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Мат Деймън: "Одисея" е най-трудният филм, в който съм участвал (ВИДЕО)

Мат Деймън: "Одисея" е най-трудният филм, в който съм участвал (ВИДЕО)

6 Юни, 2026 16:14 966 8

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"Няма зелен екран, няма специални ефекти, всичко е истинско", коментира актьорът за снимките на филма на Кристофър Нолан

Мат Деймън: "Одисея" е най-трудният филм, в който съм участвал (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Мат Деймън определи предстоящия филм „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан като най-трудния проект в кариерата си досега. Актьорът направи това признание по време на посещение в Центъра за спасяване и осиновяване на животни на фондация Eastwood Ranch в Лос Анджелис, където подкрепи инициативата California Adopt-A-Pet Day.

Носителят на „Оскар“, който в момента е на корицата на списание GQ във връзка с мащабната продукция „Одисея“, даде интервю не само за специализирани филмови медии, но и за платформата за защита на животните The Dodo. Поводът беше участието му в кампания за насърчаване на осиновяването на бездомни животни.

В публикувано видео Мат Деймън, известен със своята любов към животните и собственик на пет домашни любимеца, прекарва време с няколко от обитателите на приюта. Сред тях е Джоджо – малко териерче със сплъстена козина, както и Пайпър – куче със зрителни и слухови увреждания, което носи специално предпазно устройство около главата си.

По време на срещата актьорът коментира работата си с Кристофър Нолан, с когото вече си партнира в отличения с множество награди филм „Опенхаймер“. Според Деймън снимките на „Одисея“ са били изключително предизвикателни заради предпочитания от режисьора подход към максимален реализъм.

„Това без съмнение е най-трудният филм, който съм снимал. Крис обича всичко да бъде истинско. Няма зелени екрани, няма симулации и студийни трикове“, заяви актьорът.

„Одисея“ е една от най-очакваните филмови продукции на годината. Проектът представлява мащабна адаптация на класическия епос на Омир и събира впечатляващ звезден състав, включващ Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Шарлийз Терон. Филмът се снима на различни локации по света, включително в Европа и Средиземноморието, като Нолан използва най-съвременни IMAX технологии и реални декори вместо компютърно генерирани среди и специални ефекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Труден за гледане филм след като ролята на Ахил е дадена на травестит.

    Коментиран от #2

    16:43 06.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Знае се, че Ахил е бил обратен. Любовникът му е бил Патрокъл. След като Хектор убива Патрокъл, Ахил си отмъщава за загубата на любовника. Така е по Омир.

    16:56 06.06.2026

  • 3 Лост

    1 0 Отговор
    Дано Орфей да го играе пак някой негър,като един филм преди 20 години.Още тогава са ни подготвяли какво ще е политически коректно.

    17:30 06.06.2026

  • 4 батвесо

    2 0 Отговор
    Орфей няма да е негър, Хубавата Елена ще е такава.

    Коментиран от #5

    17:44 06.06.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "батвесо":

    Влязох в сайта на филма Одисей и проверих Cast, за да видя кой коя роля има. Има снимка на черна жена и не пише , каква роля има във филма. Срам ги е да напишат, след критиката от цял свят.

    Коментиран от #7

    17:53 06.06.2026

  • 6 Юлисис Грант

    1 0 Отговор
    Да, определено е трудно да осмислиш чернокожа Елена от Троя.

    17:57 06.06.2026

  • 7 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    По интересно е,че на кастинга за прислужница на Брад Пит във филма "Троя" не избират известна гръцка певица,защото била мургава,а избират русокоса полякиня.

    18:10 06.06.2026

  • 8 Малчо

    0 0 Отговор
    Колко ли пък да е "истинско"? Най-голямата смехория след черната Снежанка.

    18:14 06.06.2026