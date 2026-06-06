Максим Генчев оплю "Bangaranga" и Евровизия (ВИДЕО)

Режисьорът Максим Генчев пусна любопитно видео в мрежата, с което отправи остри критики към певицата Дара и хита ѝ „Бангаранга“, с който тя стана първият победител за България на Евровизия тази година.

Видеото си Максим Генчев започна с любопитна история около филма „Ботев“. Той обясни, че сабята, използвана в продукцията, е била изработена като точна реплика на оръжието на Христо Ботев и се получила толкова остра, че почти не се различавала от истинска. По думите му майсторът, който я е изковал, категорично отказал да я затъпи.

След това режисьорът се впусна и в политически теми. Той благодари на президента Румен Радев за позицията му по отношение на пенсиите, като с чувство за хумор отбеляза, че и самият той като пенсионер трепери за своите „пет лева“. Добри думи отправи и към Илияна Йотова за това, че е останала под проливния дъжд по време на тържествената заря-проверка във Враца.

В крайна сметка обаче Максим Генчев смени темата и насочи вниманието си към съвременната музика и по-конкретно победата на България на Евровизия.

„Нека всеки ден да говорим за Ботев, а не за ранга, данга, банга...“, заяви режисьорът, визирайки победния хит на Дара.

По думите му парчето звучи навсякъде, включително и в училищата. „Вместо звънец на децата им пускат „Бангаранга““, възмути се той.

Критиките му станаха още по-остри, когато коментира танците и сценичното поведение, които според него съпътстват подобни изпълнения.

„Наркомански да махат с коси и да хвърлят баджаци нагоре-надолу“, каза още Генчев, като дори нагледно демонстрира движенията с размахване на глава пред камерата и не спести коментара, че това било сатанистко.

В края на видеото режисьорът обобщи мнението си с кратка, но категорична оценка: „Отвратително просто.“