникацията и езиковите способности. Година по-късно близките му потвърдиха, че състоянието му е диагностицирано като фронтотемпорална деменция — прогресивно неврологично заболяване, което засяга поведението, речта и личността.

В официалното изявление, публикувано тогава от семейството на актьора, болестта беше определена като „жестоко заболяване“, което често остава трудно за диагностициране в ранните етапи. Медицински експерти посочват, че фронтотемпоралната деменция е една от най-честите форми на деменция при хора под 60-годишна възраст.

През последните две години семейството на Уилис периодично споделя моменти от ежедневието му, като съпругата му Ема Хеминг Уилис и бившата му съпруга Деми Мур остават обединени около грижите за актьора. Въпреки развода си през 2000 г., Деми Мур продължава да поддържа близки отношения с него и често публикува семейни снимки и послания в социалните мрежи.

Румър Уилис, която е най-голямата дъщеря на Брус Уилис и Деми Мур, наскоро призна в социалните мрежи, че състоянието на баща ѝ остава тежко, макар семейството да се опитва да цени всеки момент с него. По думите ѝ тя остава благодарна, че все още може да го прегръща и да прекарва време с него въпреки напредването на заболяването.

Освен Румър, актьорът има още четири дъщери — Скаут и Талула от брака си с Деми Мур, както и Мейбъл и Евелин от настоящата си съпруга Ема Хеминг Уилис. Семейството продължава активно да участва в кампании за повишаване на информираността относно фронтотемпоралната деменция и подкрепата за засегнатите семейства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 За размисъл

    0 0 Отговор
    Съжалявам за всички хора със заболяване деменция и Алцхаймер. Но за Брус - дали това не е възмездие за посещениата и връзките му с Епщайн? Не знам. Господ да е на помощ на семейството му.

    14:41 21.05.2026