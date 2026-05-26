Пенелопе Крус получила диагноза "мозъчна аневризма" по време на снимките на последния й филм

26 Май, 2026 15:38 948 2

Крус добави, че сериозно се е страхувала за живота си

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанската актриса Пенелопе Крус говори за здравословните проблеми, които почти спряха снимките на последния ѝ проект „Черният балон“.

52-годишната актриса обсъди това в разговор с Variety. Според Крус, тя е получила плашещо обаждане от лекаря си точно преди да се отправи към снимачната площадка.

„Приготвяхме се да излезем, слагах си перуката и те ми казаха: „Вероятно имате мозъчна аневризма.“ Беше сюрреалистично“, спомня си тя. Крус добави, че сериозно се е страхувала за живота си. Получила обаче медицинско разрешение да продължи снимките, което актрисата нарича истинско чудо.

Преживяването оформило нейната перспектива за героя и сюжета на филма. „И двамата го преживяхме, но въпреки трудностите, успяхме да продължим напред с живота си.“, каза актрисата.

Крус играе кабаретна певица в испанската драма. В „Черният балон“ участват още китаристът Рикаделафуенте, Карлос Гонзалес, Мигел Бернардо и Глен Клоуз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 колориметър

    5 0 Отговор
    Да е жива и здрава жената и още да й се радваме!

    15:46 26.05.2026

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Преработила се е женицата...

    16:12 26.05.2026