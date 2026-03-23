Влюбените Ким Кардашиян и Люис Хамилтън се разходиха в Токио (СНИМКИ)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън бяха заснети на романтична разходка в Токио през уикенда, подхранвайки интереса към връзката им, която през последните месеци постепенно излезе на публичен план.

На кадрите, разпространени от фенове, се вижда, че двамата се движат ръка за ръка, докато пазаруват в компанията на сестрата на Кардашиян – Клои Кардашиян. За дневната си поява Ким избра дълга сива рокля с дълги ръкави, комбинирана с черни обувки на висок ток, докато седемкратният световен шампион във Формула 1 залага на по-непринудена визия с кафяво яке и панталон. В един от моментите Хамилтън дори поздравява фен от разстояние.

Други видеа показват Ким Кардашиян в добро настроение, усмихната при излизане от бутик на Vivienne Westwood.

— HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) March 22, 2026

Информацията за романтичната връзка между двамата се появи за първи път през февруари, когато те бяха забелязани на съвместно пътуване до Великобритания. По данни на медии, двамата са отседнали в луксозния комплекс Estelle Manor, където са прекарали време в уединение, включващо частни вечери и спа процедури.

Пътуването им продължава с престой в Париж, където са заснети да пристигат в хотел след полет с частен самолет. В социалните мрежи Ким Кардашиян сподели кадри от Айфеловата кула, които бяха възприети като намек за по-интимния характер на визитата.

Новата светска двойка демонстрира официално отношенията си с обща поява по време на Супербоул 2026 на 8 февруари. Оттогава насам Хамилтън не крие симпатиите си към бизнесдамата и често я споменава в социалните мрежи, а източници на Us Weekly определят връзката им като сериозна.

Двамата се познават от години, като първите им общи публични снимки датират от 2014 г. по време на събитието GQ Men of the Year Awards, когато присъстват с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест. Хамилтън и Шерцингер бяха във връзка между 2007 и 2015 г., докато бракът на Кардашиян с Уест продължи от 2014 до 2022 г.