Ергенът Стоян летя 33 часа и 15 000 км обратно към Илияна в Шри Ланка

20 Май, 2026 07:47 1 073 9

"Чувствам се щастлива.", заяви Илияна при завръщането на Стоян

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 33-часово пътуване, три полета и 15 000 км ергенът Стоян се завърна триумфално в Шри Ланка, но дали любовта между него и Илияна е истинска? Стоян хукна обратно към Илияна, след като по пътя към дома получи видео повиквателна, в която дамата го призова, защото има нужда от него, пише dir.bg.

Така Чики прекрачи отново прага изстрадал, потен, с куп багаж и самолетна възглавница на врата, а първите думи на Илияна към него бяха "Добре, остави ги тези куфари". След това двамата потънаха в топла прегръдка, а той отвърна с "Абе, ще те пребия, човек". Но дори драматичността на ситуацията и многочасовата ергенска Одисея по самолетите явно не бяха достатъчни, за да предизвикат страстна целувка между двамата, което остави зрителите озадачени.

"Чувствам се щастлива. И в най-смелите ми мечти не съм си представяла, че ще срещна истинска любов, но така я чувствам", категорично бе обаче миньончето поне на думи. За това, че е видимо доволна свидетелстваше и постоянната усмивка на лицето ѝ, която замени характерното минорно-нацупено изражение и бърсането на сълзи от предходните епизоди.

Самият Стоян също грееше и дори в развълнувания поток от думи се изпусна, че "обича" Илияна, след което обаче бързо се поправи с "харесва". В еуфоричното си настроение той даже заяви, че ако е било необходимо, е щял да пътува и 60 часа, за да се върне в обятията ѝ.

С или без целувка, двамата млади дори прескочиха няколко стъпала на куп и започнаха да говорят директно за сватба. Те поканиха директно една от двете финалистки от групата на секси доктора Марин - чаровната Любомира, за кума. Тя откликна с радост и не пропусна да отбележи колко щастливи и в хармония изглеждат кандидат-младоженците. Непринуденото общуване между двамата я остави с усещането, че те са двойка с многогодишна история.

Шегите и закачките между Чики и Илияна, дългите прегръдки и показното им усамотяване в златната стая в имението обаче все пак не бяха убедителни за част от коментаторите в мрежата. Докато едни се радваха на победата на любовта и похвалиха стоицизма на Стоян, други ги обвиниха в неискреност и прозряха зад събирането им сценарий.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    6 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    Коментиран от #2

    07:49 20.05.2026

  • 2 сара

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ме боли осветителното тяло":

    Е,няма как да те знаем тебе. Чак пък за всички си се притеснил.

    07:53 20.05.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Ай стига, бе! Тая сигурно е с хоризонтална? Мммм...

    08:01 20.05.2026

  • 4 ПОРЕДНАТА (реалити) СЕНЗАЦИЯ!!!

    6 1 Отговор
    ДНес е щастлив ден за човечеството …. Чувякът(ерген) се вдигнал та чак до Шриланка, схванал му се врата от полета и го посрещнали с “ нема ли да пущиш тез куфари”! Дано не му се е схванала и друга част от тялото, че ще стане очевадно що се налага да се мести отатък света за някаква такваз, след като жени на тоз свят колко щеш!!!

    08:03 20.05.2026

  • 5 бою циганина

    4 1 Отговор
    босфор тв-телевизията на дпс-гроб

    08:05 20.05.2026

  • 6 гръндж

    1 1 Отговор
    За жена си струва да летиш и до Луната. А после обратно до Земята. Земните разстояния за прелитане ги оставяме в папката.

    08:08 20.05.2026

  • 7 оспри

    3 1 Отговор
    Три ум фатално шри ланкиране.

    08:13 20.05.2026

  • 8 мучо

    2 0 Отговор
    невероятно шоу, невероятни изпълнители, цял живот нема да го забрая........

    08:27 20.05.2026

  • 9 Пич

    3 0 Отговор
    Ако беше истинска любов, да им се възхитиш! Но и двамата са в цирка, за пари!!!

    08:59 20.05.2026