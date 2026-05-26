Шакира и Burna Boy обединяват музика и футбол в глобална кауза за Fifa World Cup 2026™

Колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийският артист Burna Boy обединяват сили в „Dai Dai“ - официалната песен на FIFA World Cup 2026™ и химн на FIFA Global Citizen Education Fund. Парчето свързва света на музиката и спорта със социалната кауза. С “Dai Dai” те поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026™ в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Shakira ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда, а Sony Music ще удвои първите 250 000 долара чрез собствено дарение.

Успоредно с премиерата на „Dai Dai“ беше обявено и историческо събитие за FIFA World Cup™ – за първи път финалът на турнира ще включва halftime show. На 19 юли 2026 г. Шакира ще бъде сред хедлайнерите на шоуто редом до Madonna и BTS.

През последните месеци Shakira затвърди статута си на глобална поп икона с исторически концерт пред над 2 милиона души на Copacabana Beach в Рио де Жанейро и рекордното „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour“, обявено от Billboard за най-голямото турне на латино артист за всички времена. Междувременно за Burna Boy колаборацията бележи пореден голям международен проект в съвременната африканска музикална сцена, превръщайки афробийт звученето в световен феномен.