Легендите се завръщат: Duran Duran отново в София това лято

18 Март, 2026 15:59 430 4

Арена 8888 посреща Duran Duran на 1 юли

Легендите се завръщат: Duran Duran отново в София това лято - 1
Снимка: SME
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 1 юли 2026 г. Duran Duran превземат Арена 8888 София! Това няма да бъде носталгично връщане назад, а мащабно, кинематографично изживяване – място, където тъмнината среща мелодията, а стилът се слива с пулса.

Групата пристига в София в оригиналния си състав – Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър – рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. Водещите международни медии са единодушни – в момента Duran Duran се намират в отлична сценична форма, с енергия, прецизност и стил, които доказват, че времето е добавило класа, а не носталгия.

С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в Топ 20 на Великобритания, две награди GRAMMY, две BRIT награди, две Ivor Novello отличия и приемане в Залата на славата на рокендрола през 2022 г., Duran Duran остават една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история.

Те създадоха единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала №1 в САЩ, работиха с визионера Дейвид Линч, а музиката им е семплирана от неизброими артисти. Албуми като ‘Rio’ неизменно се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

В последния си проект ‘Danse Macabre’ емблематичната британска четворка отново извлича светлина от мрака, съчетавайки нов материал, алтернативни версии и неочаквани кавъри – доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната истинска запазена марка.

Билети за концерта на Duran Duran на 1 юли 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg на цени от 45 € до 110 €.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 глоги

    0 2 Отговор
    "Duran Duran" отново ЩЕ СА в София ПРЕЗ това лято.

    16:01 18.03.2026

  • 2 Сила

    1 1 Отговор
    Депеш са номер едно , Дюран са ми две , Кюр не ги кльопам много , но биват ....Кравай 1985

    16:02 18.03.2026

  • 3 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 4 Отговор
    Да не си забравят бастуните и патериците...

    16:13 18.03.2026

  • 4 ЕЛЛИН

    1 0 Отговор
    С “ Ordinary World “ разтърсват дълбоко до дъното на душата 🎸

    16:15 18.03.2026