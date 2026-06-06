Близък приятел на принц Хари и Меган Маркъл разкри какво правят те далеч от камерите

Приятелят на принц Хари и Меган Маркъл, известният испано-американски готвач и хуманитарен деец Хосе Андрес, разкри нови подробности за благотворителната дейност на двойката, като подчерта, че голяма част от помощта, която оказват, остава далеч от общественото внимание.

В интервю за списание People Андрес заяви, че херцогът и херцогинята на Съсекс редовно се свързват с него, когато по света възникнат природни бедствия или хуманитарни кризи, за да предложат съдействие чрез своята фондация Archewell.

„Често ми се обаждат или ми изпращат съобщения с въпроса: „Какво можем да направим тук и как можем да помогнем?“, каза Андрес. По думите му тези инициативи рядко стават публично достояние. „Никой не разбира за подобни моменти, а те го правят непрекъснато.“

Сътрудничеството между неправителствената организация World Central Kitchen, основана от Андрес, и Archewell започна през 2020 г. По време на пандемията от COVID-19 двете организации работиха съвместно по проекти за изграждане на обществени кухни и осигуряване на храна за уязвими общности в различни части на света. През последните години партньорството им се разшири и обхвана инициативи за подпомагане на пострадали от природни бедствия и хуманитарни кризи.

Хосе Андрес, носител на две звезди „Мишлен“ и един от най-разпознаваемите хуманитарни активисти в световната кулинария, подчерта, че според него Хари и Меган проявяват искрен интерес към глобалните проблеми.

„Те винаги се интересуват от случващото се по света. Не са длъжни да го правят. Правят го, защото наистина ги е грижа“, заяви той.

Готвачът похвали и усилията на двойката да води възможно най-нормален семеен живот въпреки непрекъснатото медийно внимание. Според него принц Хари и Меган Маркъл биха могли да останат извън обществения фокус и да се концентрират единствено върху личния си живот, но вместо това продължават активно да подкрепят различни каузи.

Андрес даде за пример посещението на принц Хари в Украйна през април, когато той се срещна с ранени военнослужещи, ветерани и представители на организации, работещи в помощ на пострадалите от войната. По думите му подобни жестове не са често срещани сред публичните личности.

Освен благотворителните проекти, отношенията между Андрес и семейство Съсекс включват и обикновено приятелство. Той разказва, че когато се срещат, разговорите рядко са свързани с публичния им образ и най-често се въртят около ежедневни теми като семейството, пътуванията, новите ресторанти и кулинарните открития.

Особено впечатление му прави семейната атмосфера в дома на Хари и Меган в Калифорния. Според него кухнята е естественият център на семейния живот, както в много други домакинства.

„Те са превърнали кухнята в място за събиране на цялото семейство“, казва Андрес. „Харесва ми начинът, по който Меган общува с децата си чрез храната.“

Принц Хари и Меган Маркъл живеят в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца – принц Арчи, който навърши 7 години през май, и принцеса Лилибет, която отпразнува своя пети рожден ден тази седмица. В последните месеци Меган насочи вниманието си към нови медийни и предприемачески проекти, включително лайфстайл поредицата „With Love, Meghan“, в която именно Хосе Андрес беше сред специалните гости.