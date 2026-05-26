Президентът Илияна Йотова приветства Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)

Президентът Илияна Йотова приветства легендарната британска метъл група Iron Maiden преди дългоочаквания им концерт в София. В свое емоционално послание тя сподели, че е впечатлена не само от мащаба на музикалната им кариера, но и от човешкото им отношение и земно поведение въпреки статута им на световни рок икони.

Йотова пожела на музикантите успешна среща с българската публика и още много години на сцената, където Iron Maiden продължават да бъдат символ на енергия, класа и неподражаем дух.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора.

Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", написа Йотова във Фейсбук.