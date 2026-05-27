Даниел Пеев - Дънди с все повече разкрития за себе си, призна за брат близнак

Големият победител в последния сезон на "Като като две капки вода" Даниел Пеев - Дънди продължава да бъде сред най-обсъжданите лица в българския шоубизнес. Актьорът впечатли зрителите с блестящото си превъплъщение като Браян Джонсън от легендарната рок група AC/DC и заслужено грабна победата, определена чрез зрителския вот, пише marica.bg.

Въпреки успехите си в различни телевизионни формати, Дънди не крие, че най-голямата му страст винаги е била актьорската професия. По негови думи никога не е виждал себе си в друга кариера. Макар да обича музиката и да е запален фен на рокендрола, театърът и киното остават неговият истински професионален път.

Любовта към сцената се ражда още в ученическите му години във Варна, когато започва да посещава младежка театрална школа.

Интересното е, че по това време родителите му били убедени, че се подготвя за кандидатстване в медицински университет. Вместо това обаче бъдещият актьор тайно посещавал уроци за прием в НАТФИЗ. След като истината излязла наяве, семейството му първоначално било изненадано, но впоследствие го подкрепило напълно.

Даниел има брат близнак – Кристиян. Самият той често с усмивка разказва, че двамата не си приличат достатъчно, за да бъдат бъркани или да се възползват от сходството си на изпити.

Въпреки това именно брат му изиграл ключова роля за приемането му в математическата гимназия. Благодарение на действащо тогава правило за близнаци, след като единият бил приет, място получил и другият. Така Дънди признава, че е попаднал в училище, към което иначе не проявявал особен интерес, тъй като математиката никога не била сред любимите му предмети.

Един от най-забавните спомени на актьора остава свързан с кандидатстудентския изпит в НАТФИЗ. Още с първото си излизане на сцената той се спънал, паднал и дори успял да закачи завесата.

Тогава легендарният Стефан Данаилов, който бил част от изпитната комисия, реагирал с усмивка и загриженост, като го попитал: „Шишко, добре ли си, имаш ли проблеми?“.

Години по-късно тази случка остава един от най-колоритните моменти по пътя на Дънди към актьорската сцена.