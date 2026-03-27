Новини
Любопитно »
Специалистите съветват: Как ефективно да се отървем от пролетната умора

27 Март, 2026 19:01 1 405 13

  • пролетна умора-
  • пролет-
  • сезон-
  • адаптира

Защо се чувстваме толкова изтощени при настъпването на пролетта и как можем да променим това?

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Пролетта традиционно се свързва с обновление и прилив на енергия, но за немалка част от хората сезонът носи точно обратното усещане – отпадналост, липса на мотивация и трудна концентрация. Това състояние, известно като пролетна умора, не е официална диагноза, но е добре познато явление в медицинската практика и се обяснява с комплекс от физиологични и психични промени в организма.

Какво е пролетната умора?

Основната причина се крие в прехода между сезоните. След зимните месеци тялото се адаптира към увеличената дневна светлина, по-високите температури и промените в хормоналния баланс. Нивата на мелатонин – хормонът на съня – започват да спадат, докато тези на серотонин постепенно се повишават. Именно този „рестарт“ на вътрешния часовник може временно да доведе до усещане за изтощение, раздразнителност и липса на тонус.

Според специалисти по вътрешни болести и ендокринология, допълнителен фактор е и дефицитът на витамин D след зимата, както и по-ниските нива на желязо и някои витамини от група B. Това влияе пряко върху енергийния баланс, имунната система и когнитивните функции.

Симптомите обикновено включват умора дори след достатъчно сън, затруднена концентрация, понижено настроение, главоболие и намалена физическа издръжливост. При някои хора се наблюдава и повишен апетит към въглехидрати, което е естествен опит на организма да компенсира липсата на енергия.

Как да се преборим с пролетната умора?

Лекари и психолози са единодушни, че най-ефективният подход не е в „бързите решения“, а в постепенната адаптация на начина на живот.

Една от първите препоръки е свързана със съня. Специалистите по съня съветват да се поддържа постоянен режим – лягане и ставане по едно и също време, дори през уикендите. Излагането на естествена светлина сутрин помага на организма по-бързо да синхронизира вътрешния си часовник.

Храненето също играе ключова роля. Диетолозите препоръчват увеличаване на приема на пресни сезонни зеленчуци, листни храни и плодове, богати на антиоксиданти. Храни като спанак, яйца, риба и ядки подпомагат нивата на желязо и витамини от група B. В същото време е добре да се ограничат тежките и преработени храни, които допълнително натоварват организма.

Физическата активност е друг доказано ефективен инструмент. Дори умерени упражнения като бързо ходене, йога или каране на колело стимулират кръвообращението и повишават естественото производство на серотонин и ендорфини. Лекарите подчертават, че не е необходимо интензивно натоварване – важно е постоянството.

Психолозите обръщат внимание и на психичния аспект. Пролетната умора често се съчетава с усещане за липса на мотивация. В такива случаи помага поставянето на малки, постижими цели и съзнателното структуриране на деня. Дори кратки разходки на открито или време без дигитални устройства могат да подобрят настроението.

Хидратацията също не бива да се подценява. С повишаването на температурите организмът губи повече течности, а дехидратацията може да засили усещането за умора и отпадналост.

При по-изразени симптоми специалистите препоръчват консултация с лекар, особено ако състоянието продължава повече от няколко седмици. В някои случаи зад привидната „пролетна умора“ могат да стоят състояния като анемия, хормонален дисбаланс или хроничен стрес.

В крайна сметка пролетната умора е временен процес на адаптация. С правилен режим, балансирано хранене и умерена активност, организмът постепенно възстановява своя ритъм и енергията се връща естествено.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе Да

    6 0 Отговор
    Иска ми се да мога да се оправдавам с пролетна умора. Толкова съм зает, че когато пролетната умора ме приближи, си казва “ Я, в този човек няма как да се настаня. Чашата пълно до ръба и даже прелива.”.

    19:13 27.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стига се пълнили главите с глупости

    6 1 Отговор
    стига глупости !!! няма такова нещо като пролетна умора! има само пролетен мързел!

    19:35 27.03.2026

  • 6 Хмм

    5 0 Отговор
    лимон и мед две седмици

    19:48 27.03.2026

  • 7 Анита и Бети цветанови

    3 0 Отговор
    20:15 27.03.2026

  • 8 Запознат

    5 0 Отговор
    20:19 27.03.2026

  • 9 СЪВЕТ

    3 1 Отговор
    20:29 27.03.2026

  • 10 С лопата в градината.

    5 0 Отговор
    22:17 27.03.2026

  • 11 Марина бангиева

    3 0 Отговор
    22:51 27.03.2026

  • 12 Смех

    4 0 Отговор
    22:58 27.03.2026

  • 13 Дзак

    2 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:02 28.03.2026