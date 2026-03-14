Люис Хамилтън чакал Ким Кардашиян повече от десет години

14 Март, 2026 20:31 1 323 15

За състезателя Кардашиян е "момичето-мечта"

Люис Хамилтън чакал Ким Кардашиян повече от десет години - 1
Снимка: X
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският пилот от Формула 1 Люис Хамилтън и риалити звездата Ким Кардашиян са в началото на нова връзка, която според източници от обкръжението им се развива стабилно през последните месеци.

По информация на близък до двойката човек двамата са „много щастливи заедно“ и отношенията им „вървят силно“. Източникът твърди, че Хамилтън от дълго време е търсел партньорка със сходни амбиции и начин на живот. „Люис чакаше повече от десет години да срещне жена като нея и е истински запленен“, посочва той.

40-годишният британец, който от сезон 2025 се състезава за Ferrari след дългогодишната си кариера в Mercedes, поддържа връзка с Кардашиян дори по време на състезателните уикенди. Според източници двамата често разговарят чрез видеоразговори, докато пилотът е на пистата. „Той редовно ѝ се обажда по FaceTime“, твърди човек от близкото им обкръжение, който казва още, че Ким е "момичето-мечта" за състезателя.

Въпреки натоварения график на Хамилтън и многобройните бизнес ангажименти на Ким Кардашиян, двамата успяват да намират време един за друг. Наскоро те са били забелязани заедно по време на кратка ваканция извън Съединените щати.

Според същия източник Ким Кардашиян – основателка на модната марка Skims – проявява разбиране към професионалния график на пилота. „Тя е изключително подкрепяща и разбира колко интензивен е сезонът във Формула 1“, твърди той.

Връзката между двамата е една от най-високопрофилните в светските среди. Люис Хамилтън е седемкратен световен шампион във Формула 1 и един от най-успешните пилоти в историята на спорта, докато Ким Кардашиян изгради глобална бизнес империя чрез телевизионни проекти, модни марки и изяви в социалните мрежи.

Макар двамата да не са коментирали публично отношенията си, източници от техните среди твърдят, че връзката им се развива постепенно, въпреки натоварените им графици и живота на различни континенти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сър Хамлетон

    9 1 Отговор
    Всеки ден лъшкам на домашното клипче на Кардарашиян, абе 50 годишно момиче-мечта.

    20:33 14.03.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    13 3 Отговор
    Галфон …

    Коментиран от #3

    20:35 14.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баба Гошка

    9 0 Отговор
    Да беше отишъл в зоопаррка, отдет е баща ну. Все щеше да намери нещо подходящо по дърветтата да се размножжат. Нали са специални и превъзхождали европейската раса, пък не щат примамки за го рилли за партньорки и партньори?

    20:42 14.03.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Значи негггроттто отдавна е искат да набута полуоската в големия диференциал...

    20:43 14.03.2026

  • 6 пешо

    11 0 Отговор
    да е държи по далече от гришо

    20:43 14.03.2026

  • 7 Гост

    8 0 Отговор
    Търсил си е разработена машина, и то на малко километри! А, ама това е оксиморон, май...

    20:49 14.03.2026

  • 8 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Каква млади кроасанчета може да кл@ти тоя, а се хвърли на тая стара кифла

    Коментиран от #13

    20:56 14.03.2026

  • 9 Айше

    3 0 Отговор
    Тя даже късно се е изпедофилила.

    20:58 14.03.2026

  • 10 Ха Ха

    8 0 Отговор
    Къде е я чакал, на магистралата ли?

    21:28 14.03.2026

  • 11 Дзак

    2 1 Отговор
    Явно не прави компромиси!

    21:47 14.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ООрана държава":

    Като можеш не е интересно бе! На теб ти е интересно, защото не можеш!

    21:54 14.03.2026

  • 14 Бай Ганю

    0 0 Отговор
    Те като брат и сестра!

    22:05 14.03.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:07 14.03.2026