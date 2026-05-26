Президентът Илияна Йотова приветства Iron Maiden преди концерта им в София (ВИДЕО)

26 Май, 2026 18:27 1 282 32

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова приветства легендарната британска метъл група Iron Maiden преди дългоочаквания им концерт в София. В свое емоционално послание тя сподели, че е впечатлена не само от мащаба на музикалната им кариера, но и от човешкото им отношение и земно поведение въпреки статута им на световни рок икони.

Йотова пожела на музикантите успешна среща с българската публика и още много години на сцената, където Iron Maiden продължават да бъдат символ на енергия, класа и неподражаем дух.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора.

Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", написа Йотова във Фейсбук.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАЯ КРАВА

    21 12 Отговор
    ИЗГЛЕЖДА СМЕШНО МЕЖДУ ТЕЗИ ТОП МУЗИКАНТИ.ПРОСТА ЖЕНИЦА

    Коментиран от #8

    18:31 26.05.2026

  • 2 ако помните

    12 10 Отговор
    тая беше любовница на първанов и правиха секс двамата

    Коментиран от #6

    18:31 26.05.2026

  • 3 Простьо

    17 5 Отговор
    Вицепрезидентът ли?

    18:32 26.05.2026

  • 4 авантгард

    19 3 Отговор
    А така.
    Хеви метъл вместо чалга.
    Ето толкова е просто.

    18:32 26.05.2026

  • 5 Абе

    16 7 Отговор
    неграмотници-Вицепрезидентът Илияна Йотова -избихте рибата !!! Веднага се извинете на ПРЕЗИДЕНТА Йотова !

    18:33 26.05.2026

  • 6 авантгард

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ако помните":

    Помним друго.
    На р.овч. беше.
    Добре помним.

    Коментиран от #13

    18:33 26.05.2026

  • 7 чудесно

    13 4 Отговор
    Откога Илияна Йотова е Вицепрезидент? Кой е Президент на България сега? Защо той не дойде да се види с Айрън Мейдън?

    18:34 26.05.2026

  • 8 виктория

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "ТАЯ КРАВА":

    проста. проста ама президент!!!!

    Коментиран от #20

    18:35 26.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 0 Отговор
    Тва не е ли президента ни.
    В тоя сайт работят големи смешници.

    18:39 26.05.2026

  • 12 Срама няма

    6 2 Отговор
    у другарката ! Изглежда жалка , но от къде етика , естетика и дипломация ?

    Коментиран от #30

    18:41 26.05.2026

  • 13 кУ рн€лия $ланинова

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    И а$ БЯХ и а$...!

    18:41 26.05.2026

  • 14 Голямо

    4 2 Отговор
    туловище !

    18:42 26.05.2026

  • 15 Два метра

    4 2 Отговор
    женище !

    18:44 26.05.2026

  • 16 Сатана Z

    6 0 Отговор
    "Вицепрезидентът Илияна Йотова"

    Ама, Венелино,Йотовица не е ли Президент или съм пропуснал нещо?

    18:46 26.05.2026

  • 17 хмммм

    2 2 Отговор
    Iron Maiden са велика група!

    18:50 26.05.2026

  • 18 Коляма простотия

    2 1 Отговор
    Алооо, оди си дома да копаш домати ма псевдомисирко, даже и за мисирка нямаш качества. От невежество или търсиш провокация - все си ама много зле.

    18:50 26.05.2026

  • 19 ЩОМ ПРОПАДНАЛА ДЖУРНАЛИСТКА

    0 1 Отговор
    Я НАПРИВИХА РЕЗИДЕНТНА ЕССРИУСА КО ДА ГОВОРИМ ПОЙЧЕ.....

    18:53 26.05.2026

  • 20 СЕКИ НАААЙ ОБИКНОВЕН ДАСКАЛ

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "виктория":

    ИНО ВРЕМЕ ЕЗАВЪРШВАЛ ВЪВ ВИЕНА И ПАРИЖ КАКВО ДА ГОВОРИМ ЗА СЯШНИТЕ ДАСКАЛИ И ПАЛИТИЦИ .....КАЛИНКИ.......

    18:56 26.05.2026

  • 21 ТАЯ НА РЪСКИ ЛИ СЕ РАЗБИРА С ТЯХ

    0 2 Отговор
    ИНГИЛИЗКИ НЕ ЗНАЕ СЪС СИГУРНОСТ

    Коментиран от #25, #27

    19:01 26.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дедо Мраз

    3 0 Отговор
    Най-добре сред най-добрите. 🤘 "Fear of the dark, fear of the dark..." 🤘

    19:05 26.05.2026

  • 24 .....

    0 1 Отговор
    Кво им подари за спомен?

    19:08 26.05.2026

  • 25 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТАЯ НА РЪСКИ ЛИ СЕ РАЗБИРА С ТЯХ":

    Има и професия преводач,ако случайно не знаеш.

    19:09 26.05.2026

  • 26 Голема тиква

    4 1 Отговор
    Тая от къде извади тая голема кратуна?

    19:33 26.05.2026

  • 27 Не така

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "ТАЯ НА РЪСКИ ЛИ СЕ РАЗБИРА С ТЯХ":

    Знае английски. Беше евродепутат,пък и ТВ говорител. А за това се изисква и езикознание.

    19:52 26.05.2026

  • 28 Голямо падение

    2 5 Отговор
    Голямо падение, президент на страната на официална среща да се мазни на дърти, сатанински групари. Ужас.

    19:52 26.05.2026

  • 29 Дзак

    0 2 Отговор
    Изглеждат обнадеждаващо. Макар да съм пропуснал да ги слушам.

    19:57 26.05.2026

  • 30 Каква дипломация?

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Срама няма":

    Сигурно им е фенка и затова се е снимала с тях.

    20:02 26.05.2026

  • 31 Смях

    1 0 Отговор
    Тази се чуди къде да се снима и къде да пътува на държавна издръжка.

    20:09 26.05.2026

  • 32 Перо

    1 0 Отговор
    Аман вече, във всяка манджа мерудия! Селянката не разбра ли, че няма да я изберат!

    20:20 26.05.2026