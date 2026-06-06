Максим Генчев оплю "Bangaranga" и Евровизия (ВИДЕО)

Режисьорът Максим Генчев пусна любопитно видео в мрежата, с което отправи остри критики към певицата Дара и хита ѝ „Бангаранга“, с който тя стана първият победител за България на Евровизия тази година.
Видеото си Максим Генчев започна с любопитна история около филма „Ботев“. Той обясни, че сабята, използвана в продукцията, е била изработена като точна реплика на оръжието на Христо Ботев и се получила толкова остра, че почти не се различавала от истинска. По думите му майсторът, който я е изковал, категорично отказал да я затъпи.
След това режисьорът се впусна и в политически теми. Той благодари на президента Румен Радев за позицията му по отношение на пенсиите, като с чувство за хумор отбеляза, че и самият той като пенсионер трепери за своите „пет лева“. Добри думи отправи и към Илияна Йотова за това, че е останала под проливния дъжд по време на тържествената заря-проверка във Враца.
В крайна сметка обаче Максим Генчев смени темата и насочи вниманието си към съвременната музика и по-конкретно победата на България на Евровизия.
„Нека всеки ден да говорим за Ботев, а не за ранга, данга, банга...“, заяви режисьорът, визирайки победния хит на Дара.
По думите му парчето звучи навсякъде, включително и в училищата. „Вместо звънец на децата им пускат „Бангаранга““, възмути се той.
Критиките му станаха още по-остри, когато коментира танците и сценичното поведение, които според него съпътстват подобни изпълнения.
„Наркомански да махат с коси и да хвърлят баджаци нагоре-надолу“, каза още Генчев, като дори нагледно демонстрира движенията с размахване на глава пред камерата и не спести коментара, че това било сатанистко.
В края на видеото режисьорът обобщи мнението си с кратка, но категорична оценка: „Отвратително просто.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен
18:36 06.06.2026
2 Нещастник
Коментиран от #14
18:37 06.06.2026
3 Пълен
18:37 06.06.2026
4 Един
18:38 06.06.2026
5 12340
...Ама ,когато си се прочул на 50 с репликата:"Оооо,Пепи...."?!
18:39 06.06.2026
6 Няма шанс
защото това не е песен и вече ще им е опрял в гърлото
ама отизат
пък после се чудете защо всеки ден излизат всякакви идотщини от България
18:40 06.06.2026
7 бангаранга
18:40 06.06.2026
8 Плост
18:41 06.06.2026
9 Тцтцтц
18:42 06.06.2026
10 Лешпери с телефони
Интересно, откога гюбекчийството и дрънкането на една и съща словесна джурканица до побъркване, се счита за голямо постижение?
А, сетих се. Откакто конкурсите станаха политически инструмент за провокация на "новите ценности".
18:43 06.06.2026
11 Този
18:43 06.06.2026
12 ДъртаКомуняга
Коментиран от #16
18:43 06.06.2026
13 Прав е
18:44 06.06.2026
14 Гост
До коментар #2 от "Нещастник":Не понасям проституцията, хазартът и пласьорите. Сигурно съм злобен.
Коментиран от #17
18:46 06.06.2026
15 Шизофренията и Психопатията нямат
Максим Генчев и Вероюто на Бангаранга.
Господи прибери си Вересиите и някой да каже на Максим Генчев да се изкъпе, подстриже и заприлича на човек, алоуу?
Много БангаРанга шум за нищо, Масим Генчев и колко Дявола могат да се сместят на върхът една игла?
Зависи от Иглата гн. Генчев дали е с Хероин, или нещо друго?
И защо не Дрогата, защо не Проституцията на Малолетни, зако не поне още хиляда причини да вдигнем бангаранга но виж ти Дара това миловидно лице на млада и успешна Българка е избрана за Омраза?
18:46 06.06.2026
16 Глас от Момин проход
До коментар #12 от "ДъртаКомуняга":И нашата Диана я знаят. Даже преди Дара. Диана направи България прочута по цял свят.
Коментиран от #32
18:47 06.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аве, седи и пър.и Максим Генчев
18:49 06.06.2026
19 като цензурата при соца
18:50 06.06.2026
20 Така, така
Явно не блестим с друго пред света.
И тия се радват?
18:50 06.06.2026
21 Гост
До коментар #17 от "Не си":Е, поне разбрахме, че си едно от трите изброени, щом така се жегна.
18:51 06.06.2026
22 Вижте сега
18:53 06.06.2026
23 ДрайвингПлежър
Коментиран от #48
18:53 06.06.2026
24 Този Мрази
Как се понася?
Горкият
18:58 06.06.2026
25 Гоуем
19:00 06.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дзак
19:12 06.06.2026
29 Стара чанта
19:15 06.06.2026
30 Хмм
19:17 06.06.2026
31 ?????
Става неинтересно и досадно вече във форума на Факти.бг
Троловете на Мирчев доскоро пишеха само през работно време.
Сега явно са минали на няколко смяни.
Много е лесно да се хванат по имбецилския им изказ.
Явно Мирчев икономисва и набира малолетки пишещи по раздадени им ЦУ.
И той е човек и той трябва да изкара малко евра.
ФАКТИ ПОМНЕТЕ СЪДБАТА НА СЕГА.
Натам сте се запътили.
19:19 06.06.2026
32 Мутата
До коментар #16 от "Глас от Момин проход":И Ганчо Ганев открадна ковчега с останките на Чарли Чаплин в Швейцария и стана известен и той и България в цял свят.
Коментиран от #47
19:20 06.06.2026
33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:23 06.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Яшар
19:27 06.06.2026
36 Ботев
19:29 06.06.2026
37 За такива като този
Коментиран от #39
19:36 06.06.2026
38 Сатана Z
19:36 06.06.2026
39 Хмм
До коментар #37 от "За такива като този":каква лустрация, като всичките там са деца на комунисти, срещу родителите ли си да тръгнат, а на костов жена му е щатен партиен секретар, с това се е издъжала, оттам е и пенсията ѝ.
19:39 06.06.2026
40 Не на факти
19:45 06.06.2026
41 дърт плювалник
19:57 06.06.2026
42 Ей злобен дядка
20:01 06.06.2026
43 Оплюването
20:04 06.06.2026
44 ТОЗИ ЗВЕЗДА ЛИ Е ?
20:09 06.06.2026
45 И защо?
Този "конкурс" 5955ми прилича като все едно състезание за най-голямо лай.но! И ако някой българин изсее най-голямото лай.но и спечели трябва да го обявим за национален герой и цяла Бългрия да празнува?!
20:10 06.06.2026
46 Мнение
Но е по-добре първо да постигне нещо голямо и запомнящо за България и от такава позиция да се изказва за да бъде чут.
20:36 06.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 🦁ЩЩД🦁
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Не е трябвало един зрял мъж на години да коментира по този начин.Ако на мен ми искат мнението за конкурса " Евровизия" и в частност за Дарина Н.Йотова бих отговорил "нямам мнение,аз съм лекар,или ядрен физик или писател,например.Е,може и малко по заядливо, например "Много ми е плебейска тази свирня ".И те така, фенове.
20:46 06.06.2026