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Стадо крави шашнаха пациентите в спешното отделение на болница (ВИДЕО)

Стадо крави шашнаха пациентите в спешното отделение на болница (ВИДЕО)

6 Юни, 2026 15:06 936 9

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  • германия-
  • болница-
  • спешно отделение

Кравите са избягали от пасището си и намерили убежище в болничното заведение

Стадо крави шашнаха пациентите в спешното отделение на болница (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Необичаен инцидент в Германия превърна районна болница в провинция Хесен в сцена на събитие, което по-скоро напомня комедиен филм, отколкото реална ситуация. Шест избягали крави нахлуха в спешното отделение на лечебно заведение в град Волфхаген и предизвикаха сериозно объркване сред персонала, пациентите и посетителите, съобщават германски медии, цитирайки местната полиция.

Всичко започнало, след като общо осем крави успели да напуснат ограденото си пасище в покрайнините на града. Случаен минувач забелязал животните да се движат в посока болницата и подал сигнал до полицията. Пристигналите на място служители успели да пресекат пътя на две от кравите още на паркинга, но останалите шест се оказали значително по-настоятелни в желанието си за приключения.

Според информацията животните достигнали до главния вход на болницата и преминали през автоматична врата, която се отворила при засичане на движение. След като влезли в сградата, неочакваните посетители продължили разходката си по коридорите, а част от тях дори се изкачили по стълбището до втория етаж, предизвиквайки изумление сред медицинския персонал.

Въпреки необичайния характер на случката, ситуацията била овладяна сравнително бързо. Собственикът на животните, подпомогнат от полицаи и доброволци, успял да изведе стадото извън сградата без използване на сила и без да се стигне до паника. Впоследствие кравите били транспортирани обратно до пасището си, разположено на около километър от болницата.

По данни на местните власти при инцидента няма пострадали хора или животни, нито са нанесени сериозни материални щети. Болничната дейност също не е била прекъсната, макар че за кратко достъпът до някои части на сградата е бил ограничен по съображения за безопасност.

Случаят бързо привлече вниманието на германските медии и социалните мрежи, където снимки и разкази на очевидци се разпространиха с голяма скорост. Експерти по поведение на животните отбелязват, че подобни случаи не са рядкост, особено през летните месеци, когато животните могат да бъдат подплашени от шум, атмосферни явления или пропуски в огражденията.


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