Новини
Любопитно »
"Бангаранга" тресе България: Посветиха кючек на DARA (ВИДЕО)

"Бангаранга" тресе България: Посветиха кючек на DARA (ВИДЕО)

26 Май, 2026 16:20 910 29

  • бангаранга-
  • дара-
  • dara-
  • кючек-
  • оркестър

От оркестър "Чар" признават, че записали песента спонтанно, водени единствено от емоцията след победата на DARA

"Бангаранга" тресе България: Посветиха кючек на DARA (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

България отдавна не е изпадала в такава еуфория. След голямата победа на DARA на "Евровизия" страната живее в ритъма на "Бангаранга". Певицата отприщи лавина от родно творчество, което обедини хора от различни възрасти и музикални светове, превръщайки успеха на нашето момиче в истински културен феномен, пише hotarena.net.

Най-големият хит, който разтресе България, безспорно е кючекът "Банга", посветен на DARA и създаден от оркестър "Чар". Само за дни парчето се превърна в сензация в интернет, а хора от цялата страна започнаха да качват клипове как разклащат ханшове на него. Под звуците на гайда, тъпан и ориенталски ритми музикантите пеят:

"Дара, Дара, бубамара, /тя победа ни докара./ И всички, дето я мразят,/в краката ѝ да лазят./ "Бангаранга" стана най-известна на земята,/ нека да се чува в Европа и в махалата".

Припевът на попфолк парчето е същият като на триумфиралия световноизвестен хит - повтаря се думата "бангаранга". В следващите куплети настроението става още по-патриотично:

"Мамка му, тази песен не ми излиза от главата,/ накъдето и да се обърна, чувам само "Бангаранга"./ "Бангаранга" в душите, "Бангаранга" в сърцата,/ "Бангаранга" за големи, "Бангаранга" за децата. / България на три морета, "Бангаранга" за елита и за нашите чаавета".

От оркестъра признават, че записали песента спонтанно, водени единствено от емоцията след победата на DARA.

"Надяваме се Дара да се усмихне, щом "Бангаранга" силно гръмне! Направихме я със сърце, защото тя е истински звезден удар", казват музикантите.

Самата DARA все още не е коментирала кючека и не е ясно дали вече го е чула, но със сигурност парчето е любимо на нашенците.

Въодушевлението около Йотова обаче излезе далеч извън рамките на фолклора и попфолка. В интернет се появиха десетки кавъри на "Бангранга", направени с изкуствен интелект, в какви ли не стилове - гръцка версия, регетон, хаус, афро-соул, кубинска, японска и дори като тежък метъл. Всяка песен върви със специално тематично видео.

Победата на DARA докосна и литературата и вдъхнови обичания поет Недялко Йорданов, който посвети стихотворение на варненката, написано на един дъх, носещо името "ДАРА":

Недялко Йорданов бе във възторг след триумфа

"Каква безумна надпревара! /Българийо, благодари!/ Момичето със име Дара/ прекрасен дар ни подари./Във тези времена тревожни/ на смърт, омрази и войни/ оказа се, че са възможни / и няколко щастливи дни. /Едно усмихнато момиче /прекрачи завист и тъга./Дали ще можем да обичаме /и утре, колкото сега?", гласят трогателните слова.

Източник: hotarena.net


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 8 Отговор
    Като се има впредвид, че българският химн всъщност е стара еврейска песен изпълнявана от евреи музиканти от град Калуш слизали през Дунава да свирят по сватби по Казанлъшко. Що пък и Бангарангата да не го смени по някое време.

    Коментиран от #9, #23

    16:23 26.05.2026

  • 2 провинциалист

    9 0 Отговор
    Може ли DARA да е изписано на фарси или иврит?

    16:23 26.05.2026

  • 3 Eлелементарно

    3 1 Отговор
    най-после дойде една вярна оценка

    16:24 26.05.2026

  • 4 Сталин

    14 0 Отговор
    В България само кючеци ,чалга и бангиранги останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма сигани,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира

    16:27 26.05.2026

  • 5 Сталин

    12 0 Отговор
    Цървулите най накрая откриха и липсващия си ген -бангаранга, сега генома на цървулите е пълен, ген -прасе 50% защото живеят в кал и мръсотия,ген тикви -25% и ген бангаранга -25%

    Коментиран от #10

    16:28 26.05.2026

  • 6 гост

    6 0 Отговор
    Култура, майка. И Бангаранга кючек.

    Коментиран от #12

    16:29 26.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Стадото си го заслужава! Щом постижението ви е една цветнокожа да се друса на ямайски дивотии си заслужавате всичко, което ви се случва!

    Пак напомням - в петиция ком има петиция да се отмени простотията, за която ще платите стотици милиони за кефа на третополовите

    16:29 26.05.2026

  • 8 Трол

    1 5 Отговор
    Това поне е истинска песен.

    16:32 26.05.2026

  • 9 Поне !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще отговаря !

    На Реалноста Тук !

    Защо не кръстят и Летище София !

    Така !

    16:33 26.05.2026

  • 10 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    16:34 26.05.2026

  • 11 айде пак

    3 0 Отговор
    с тая с@айганка

    16:35 26.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тиририрам

    1 1 Отговор
    Много комедианти сега ще се опитат да се отъркат в нейния успех!

    16:36 26.05.2026

  • 14 Хм ! Е !

    3 0 Отговор
    Б !

    --

    А !

    Ти !

    Културата !

    Коментиран от #22

    16:37 26.05.2026

  • 15 Негър

    1 0 Отговор
    Познавате ли счетоводителката Анита Цветанова? Преди малко и направих задника червен 🥳🤭

    16:39 26.05.2026

  • 16 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Сега гледам "Пресечна точка", пак "Бангаранга" – побъркахте се вече с тая простотия.

    16:40 26.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аман

    4 0 Отговор
    с тая "Банга Ранга" !

    16:42 26.05.2026

  • 19 Чудомир:

    3 0 Отговор
    Господа, ЦИГАРИ ТРЕТО КАЧЕСТВО НАЙ-МНОГО СЕ ХАРЧАТ!

    16:43 26.05.2026

  • 20 Тома

    4 0 Отговор
    За това англичанина само минавайки навремето през България е казал няма по п.рост народ от българския.

    16:59 26.05.2026

  • 21 Баба ранга.

    1 0 Отговор
    И няма да ми викате баба! Вече съм бабаранга.

    17:02 26.05.2026

  • 22 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хм ! Е !":

    Бе са нали се разбрахме, че тва не е култура ,а е популярна сингаманга, за купон и простеене,ние едно време така викахме😂😂

    17:04 26.05.2026

  • 23 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Като се има впредвид,че лекуващия лекар трябва вече ти вземе телефона.

    17:05 26.05.2026

  • 24 .....

    3 0 Отговор
    Тва е сингаманга на Факултето и Столипиново 😂

    17:08 26.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 100%

    0 0 Отговор
    Ужас!

    17:16 26.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.