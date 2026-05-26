"Бангаранга" тресе България: Посветиха кючек на DARA (ВИДЕО)

България отдавна не е изпадала в такава еуфория. След голямата победа на DARA на "Евровизия" страната живее в ритъма на "Бангаранга". Певицата отприщи лавина от родно творчество, което обедини хора от различни възрасти и музикални светове, превръщайки успеха на нашето момиче в истински културен феномен, пише hotarena.net.
Най-големият хит, който разтресе България, безспорно е кючекът "Банга", посветен на DARA и създаден от оркестър "Чар". Само за дни парчето се превърна в сензация в интернет, а хора от цялата страна започнаха да качват клипове как разклащат ханшове на него. Под звуците на гайда, тъпан и ориенталски ритми музикантите пеят:
"Дара, Дара, бубамара, /тя победа ни докара./ И всички, дето я мразят,/в краката ѝ да лазят./ "Бангаранга" стана най-известна на земята,/ нека да се чува в Европа и в махалата".
Припевът на попфолк парчето е същият като на триумфиралия световноизвестен хит - повтаря се думата "бангаранга". В следващите куплети настроението става още по-патриотично:
"Мамка му, тази песен не ми излиза от главата,/ накъдето и да се обърна, чувам само "Бангаранга"./ "Бангаранга" в душите, "Бангаранга" в сърцата,/ "Бангаранга" за големи, "Бангаранга" за децата. / България на три морета, "Бангаранга" за елита и за нашите чаавета".
От оркестъра признават, че записали песента спонтанно, водени единствено от емоцията след победата на DARA.
"Надяваме се Дара да се усмихне, щом "Бангаранга" силно гръмне! Направихме я със сърце, защото тя е истински звезден удар", казват музикантите.
Самата DARA все още не е коментирала кючека и не е ясно дали вече го е чула, но със сигурност парчето е любимо на нашенците.
Въодушевлението около Йотова обаче излезе далеч извън рамките на фолклора и попфолка. В интернет се появиха десетки кавъри на "Бангранга", направени с изкуствен интелект, в какви ли не стилове - гръцка версия, регетон, хаус, афро-соул, кубинска, японска и дори като тежък метъл. Всяка песен върви със специално тематично видео.
Победата на DARA докосна и литературата и вдъхнови обичания поет Недялко Йорданов, който посвети стихотворение на варненката, написано на един дъх, носещо името "ДАРА":
Недялко Йорданов бе във възторг след триумфа
"Каква безумна надпревара! /Българийо, благодари!/ Момичето със име Дара/ прекрасен дар ни подари./Във тези времена тревожни/ на смърт, омрази и войни/ оказа се, че са възможни / и няколко щастливи дни. /Едно усмихнато момиче /прекрачи завист и тъга./Дали ще можем да обичаме /и утре, колкото сега?", гласят трогателните слова.
Източник: hotarena.net
Пак напомням - в петиция ком има петиция да се отмени простотията, за която ще платите стотици милиони за кефа на третополовите
До коментар #1 от "честен ционист":Ще отговаря !
На Реалноста Тук !
Защо не кръстят и Летище София !
Така !
До коментар #5 от "Сталин":дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн
До коментар #14 от "Хм ! Е !":Бе са нали се разбрахме, че тва не е култура ,а е популярна сингаманга, за купон и простеене,ние едно време така викахме😂😂
До коментар #1 от "честен ционист":Като се има впредвид,че лекуващия лекар трябва вече ти вземе телефона.
