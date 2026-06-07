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България победи Аржентина в последната си проверка преди Лигата на нациите

България победи Аржентина в последната си проверка преди Лигата на нациите

7 Юни, 2026 08:20 1 016 3

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За България най-резултатен в срещата с 20 точки бе Александър Николов

България победи Аржентина в последната си проверка преди Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България по волейбол победи Аржентина с 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:21) гейма в контролна среща в Росарио, предаде БТА.

Това бе последна проверка и за двата отбора преди старта на Лигата на нациите.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини български отбор нямаше особени затруднения в мача, като изключение бе единствено вторият гейма, в който аржентинците направиха шест аса и така го взеха с 25:19. В останалите три гейма българският тим имаше превъзходство и закономерно се поздрави с победата, въпреки подкрепата на над 5000 аржентински запалянковци по трибуните в залата. Точката на спора сложи Венислав Антов, който затвори мача с ас.

За България най-резултатен с 20 точки бе Александър Николов. За Аржентина с 15 точки приключи Лусиано Висентин.

Следващият мач за българския тим вече е от Лигата на нациите. България ще играе с Белгия в сряда, 10 юни, от 19:00 часа в Бразилия.


Аржентина
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  • 1 Донко

    4 0 Отговор
    Най-добрите на света! 🏐

    08:29 07.06.2026

  • 2 Дедо

    4 0 Отговор
    Много млади са , но са много ГОЛЕМИ!
    Страхотен спортен дух, психика и издръжливост.

    08:43 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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