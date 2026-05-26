Пенелопе Крус получила диагноза "мозъчна аневризма" по време на снимките на последния й филм

Испанската актриса Пенелопе Крус говори за здравословните проблеми, които почти спряха снимките на последния ѝ проект „Черният балон“.

52-годишната актриса обсъди това в разговор с Variety. Според Крус, тя е получила плашещо обаждане от лекаря си точно преди да се отправи към снимачната площадка.

„Приготвяхме се да излезем, слагах си перуката и те ми казаха: „Вероятно имате мозъчна аневризма.“ Беше сюрреалистично“, спомня си тя. Крус добави, че сериозно се е страхувала за живота си. Получила обаче медицинско разрешение да продължи снимките, което актрисата нарича истинско чудо.

Преживяването оформило нейната перспектива за героя и сюжета на филма. „И двамата го преживяхме, но въпреки трудностите, успяхме да продължим напред с живота си.“, каза актрисата.

Крус играе кабаретна певица в испанската драма. В „Черният балон“ участват още китаристът Рикаделафуенте, Карлос Гонзалес, Мигел Бернардо и Глен Клоуз.