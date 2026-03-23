Вяра и Надежда се върнаха в родния Благоевград (ВИДЕО)

Две трети от прословутото трио тризначките от риалити формата "Биг Брадър" – Вяра и Надежда – се завърнаха успешно в България през изминалите дни. Двете сестри бяха засечени да обикалят центъра на Благоевград, дни след като предизвикаха скандал в Лондон, който обиколи социалните мрежи.

Завръщането им идва малко след като Вяра и Надежда бяха заснети в серия от скандални сцени пред Уестминстърското абатство.

В разпространен клип двете сестри отправят обиди на развален английски и български към полицията и дори към британската монархия по време на официална церемония за Деня на Британската общност, докато кралското семейство се събира за традиционната служба.

Случаят предизвика остра реакция и намеса от страна на българската общност на Острова.

Благодарение на журналистката Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, служители в българското посолство в Лондон са събрали пари и са купили самолетни билети на сестрите, които да се завърнат на родна земя. В Благоевград Вяра и Надежда вече изглеждат далеч по-спокойни.

Очевидци разказват, че са ги видели да се разхождат в центъра, облечени в спортни екипи, без да привличат излишно внимание.

По информация на социалните служби, Вяра и Надежда са се установили в жилище в квартал „Еленово“.

Третата сестра – Любов – остава във Великобритания. Тя е омъжена и според запознати не поддържа връзка със сестрите си. В Лондон живее и майка им.

Любопитен детайл от миналото на тризначките е, че семейството им е получило два апартамента в Благоевград още при раждането им – като социална мярка за многодетно семейство, пише Шоу Блиц.