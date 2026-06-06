Мат Деймън: "Одисея" е най-трудният филм, в който съм участвал (ВИДЕО)

Холивудската звезда Мат Деймън определи предстоящия филм „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан като най-трудния проект в кариерата си досега. Актьорът направи това признание по време на посещение в Центъра за спасяване и осиновяване на животни на фондация Eastwood Ranch в Лос Анджелис, където подкрепи инициативата California Adopt-A-Pet Day.
Носителят на „Оскар“, който в момента е на корицата на списание GQ във връзка с мащабната продукция „Одисея“, даде интервю не само за специализирани филмови медии, но и за платформата за защита на животните The Dodo. Поводът беше участието му в кампания за насърчаване на осиновяването на бездомни животни.
В публикувано видео Мат Деймън, известен със своята любов към животните и собственик на пет домашни любимеца, прекарва време с няколко от обитателите на приюта. Сред тях е Джоджо – малко териерче със сплъстена козина, както и Пайпър – куче със зрителни и слухови увреждания, което носи специално предпазно устройство около главата си.
По време на срещата актьорът коментира работата си с Кристофър Нолан, с когото вече си партнира в отличения с множество награди филм „Опенхаймер“. Според Деймън снимките на „Одисея“ са били изключително предизвикателни заради предпочитания от режисьора подход към максимален реализъм.
„Това без съмнение е най-трудният филм, който съм снимал. Крис обича всичко да бъде истинско. Няма зелени екрани, няма симулации и студийни трикове“, заяви актьорът.
„Одисея“ е една от най-очакваните филмови продукции на годината. Проектът представлява мащабна адаптация на класическия епос на Омир и събира впечатляващ звезден състав, включващ Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Шарлийз Терон. Филмът се снима на различни локации по света, включително в Европа и Средиземноморието, като Нолан използва най-съвременни IMAX технологии и реални декори вместо компютърно генерирани среди и специални ефекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
16:43 06.06.2026
2 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Сатана Z":Знае се, че Ахил е бил обратен. Любовникът му е бил Патрокъл. След като Хектор убива Патрокъл, Ахил си отмъщава за загубата на любовника. Така е по Омир.
16:56 06.06.2026
3 Лост
17:30 06.06.2026
4 батвесо
Коментиран от #5
17:44 06.06.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "батвесо":Влязох в сайта на филма Одисей и проверих Cast, за да видя кой коя роля има. Има снимка на черна жена и не пише , каква роля има във филма. Срам ги е да напишат, след критиката от цял свят.
Коментиран от #7
17:53 06.06.2026
6 Юлисис Грант
17:57 06.06.2026
7 Лост
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":По интересно е,че на кастинга за прислужница на Брад Пит във филма "Троя" не избират известна гръцка певица,защото била мургава,а избират русокоса полякиня.
18:10 06.06.2026
8 Малчо
18:14 06.06.2026