Сезонът на алергиите: Как да се предпазим и да засилим защитите на организма

Пролетта носи със себе си повече светлина, движение и свежест, но за немалка част от хората сезонът е свързан и с обостряне на симптоми на алергичен ринит. Кихане, запушен нос, сълзящи очи и умора са сред най-честите оплаквания, които могат да повлияят както на ежедневния комфорт, така и на външния вид. Специалистите подчертават, че с навременни мерки и правилен подход ефектите от поленовите алергии могат значително да бъдат ограничени.

Силата на имунната система

В основата стои укрепването на имунната система. Лекари в областта на имунология препоръчват балансирано хранене с акцент върху пресни плодове и зеленчуци, богати на витамин C, както и храни, съдържащи омега-3 мастни киселини – като риба, ядки и семена. Поддържането на чревния микробиом също има значение, поради което ферментиралите продукти като кисело мляко и кефир често се посочват като полезни. Адекватният сън и умерената физическа активност допълват основните фактори за стабилен имунитет.

Защита от дразнителите

Когато става дума за директна защита срещу полените, експертите съветват да се следят дневните прогнози за концентрация на алергени и при високи стойности да се ограничава престоят на открито, особено в ранните сутрешни часове. След прибиране у дома е препоръчително измиване на лицето и косата, както и смяна на дрехите, за да се намали контактът с полепналите частици. Използването на пречистватели на въздуха в затворени помещения също може да има осезаем ефект.

Медицинските решения включват антихистамини и назални кортикостероиди, предписвани от специалисти по алергология. При по-тежки случаи се прилага и имунотерапия, която цели дългосрочно намаляване на чувствителността към конкретни алергени.

Как да предпазим лицето

Освен здравословния дискомфорт, сезонните алергии често се отразяват и на външния вид. Подуването на лицето и зоната около очите е често срещано явление, причинено от възпалителни процеси и задържане на течности. Дерматолози препоръчват охлаждащи компреси, хидратиращи кремове с леки формули и избягване на тежък грим, който може да влоши състоянието на кожата. Използването на капки за очи при сълзене и зачервяване също е сред базовите мерки.

За облекчаване на назалните симптоми се препоръчва редовно промиване със солеви разтвори, което механично отстранява алергените от лигавицата. Поддържането на добра хидратация допълнително подпомага естествените защитни механизми на организма.

Все по-често специалистите обръщат внимание и на връзката между стреса и алергичните реакции. Повишените нива на стрес могат да засилят симптомите, затова практики като йога, дихателни упражнения и разходки в по-нискоалергенни зони се препоръчват като част от цялостния подход.

В условията на нарастващи нива на замърсяване и климатични промени, сезонът на алергиите става по-дълъг и по-интензивен. Това налага по-добра информираност и активна грижа за здравето, съчетаваща медицински съвети, превенция и ежедневни навици.