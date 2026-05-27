Намериха изчезналите деца от Варна

27 Май, 2026 07:46

  • изчезнали деца-
  • варна-
  • намерени

Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си

Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изчезналите деца Катерина Анова Татова и Кирил Анов Татов бяха открити около полунощ в изоставен строеж. Децата са добре, няма данни за насилие, направени са им медицински прегледи, информират от БНТ.

Двете деца вече са под полицейска закрила и същите са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Снощи по-малкото сестриче, също бе изведено от средата и настанено в "Дом Майка и дете".

Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малкият хасмукарчо

    11 1 Отговор
    и кака му им е скучно у дома

    07:48 27.05.2026

  • 2 гейлорд кукорчу

    12 4 Отговор
    и ний с киру тъпуту се загубихме, търсете ни

    Коментиран от #3

    07:49 27.05.2026

  • 3 блеефски

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "гейлорд кукорчу":

    и аз се загубих в дубая

    Коментиран от #6

    07:50 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да но

    15 0 Отговор
    Хората това не ги интересува.

    Коментиран от #9

    07:52 27.05.2026

  • 6 Десет хиляди бг пенсии и тем подобни

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "блеефски":

    Се загубиха в Дубай и Абу Даби тоест на почивка в топлите страни по сред зима. Властта не можа да ги събира ти за блееф се притесняваш . Не се тревожи. В топлите страни сни.

    07:57 27.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фотогенична е

    7 0 Отговор
    Не ми прилича на дете. Кинозвезда е.

    08:03 27.05.2026

  • 9 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да но":

    Напротив, ако децата ти се загубат в някой строеж, или мол да кажем, държавата лесно ще може да ги изземе от грижите ти.

    08:10 27.05.2026

  • 10 Гост

    9 0 Отговор
    Спиране на детски и връщане с лихвите?

    08:17 27.05.2026

  • 11 русофил

    3 3 Отговор
    котьоооооо

    Коментиран от #12

    08:20 27.05.2026

  • 12 Праззз

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "русофил":

    Паветен извратеняк си ти!!! Това е дете бе, малкопишковец!!!

    08:29 27.05.2026

