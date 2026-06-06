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Максим Генчев оплю "Bangaranga" и Евровизия (ВИДЕО)

Максим Генчев оплю "Bangaranga" и Евровизия (ВИДЕО)

6 Юни, 2026 18:33 2 016 48

  • максим генчев-
  • режисьор-
  • бангаранга-
  • дара-
  • евровизия

Режисьорът сподели своята оценка за изпълнението на Дара и очакванията за Евровизия

Максим Генчев оплю "Bangaranga" и Евровизия (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Режисьорът Максим Генчев пусна любопитно видео в мрежата, с което отправи остри критики към певицата Дара и хита ѝ „Бангаранга“, с който тя стана първият победител за България на Евровизия тази година.

Видеото си Максим Генчев започна с любопитна история около филма „Ботев“. Той обясни, че сабята, използвана в продукцията, е била изработена като точна реплика на оръжието на Христо Ботев и се получила толкова остра, че почти не се различавала от истинска. По думите му майсторът, който я е изковал, категорично отказал да я затъпи.

След това режисьорът се впусна и в политически теми. Той благодари на президента Румен Радев за позицията му по отношение на пенсиите, като с чувство за хумор отбеляза, че и самият той като пенсионер трепери за своите „пет лева“. Добри думи отправи и към Илияна Йотова за това, че е останала под проливния дъжд по време на тържествената заря-проверка във Враца.

В крайна сметка обаче Максим Генчев смени темата и насочи вниманието си към съвременната музика и по-конкретно победата на България на Евровизия.

„Нека всеки ден да говорим за Ботев, а не за ранга, данга, банга...“, заяви режисьорът, визирайки победния хит на Дара.

По думите му парчето звучи навсякъде, включително и в училищата. „Вместо звънец на децата им пускат „Бангаранга““, възмути се той.

Критиките му станаха още по-остри, когато коментира танците и сценичното поведение, които според него съпътстват подобни изпълнения.

„Наркомански да махат с коси и да хвърлят баджаци нагоре-надолу“, каза още Генчев, като дори нагледно демонстрира движенията с размахване на глава пред камерата и не спести коментара, че това било сатанистко.

В края на видеото режисьорът обобщи мнението си с кратка, но категорична оценка: „Отвратително просто.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пълен

    42 42 Отговор
    Неграмотник е този!

    18:36 06.06.2026

  • 2 Нещастник

    41 48 Отговор
    Злоба,а??? Злобичка!!! Скрий се в дупката си и не се показвай!!

    Коментиран от #14

    18:37 06.06.2026

  • 3 Пълен

    37 40 Отговор
    ПростаК.

    18:37 06.06.2026

  • 4 Един

    42 32 Отговор
    Правилно!

    18:38 06.06.2026

  • 5 12340

    37 19 Отговор
    Абе,Дара е на 27,има време още да пее...
    ...Ама ,когато си се прочул на 50 с репликата:"Оооо,Пепи...."?!

    18:39 06.06.2026

  • 6 Няма шанс

    32 14 Отговор
    Туземците докато разберат какъв е реалния замисъл на това
    защото това не е песен и вече ще им е опрял в гърлото
    ама отизат
    пък после се чудете защо всеки ден излизат всякакви идотщини от България

    18:40 06.06.2026

  • 7 бангаранга

    35 16 Отговор
    явно у назе отвратителното е на мода

    18:40 06.06.2026

  • 8 Плост

    32 20 Отговор
    Ниско ниво човек,да не се занимава с Ботев най добре.

    18:41 06.06.2026

  • 9 Тцтцтц

    27 5 Отговор
    Бе са нали се разбрахме,че тва просто е шоубизнес, не култура😂

    18:42 06.06.2026

  • 10 Лешпери с телефони

    35 18 Отговор
    До тук се преброиха няколко четвъртокласници от фен клубът на Дара
    Интересно, откога гюбекчийството и дрънкането на една и съща словесна джурканица до побъркване, се счита за голямо постижение?
    А, сетих се. Откакто конкурсите станаха политически инструмент за провокация на "новите ценности".

    18:43 06.06.2026

  • 11 Този

    20 16 Отговор
    пък кой е!?

    18:43 06.06.2026

  • 12 ДъртаКомуняга

    26 20 Отговор
    тоя комунар несъм го чувал, но Дара я зная, а и вече целия свят я знае !!!

    Коментиран от #16

    18:43 06.06.2026

  • 13 Прав е

    19 8 Отговор
    Доста кич, а в Евровизия е повече шоуто, иначе да,успех за България

    18:44 06.06.2026

  • 14 Гост

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Нещастник":

    Не понасям проституцията, хазартът и пласьорите. Сигурно съм злобен.

    Коментиран от #17

    18:46 06.06.2026

  • 15 Шизофренията и Психопатията нямат

    15 10 Отговор
    край.

    Максим Генчев и Вероюто на Бангаранга.

    Господи прибери си Вересиите и някой да каже на Максим Генчев да се изкъпе, подстриже и заприлича на човек, алоуу?

    Много БангаРанга шум за нищо, Масим Генчев и колко Дявола могат да се сместят на върхът една игла?
    Зависи от Иглата гн. Генчев дали е с Хероин, или нещо друго?

    И защо не Дрогата, защо не Проституцията на Малолетни, зако не поне още хиляда причини да вдигнем бангаранга но виж ти Дара това миловидно лице на млада и успешна Българка е избрана за Омраза?

    18:46 06.06.2026

  • 16 Глас от Момин проход

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "ДъртаКомуняга":

    И нашата Диана я знаят. Даже преди Дара. Диана направи България прочута по цял свят.

    Коментиран от #32

    18:47 06.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аве, седи и пър.и Максим Генчев

    13 2 Отговор
    у некое забравено от Бога, Българско Село и се чуди кой да заапе преди да ритне кофата!

    18:49 06.06.2026

  • 19 като цензурата при соца

    9 4 Отговор
    Нали е благодарил чинно на важния за деня премиера ген Р.Радев, а за мнението му по неразбираеми за него теми - не е нужен отрицателен коментар. достатъчно е само снизходителна усмивка.

    18:50 06.06.2026

  • 20 Така, така

    12 11 Отговор
    Да спечелиш първо място в конкурс за гейтъри не е за хвалене.
    Явно не блестим с друго пред света.
    И тия се радват?

    18:50 06.06.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не си":

    Е, поне разбрахме, че си едно от трите изброени, щом така се жегна.

    18:51 06.06.2026

  • 22 Вижте сега

    3 6 Отговор
    До няколко години връщаме ученическите бригади. На полето, в браздата, ще си свиркате бангаранга, колкото си искате.

    18:53 06.06.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    12 12 Отговор
    ЕВАЛА!!! Просто някой, който да посмее да каже, че царя е гол!

    Коментиран от #48

    18:53 06.06.2026

  • 24 Този Мрази

    13 7 Отговор
    и себе си.
    Как се понася?
    Горкият

    18:58 06.06.2026

  • 25 Гоуем

    13 9 Отговор
    Този комплексяр смята че като се качи на главата на Дара ще стане по висок и цяла Европа ще го види.

    19:00 06.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дзак

    1 1 Отговор
    Вероятно едва ли в училище е мястото!

    19:12 06.06.2026

  • 29 Стара чанта

    5 4 Отговор
    Плужек ! Сигурно навремето е бил комсомолско секретарче... Чугунопластик !

    19:15 06.06.2026

  • 30 Хмм

    10 1 Отговор
    същите критики могат да бъдат казани и за него, за провала на филмите му за Левски и Ботев

    19:17 06.06.2026

  • 31 ?????

    2 1 Отговор
    Уф.
    Става неинтересно и досадно вече във форума на Факти.бг
    Троловете на Мирчев доскоро пишеха само през работно време.
    Сега явно са минали на няколко смяни.
    Много е лесно да се хванат по имбецилския им изказ.
    Явно Мирчев икономисва и набира малолетки пишещи по раздадени им ЦУ.
    И той е човек и той трябва да изкара малко евра.
    ФАКТИ ПОМНЕТЕ СЪДБАТА НА СЕГА.
    Натам сте се запътили.

    19:19 06.06.2026

  • 32 Мутата

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Глас от Момин проход":

    И Ганчо Ганев открадна ковчега с останките на Чарли Чаплин в Швейцария и стана известен и той и България в цял свят.

    Коментиран от #47

    19:20 06.06.2026

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Цяла България те оплюва теб, но не си личи да ти пука...

    19:23 06.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Яшар

    8 6 Отговор
    Евала на Максим Генчев , време беше някой да каже истината за даранга

    19:27 06.06.2026

  • 36 Ботев

    7 3 Отговор
    Когато станеш известен колкото Дара ще говориш на целия свят.Сега можеш да хейтиш,пълно е с хейтъри тук ще те подкрепат.

    19:29 06.06.2026

  • 37 За такива като този

    3 2 Отговор
    Са виновни ОДС, че не проведоха лустрация и сега комунистически доносници и ченгета си позволяват да ръсят мозък, вместо да се преселят в най-далечните населени места на Родината.

    Коментиран от #39

    19:36 06.06.2026

  • 38 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Този пич е изключително точен в преценката си за 80%а от населението по Иво Христов

    19:36 06.06.2026

  • 39 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "За такива като този":

    каква лустрация, като всичките там са деца на комунисти, срещу родителите ли си да тръгнат, а на костов жена му е щатен партиен секретар, с това се е издъжала, оттам е и пенсията ѝ.

    19:39 06.06.2026

  • 40 Не на факти

    5 1 Отговор
    Помияр със самочуствие

    19:45 06.06.2026

  • 41 дърт плювалник

    2 1 Отговор
    Стига с тая злоба и помия завист срещу Дара.Отвратителен си и се скривай в дупката ,от която си изпълзял

    19:57 06.06.2026

  • 42 Ей злобен дядка

    2 2 Отговор
    На тебе кой ти поиска мнението ,че ни го натрапваш тука??????😡😡😡

    20:01 06.06.2026

  • 43 Оплюването

    2 1 Отговор
    Национален български спорт. Старче , злобата състарява и загрозява !

    20:04 06.06.2026

  • 44 ТОЗИ ЗВЕЗДА ЛИ Е ?

    2 1 Отговор
    Кой е той ?

    20:09 06.06.2026

  • 45 И защо?

    1 1 Отговор
    Защо трябва да се гордеем? Затова че сме спечелили някакъв пропаднал и опорочен конкурс за песен, символ на загиващата Европа?!
    Този "конкурс" 5955ми прилича като все едно състезание за най-голямо лай.но! И ако някой българин изсее най-голямото лай.но и спечели трябва да го обявим за национален герой и цяла Бългрия да празнува?!

    20:10 06.06.2026

  • 46 Мнение

    2 1 Отговор
    На знам какво и колко е направил г-н Максим Генчев за България, и от каква точно позиция решава да критикува постижението на Дара.
    Но е по-добре първо да постигне нещо голямо и запомнящо за България и от такава позиция да се изказва за да бъде чут.

    20:36 06.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Не е трябвало един зрял мъж на години да коментира по този начин.Ако на мен ми искат мнението за конкурса " Евровизия" и в частност за Дарина Н.Йотова бих отговорил "нямам мнение,аз съм лекар,или ядрен физик или писател,например.Е,може и малко по заядливо, например "Много ми е плебейска тази свирня ".И те така, фенове.

    20:46 06.06.2026