Ергенът Стоян летя 33 часа и 15 000 км обратно към Илияна в Шри Ланка

След 33-часово пътуване, три полета и 15 000 км ергенът Стоян се завърна триумфално в Шри Ланка, но дали любовта между него и Илияна е истинска? Стоян хукна обратно към Илияна, след като по пътя към дома получи видео повиквателна, в която дамата го призова, защото има нужда от него, пише dir.bg.

Така Чики прекрачи отново прага изстрадал, потен, с куп багаж и самолетна възглавница на врата, а първите думи на Илияна към него бяха "Добре, остави ги тези куфари". След това двамата потънаха в топла прегръдка, а той отвърна с "Абе, ще те пребия, човек". Но дори драматичността на ситуацията и многочасовата ергенска Одисея по самолетите явно не бяха достатъчни, за да предизвикат страстна целувка между двамата, което остави зрителите озадачени.

"Чувствам се щастлива. И в най-смелите ми мечти не съм си представяла, че ще срещна истинска любов, но така я чувствам", категорично бе обаче миньончето поне на думи. За това, че е видимо доволна свидетелстваше и постоянната усмивка на лицето ѝ, която замени характерното минорно-нацупено изражение и бърсането на сълзи от предходните епизоди.

Самият Стоян също грееше и дори в развълнувания поток от думи се изпусна, че "обича" Илияна, след което обаче бързо се поправи с "харесва". В еуфоричното си настроение той даже заяви, че ако е било необходимо, е щял да пътува и 60 часа, за да се върне в обятията ѝ.

С или без целувка, двамата млади дори прескочиха няколко стъпала на куп и започнаха да говорят директно за сватба. Те поканиха директно една от двете финалистки от групата на секси доктора Марин - чаровната Любомира, за кума. Тя откликна с радост и не пропусна да отбележи колко щастливи и в хармония изглеждат кандидат-младоженците. Непринуденото общуване между двамата я остави с усещането, че те са двойка с многогодишна история.

Шегите и закачките между Чики и Илияна, дългите прегръдки и показното им усамотяване в златната стая в имението обаче все пак не бяха убедителни за част от коментаторите в мрежата. Докато едни се радваха на победата на любовта и похвалиха стоицизма на Стоян, други ги обвиниха в неискреност и прозряха зад събирането им сценарий.