Иван Христов: "Сблъсък" се завръща, но в нов вид

Легендарният "Сблъсък" се завръща с напълно нов облик, а новината бе обявена лично от Иван Христов - половината от дуото Иван и Андрей, които стоят зад успеха на "Сблъсък" в началото на 2000-те.
Емблематичното шоу, превърнало се в култ за цяло поколение зрители, ще има трайно завръщане, което всъщност вече започна. Този път форматът няма да се върне на малкия екран, а ще оживее по напълно различен начин – чрез поредица от събития на живо пред публика. Някои от тези събития вече се проведоха, но водещите и продуценти смятат да продължат редовно да ги провеждат, като залагат на мащабно шоу и известни личности.
Очаква се спектаклите да съчетаят познатия сблъсък на мнения, хумор и провокации, но в много по-директен контакт със зрителите.
Повече подробности за датите и локациите ще бъдат публикувани в официалните социални мрежи на проекта, загатна Иван.
