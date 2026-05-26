Башар Рахал показа порасналото си момче (СНИМКА)

Животът на един от най-обичаните български актьори, Башар Рахал, изглежда по-пълноценен от всякога. Tой отбеляза един от най-емоционалните и щастливи моменти в личния си свят – първия рожден ден на своя син Анди. Поводът бе споделен лично от актьора в социалните мрежи. Башар публикува трогателен кадър, на който държи малкия си наследник в ръце. Към снимката Рахал добави само лаконичното, но красноречиво: "1 year old!", придружено от емотикона на червено сърце, пише actualno.com.

Публикацията веднага предизвика сериозен отзвук в интернет пространството. За броени часове кадърът събра хиляди харесвания и много позитивни коментари.

Сред първите, които изразиха своите благопожелания, бяха колеги на Рахал от театралната и филмова сцена, както и популярни лица от родния шоубизнес. Всички те пожелаха на малкия рожденик най-важното – да расте здрав, щастлив и безгрижен.

Малкият Анди, който се появи на бял свят през май миналата година, е първият син на актьора. Башар вече има две пораснали дъщери – Клоуи и Индия, към които винаги е демонстрирал силна привързаност. Появата на момченцето обаче отвори изцяло нова страница в живота му - той е плод на любовта му с актрисата Любомира Башева. Двамата потвърдиха, че са двойка по-рано като публикуваха общи снимки в социалните мрежи.