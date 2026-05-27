Прокуратурата оповести всички присъди и разследвания срещу Васил Михайлов

27 Май, 2026 07:36 1 651 15

Продължава и работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на В.М. При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност

Във връзка с високия обществен интерес Прокуратурата на Република България предоставя обобщена информация за разследванията, свързани с Васил Михайлов, както следва:

1.Към момента по отношение на В.М. има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22.05.2026 г. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства.

Първото производство е за това, че на 12.05.2022 г. в близост до детска площадка в гр. Перник, В.М. се е заканил с убийство на В.В. и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На В.М. е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на Б.Р. от гр. Перник, с която В.М. е имал връзка. Разследването е за това, че в периода от 28.10.2022 г. до 21.07.2023 г., при условията на продължавано престъпление с четири деяния, обвиняемият се е заканил с убийство на пострадалата. След приключване на разследването, делото е внесено в съда. На 02.10.2024 г. наблюдаващият прокурор е поискал на В.М. да бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Състав на Софийски районен съд е признал В.М. за виновен за една от заканите и му е наложил наказание "лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок. Наложеното наказание е протестирано от Софийска районна прокуратура. След протест Софийски градски съд е групирал наказанията по двете производства и е наложил едно общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно.

2. Под надзора на Софийска окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени престъпления - принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство. На 28.08.2025 г. В.М. е привлечен в качеството на обвиняем за четири престъпления - по чл. 213а, ал.

1; по чл. 214, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. чл. 18, ал. 1; по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, вр. ал. 1 и по чл. 144, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК.

3. Предстои в Софийски градски съд по протест на прокуратурата да се разглежда и дело за осем престъпления, извършени от В.М. в периода 21.11.2021 г. - 11.06.2022 г. на територията на гр. Перник. Разследването е за причиняване на средни телесни повреди на три лица, леки телесни повреди по хулигански подбуди на две лица, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.

Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд-Перник, като след отвод на всички съдии ВКС е определил делото да се разглежда от Софийски районен съд. На 11.04.2025 г. наблюдаващият прокурор от СРП е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал В.М. за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален "общ режим“, както и обществено порицание. След протест на наблюдаващия прокурор се очаква делото да започне пред Софийски градски съд.

4. Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25.03.2026 г. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“. Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на В.М. към извършеното престъпление.

5. Продължава и работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на В.М. При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност.


  • 1 ФАКТ

    25 7 Отговор
    Кога ще напишете за вихрещите се скандали с мафиотската украинска групировка Куб във Варна и корумпирания ППДБ кмет Коцев? Егати медията. Цензура и лъжи от Европа 100х по-лоши от при комунизма.

    Коментиран от #13

    07:38 27.05.2026

  • 2 боклук

    23 1 Отговор
    под банкянско покровителство

    07:41 27.05.2026

  • 3 Лена

    19 3 Отговор
    След по-малко от две години ще е на свобода и всичко започва отначало!
    Както при родните ни депутати и правителствените продажници, виновни няма!

    Коментиран от #10

    07:45 27.05.2026

  • 4 Дзак

    7 0 Отговор
    Ако беше станал дописник във факти.бг, заплахите щяха да минат метър. Също можеше да използва регионалните новини във факти бг за връзка с групата си за изнудване!

    07:46 27.05.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Интересно, как ли ще звучи барабан, направен от кожата на това зверче?

    07:47 27.05.2026

  • 6 а така браво на него

    9 1 Отговор
    ама този е готов за новия лидер на герб !!! след толкова престъпления неможе да не го видят шефовете на ББ и да го вербуват за председател на партията… и въпроса сега е ще остане ли поне година в затвора или ще бъде пуснат за добро поведение и прегрупиране на присъди ?

    07:48 27.05.2026

  • 7 оня с коня

    7 0 Отговор
    Ауууу каква булка ще е тоя.Бедна му е фантазията.

    07:49 27.05.2026

  • 8 Геро

    11 0 Отговор
    Много шум за много нищо! То Пепи Еврото
    е чист, като утринната роса, че този ли няма
    да излезе като нов човек! Не с труд, с пари всичко се постига!

    07:50 27.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Садък

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лена":

    Няма да окряка тези две години като го гледам.Ще даде фира много по-рано.

    07:51 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Берлинер цайтунг

    4 0 Отговор
    В условия на продължаващо престъпление!

    07:56 27.05.2026

  • 13 Альооо Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Не е по темата.

    08:03 27.05.2026

  • 14 Асан Гунчев

    2 0 Отговор
    Дайте ми го тоя талибан във втора килия.Ще го направя по-мек от памук за една седмица.А каква абитуриентка ще стане още нощеска.Ще му оскубя брадата с пинсета косъм по косъм.Така ще го епилирам,че ще е с по-гладка кожа и от Галенка от 3-ти отряд.

    08:12 27.05.2026

  • 15 Дюректора на ЦЗ

    1 0 Отговор
    Обявявам търг с явно наддаване за новата булка.Депозитите се депозират в деловодството до 24ч.преди началото на търга.Поради големия интерес към тоя стъпката за наддаване е 100€.

    08:29 27.05.2026

