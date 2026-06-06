Какво ще правим? Учени изготвиха план за действие при контакт с извънземни

Международна група учени публикува нов набор от насоки за действие в случай, че човечеството получи сигнал от извънземна цивилизация. Документът, представен в петък, съдържа осем основни принципа, които определят как научната общност трябва да реагира при евентуално откриване на доказателства за интелигентен извънземен живот.

Планът предвижда всяко потенциално извънземно послание да бъде подложено на изключително строг процес на проверка, преди информацията да бъде оповестена публично. Учените са инструктирани да подхождат с максимална предпазливост, като всяко предполагаемо откритие трябва да бъде потвърдено от множество независими изследователски екипи, обсерватории и научни организации, използващи различни методи и инструменти за анализ.

Авторите на документа предупреждават, че първоначалните данни могат да бъдат непълни, подвеждащи или трудни за интерпретация. Поради тази причина процесът на верификация може да отнеме месеци или дори години, преди да бъде направено категорично заключение за произхода на сигнала.

Ако след всички проверки учените достигнат до извода, че сигналът действително е произведен от извънземна интелигентност, насоките предвиждат незабавно информиране на световната общественост, научната общност и международни организации, включително Организация на обединените нации. Същевременно всички налични данни трябва да бъдат публикувани, за да могат независими експерти по света да анализират информацията и да потвърдят или оспорят направените заключения.

Документът обръща специално внимание на рисковете, свързани със социалните мрежи и бързото разпространение на непроверена информация. Изследователите се насърчават да комуникират открито с обществото, като ясно разграничават потвърдените факти от предположенията и спекулациите. Целта е да се ограничат дезинформацията, слуховете и евентуалните обществени реакции, предизвикани от погрешни интерпретации.

Според авторите на плана съществува реална необходимост от подобен протокол в момент, когато общественият интерес към неидентифицираните летящи обекти и необяснените въздушни явления остава висок. Те посочват, че зачестилото публикуване на правителствени документи и архиви, свързани с НЛО, допълнително подхранва обществения интерес и увеличава риска от прибързани заключения при евентуални бъдещи открития.

Новите насоки са разработени от специалисти, свързани с програмите за търсене на извънземен разум (SETI), както и от представители на Международната академия по астронавтика. SETI е международна научна инициатива, която от десетилетия използва радиотелескопи и други астрономически инструменти за търсене на изкуствени радио- и лазерни сигнали от други звездни системи.

Документът предвижда и дългосрочно съхранение на всички данни, свързани с евентуалното откритие. Получените сигнали, методите за анализ, компютърните модели и изходният код трябва да бъдат архивирани в няколко независими и защитени центъра по света, така че бъдещите поколения учени да имат достъп до оригиналната информация.

Специално внимание е отделено и на защитата на самия сигнал. Ако доказателствата са под формата на радиопредаване или друг електромагнитен сигнал, учените препоръчват сключването на международни споразумения за защита на съответните честоти от смущения, заглушаване или неволно унищожаване на информацията.

При потвърждаване на откритието трябва да бъде създаден и международен следдетекционен комитет, включващ специалисти от различни области – астрономия, физика, право, етика, комуникации и социални науки. Неговата задача ще бъде да анализира последиците от откритието и да подпомогне координирането на глобалния отговор.

Една от най-важните разпоредби в документа засяга въпроса за евентуален отговор към извънземна цивилизация. Според насоките учените не трябва самостоятелно да изпращат послание обратно, дори ако бъде установен интелигентен произход на сигнала. Всяко решение за контакт трябва да бъде взето след международни консултации с участието на ООН и други глобални организации. До приключването на подобни обсъждания не следва да бъде предприемана никаква комуникация.

Авторите на документа подчертават, че евентуалното откриване на интелигентен извънземен живот би представлявало едно от най-значимите научни събития в историята на човечеството и поради това трябва да бъде посрещнато с максимална прозрачност, научна прецизност и международна отговорност.