Мат Деймън: "Одисея" е най-трудният филм, в който съм участвал (ВИДЕО)

Холивудската звезда Мат Деймън определи предстоящия филм „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан като най-трудния проект в кариерата си досега. Актьорът направи това признание по време на посещение в Центъра за спасяване и осиновяване на животни на фондация Eastwood Ranch в Лос Анджелис, където подкрепи инициативата California Adopt-A-Pet Day.

Носителят на „Оскар“, който в момента е на корицата на списание GQ във връзка с мащабната продукция „Одисея“, даде интервю не само за специализирани филмови медии, но и за платформата за защита на животните The Dodo. Поводът беше участието му в кампания за насърчаване на осиновяването на бездомни животни.

В публикувано видео Мат Деймън, известен със своята любов към животните и собственик на пет домашни любимеца, прекарва време с няколко от обитателите на приюта. Сред тях е Джоджо – малко териерче със сплъстена козина, както и Пайпър – куче със зрителни и слухови увреждания, което носи специално предпазно устройство около главата си.

По време на срещата актьорът коментира работата си с Кристофър Нолан, с когото вече си партнира в отличения с множество награди филм „Опенхаймер“. Според Деймън снимките на „Одисея“ са били изключително предизвикателни заради предпочитания от режисьора подход към максимален реализъм.

„Това без съмнение е най-трудният филм, който съм снимал. Крис обича всичко да бъде истинско. Няма зелени екрани, няма симулации и студийни трикове“, заяви актьорът.

„Одисея“ е една от най-очакваните филмови продукции на годината. Проектът представлява мащабна адаптация на класическия епос на Омир и събира впечатляващ звезден състав, включващ Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионго и Шарлийз Терон. Филмът се снима на различни локации по света, включително в Европа и Средиземноморието, като Нолан използва най-съвременни IMAX технологии и реални декори вместо компютърно генерирани среди и специални ефекти.