"Бангаранга" тресе България: Посветиха кючек на DARA (ВИДЕО)

България отдавна не е изпадала в такава еуфория. След голямата победа на DARA на "Евровизия" страната живее в ритъма на "Бангаранга". Певицата отприщи лавина от родно творчество, което обедини хора от различни възрасти и музикални светове, превръщайки успеха на нашето момиче в истински културен феномен, пише hotarena.net.

Най-големият хит, който разтресе България, безспорно е кючекът "Банга", посветен на DARA и създаден от оркестър "Чар". Само за дни парчето се превърна в сензация в интернет, а хора от цялата страна започнаха да качват клипове как разклащат ханшове на него. Под звуците на гайда, тъпан и ориенталски ритми музикантите пеят:

"Дара, Дара, бубамара, /тя победа ни докара./ И всички, дето я мразят,/в краката ѝ да лазят./ "Бангаранга" стана най-известна на земята,/ нека да се чува в Европа и в махалата".

Припевът на попфолк парчето е същият като на триумфиралия световноизвестен хит - повтаря се думата "бангаранга". В следващите куплети настроението става още по-патриотично:

"Мамка му, тази песен не ми излиза от главата,/ накъдето и да се обърна, чувам само "Бангаранга"./ "Бангаранга" в душите, "Бангаранга" в сърцата,/ "Бангаранга" за големи, "Бангаранга" за децата. / България на три морета, "Бангаранга" за елита и за нашите чаавета".

От оркестъра признават, че записали песента спонтанно, водени единствено от емоцията след победата на DARA.

"Надяваме се Дара да се усмихне, щом "Бангаранга" силно гръмне! Направихме я със сърце, защото тя е истински звезден удар", казват музикантите.

Самата DARA все още не е коментирала кючека и не е ясно дали вече го е чула, но със сигурност парчето е любимо на нашенците.

Въодушевлението около Йотова обаче излезе далеч извън рамките на фолклора и попфолка. В интернет се появиха десетки кавъри на "Бангранга", направени с изкуствен интелект, в какви ли не стилове - гръцка версия, регетон, хаус, афро-соул, кубинска, японска и дори като тежък метъл. Всяка песен върви със специално тематично видео.

Победата на DARA докосна и литературата и вдъхнови обичания поет Недялко Йорданов, който посвети стихотворение на варненката, написано на един дъх, носещо името "ДАРА":

Недялко Йорданов бе във възторг след триумфа

"Каква безумна надпревара! /Българийо, благодари!/ Момичето със име Дара/ прекрасен дар ни подари./Във тези времена тревожни/ на смърт, омрази и войни/ оказа се, че са възможни / и няколко щастливи дни. /Едно усмихнато момиче /прекрачи завист и тъга./Дали ще можем да обичаме /и утре, колкото сега?", гласят трогателните слова.

