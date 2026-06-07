УЕФА идва на инспекция на стадион „Българска армия“: ще стане ясно дали ЦСКА ще може да играе там

УЕФА ще инспектира стадион „Българска армия“ в края на месеца относно възможността ЦСКА да приеме дебютното си домакинство от Лига Европа на реконструираното съоръжение в Борисовата градина. На 30 юни или 1 юли от евроцентралата ще обявят дали армейците ще могат да изиграят първия си официален мач за новия сезон на собствен терен, предаде „Тема Спорт“.

На „Армията“ се работи активно шест дни в седмицата, като строително-ремонтните дейности напредват с ускорени темпове. Това личи и от редовните видеорепортажи, публикувани в социалните мрежи, които показват осезаем прогрес по всички направления на проекта. След завършването си стадионът на ЦСКА ще бъде най-модерното спортно съоръжение в България, а по качество ще се нареди сред водещите арени на Балканите и в Източна Европа.

Червените триумфираха с Купата на България и си осигуриха място в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Те ще бъдат поставени при жребия, който ще се проведе на 16 юни, а само ден по-късно е този за втория предварителен кръг, до който ЦСКА има сериозни шансове да достигне. Особено ако приеме своя първи съперник в новия си дом, пред пълни трибуни и наелектризираща атмосфера.

Първите срещи от откриващия кръг на втория по сила европейски клубен турнир са предвидени за 9 юли, а реваншите – за 16 юли. Трите предварителни кръга и плейофите ще се проведат успоредно с тези в Лигата на конференциите, като мачове от елиминациите преди основните фази ще се играят всеки четвъртък до 27 август.

Ако ЦСКА отпадне от Лига Европа, тимът ще продължи европейското си участие в Лигата на конференциите. Припомняме, че армейците играха в груповата фаза на дебютното издание на третия по сила турнир през сезон 2021/22. Именно тогава за последен път червените достигнаха основна фаза на европейски клубен турнир. Любопитното е, че това се случи след сезон, в който тимът от Борисовата градина също бе осигурил квотата чрез спечелване на Купата на България.