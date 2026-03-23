Вяра и Надежда се върнаха в родния Благоевград (ВИДЕО)

Вяра и Надежда се върнаха в родния Благоевград (ВИДЕО)

23 Март, 2026 13:31 1 068 12

Междувременно сестра им Любов и майка им продължават да живеят във Великобритания, без да поддържат контакт с тях

Вяра и Надежда се върнаха в родния Благоевград (ВИДЕО) - 1
Кадър: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две трети от прословутото трио тризначките от риалити формата "Биг Брадър" – Вяра и Надежда – се завърнаха успешно в България през изминалите дни. Двете сестри бяха засечени да обикалят центъра на Благоевград, дни след като предизвикаха скандал в Лондон, който обиколи социалните мрежи.

Завръщането им идва малко след като Вяра и Надежда бяха заснети в серия от скандални сцени пред Уестминстърското абатство.

В разпространен клип двете сестри отправят обиди на развален английски и български към полицията и дори към британската монархия по време на официална церемония за Деня на Британската общност, докато кралското семейство се събира за традиционната служба.

Случаят предизвика остра реакция и намеса от страна на българската общност на Острова.

Благодарение на журналистката Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, служители в българското посолство в Лондон са събрали пари и са купили самолетни билети на сестрите, които да се завърнат на родна земя. В Благоевград Вяра и Надежда вече изглеждат далеч по-спокойни.

Очевидци разказват, че са ги видели да се разхождат в центъра, облечени в спортни екипи, без да привличат излишно внимание.

По информация на социалните служби, Вяра и Надежда са се установили в жилище в квартал „Еленово“.

Третата сестра – Любов – остава във Великобритания. Тя е омъжена и според запознати не поддържа връзка със сестрите си. В Лондон живее и майка им.

Любопитен детайл от миналото на тризначките е, че семейството им е получило два апартамента в Благоевград още при раждането им – като социална мярка за многодетно семейство, пише Шоу Блиц.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мунчо

    6 10 Отговор
    Вече съм убеден, че от ПП ще са спокойни за двата сигурни гласа на предстоящите избори от тия "лами по петрохански".... 🤣🤣🤣

    13:34 23.03.2026

  • 2 Нека да пиша

    13 1 Отговор
    Оф,сега местните да му мислят .

    13:35 23.03.2026

  • 3 Ютюб кълекшън

    9 2 Отговор
    Снощи във фейсбук пространството, имаше статия и коментари от благоевградчани,че в родната им къща е идвала полиция и линейка,тъй като, една от двете е заплашвала майка си с нож.Сега пък,пишете,че майката живеела във Великобритания.Кое е вярно, кой да знае, а и предният ден писахте,че едната сестра и майка им си живеят в Благоевград в родната им къща.

    13:38 23.03.2026

  • 4 Механик

    9 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, защо постоянно се пускат статии за разни деградати?
    С какво тия са по-заслужили от някой човечец, дето цял ден върти струга или кара трактор?
    Кога ще видим статия за някой учен, дето дава нещо на човечеството. Или някой лекар, който е спасил някого? М?
    До кога тризначки, лапачки, Златки, Азисове и прочее?

    Коментиран от #9, #12

    13:39 23.03.2026

  • 5 Замислен

    10 0 Отговор
    Представям си какво е било в самолета😆

    Коментиран от #11

    13:41 23.03.2026

  • 6 Кво ни занимавате

    10 0 Отговор
    С тия отпадаци

    13:41 23.03.2026

  • 7 Лицемерни 60клуци

    3 2 Отговор
    Сега,онзи "уж" заинтересованият италианец , нали им предложи помощ, да ги вземе в ресторанта,но не се чува нещо,а и билетите им уж ги купиха няколко "известни инфлуенсъри и бизнесмени ",,после пък ,че Посолството платили,сега пък журналистката Д.Димитрова.

    13:42 23.03.2026

  • 8 Бъзиктар

    2 1 Отговор
    Журналистката събрала им пари за билет,трябва да бъде съдена за престъпление срещу България.

    13:43 23.03.2026

  • 9 Брачед

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Защото, търсят евтина слава,покрай такива "жертви".

    13:44 23.03.2026

  • 10 123456

    7 0 Отговор
    да питат баба им къде са мотиките и да почват да се лекуват !

    13:45 23.03.2026

  • 11 Пилотът на самолета

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Замислен":

    Да,бе,🤔🙄...сложихме ги в багажното.

    13:46 23.03.2026

  • 12 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Има нещо символично в това, че Вярата и Надеждата трябва да бъдат спасени...

    13:54 23.03.2026