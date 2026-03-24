След падане от 16-ия етаж в Истанбул почина турският продуцент Ерол Кьосе

Турският музикален продуцент и бивш певец Ерол Кьосе почина след като падна от 16-ия етаж на сграда в Истанбул. Прокуратурата започна разследване на обстоятелствата около трагедията, пише flagman.bg.
Инцидентът е станал в квартал Маслак в район Саръйер, в европейската част на града. Полиция и медицински екипи пристигат веднага на мястото.
Главната прокуратура на Истанбул съобщи, че е започнато разследване и че подробностите ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури.
Той бе един от най-известните музикални продуценти в Турция. Работи се по всички възможни версии, включително самоубийство. Кьосе бе на 51 г.
