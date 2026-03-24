Новини
Любопитно »
След падане от 16-ия етаж в Истанбул почина турският продуцент Ерол Кьосе

24 Март, 2026 11:44 1 149 7

  • ерол кьосе-
  •  турция-
  •  истанбул-
  •  музика-
  •  продуцент

Подробностите ще бъдат изяснени след аутопсия

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Турският музикален продуцент и бивш певец Ерол Кьосе почина след като падна от 16-ия етаж на сграда в Истанбул. Прокуратурата започна разследване на обстоятелствата около трагедията, пише flagman.bg.

Инцидентът е станал в квартал Маслак в район Саръйер, в европейската част на града. Полиция и медицински екипи пристигат веднага на мястото.

Главната прокуратура на Истанбул съобщи, че е започнато разследване и че подробностите ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури.

Той бе един от най-известните музикални продуценти в Турция. Работи се по всички възможни версии, включително самоубийство. Кьосе бе на 51 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бело бело шмъракмм бело

    8 0 Отговор
    Ами имало е дисонс между него и фамилията му и затова. Хем Кьосе, хем с брада...Продуцентски неволи.

    11:47 24.03.2026

  • 2 НОКО И ШИШО СА МУ

    8 0 Отговор
    ХАРЕСАЛИ БИЗНЕСА

    11:50 24.03.2026

  • 3 Да не е бил нещо против Путин

    6 6 Отговор
    Много познат сценарий.

    11:50 24.03.2026

  • 4 педрохан

    5 1 Отговор
    Защо не казват истината , мълчат и не правят коментар, зам.гл.прокурор да излезе и да обяви мотивите.

    11:52 24.03.2026

  • 5 Турските

    6 0 Отговор
    актьори почнаха да капят като руски олигарси от прозорците...

    12:08 24.03.2026

  • 6 Невярващ

    3 0 Отговор
    Че е кьосе човекът,като му гледам брадата...

    12:11 24.03.2026

  • 7 Все тая

    2 0 Отговор
    Критикувал е Ердо може би?

    12:27 24.03.2026