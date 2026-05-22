В сезона на кърлежите - когато дъждът и тревата са предпоставка

22 Май, 2026 18:35 734 5

Какво трябва да знаем за кърлежите, как да се предпазим и какво да правим, ако ни „дойдат на гости“

Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Пролетта и началото на лятото са сезонът, в който природата оживява. След дъждовете тревата избуява, парковете зеленеят, а хората прекарват все повече време навън. Но заедно с красотата на сезона идва и един невидим риск – кърлежите.

Тези малки паразити се срещат почти навсякъде – в тревисти площи, гори, храсти, поляни, дворове и дори в градските паркове. Те не скачат и не летят, както мнозина смятат, а чакат търпеливо по тревата и ниските клони, за да се захванат за преминаващ човек или животно.

И макар да изглеждат малки и безобидни, кърлежите могат да пренасят опасни заболявания, затова е важно да знаем как да се предпазим и как да реагираме правилно.

Какво представлява кърлежът?

Кърлежът е паразит от семейството на паякообразните. Той се храни с кръвта на хора, домашни и диви животни.

Интересното е, че кърлежът може да оцелее много дълго време без храна и има изключително развит усет за топлина, движение и миризма. Именно така открива своята „жертва“.

След като попадне върху кожата, кърлежът търси по-топло и влажно място:

  • зад коленете;

  • под мишниците;

  • по слабините;

  • около врата;

  • по скалпа;

  • зад ушите.

Той се впива безболезнено, защото отделя вещества, които действат като местна упойка.

Защо сезонът след дъждовете е най-опасен?

Влагата и високата трева са идеалната среда за развитие на кърлежите. Именно след пролетни валежи те стават най-активни.

Рискът се увеличава:

  • в паркове и градини с необработена трева;

  • при разходки в гората;

  • около реки и влажни местности;

  • при пикници и къмпинг;

  • ако имаме домашни любимци, които излизат навън.

Много хора смятат, че кърлежите са проблем само в планината, но всъщност те често се срещат и в градска среда.

Какви болести могат да пренасят?

Не всеки кърлеж е заразен, но някои могат да пренасят опасни инфекции.

Лаймска болест

Това е най-известното заболяване, предавано от кърлежи.

Първият симптом често е:

  • зачервяване около мястото на ухапването;

  • кръгло петно, което постепенно се разширява.

Могат да се появят още:

  • температура;

  • умора;

  • болки в ставите;

  • главоболие;

  • отпадналост.

Ако не се лекува навреме, болестта може да засегне нервната система, сърцето и ставите.

Марсилска треска

Среща се и в България. Започва с:

  • висока температура;

  • втрисане;

  • обрив;

  • силно неразположение.

Кърлежов енцефалит

По-рядко срещан, но сериозен вирус, който може да засегне мозъка и нервната система.

Как да се предпазим?

1. Подходящо облекло

При разходки сред треви и гори:

  • носете дълги панталони;

  • затворени обувки;

  • светли дрехи, върху които кърлежите се виждат по-лесно;

  • прибирайте крачолите в чорапите при висока трева.

2. Използвайте репеленти

Спрейовете против кърлежи и насекоми значително намаляват риска.

Важно е:

  • да се нанасят по дрехите и откритата кожа;

  • да се подновяват според указанията.

3. Оглеждайте тялото след разходка

Това е едно от най-важните правила.

След прибиране:

  • проверете цялото тяло;

  • огледайте децата внимателно;

  • проверете косата и скалпа;

  • изперете дрехите.

Кърлежът често пълзи известно време преди да се впие.

4. Не забравяйте домашните любимци

Кучетата и котките често пренасят кърлежи у дома.

Използвайте:

  • противопаразитни каишки;

  • капки;

  • таблетки;

  • редовно разресване и проверка.

Какво да правим, ако намерим кърлеж?

Първото правило е: не изпадайте в паника.

Важно е кърлежът да бъде премахнат възможно най-скоро и правилно.

Как се маха кърлеж?

Най-добре:

  • с фина пинсета;

  • чрез внимателно издърпване нагоре;

  • без въртене и стискане.

Не бива:

  • да се маже с олио;

  • да се гори;

  • да се натиска;

  • да се къса.

Това може да увеличи риска от инфекция.

След премахване:

  • мястото се дезинфекцира;

  • ръцете се измиват добре;

  • следи се за зачервяване или симптоми през следващите седмици.

Кога трябва да потърсим лекар?

Незабавно потърсете медицинска помощ ако:

  • не можете да махнете кърлежа;

  • мястото се зачерви силно;

  • появи се кръгъл обрив;

  • имате температура;

  • болки в мускулите;

  • отпадналост или главоболие.

Ранната реакция е изключително важна.

Митове за кърлежите

„Кърлежите падат от дърветата“

Не. Те обикновено се намират в ниска растителност.

„Щом няма болка, няма проблем“

Кърлежът често се впива безболезнено.

„Всички кърлежи са заразни“

Не всеки кърлеж носи инфекция, но никога не бива да подценяваме риска.

Природата е красива, но и изисква внимание

Пролетта ни кани навън – към зелените поляни, дъждовната свежест и мириса на мокра трева. Но заедно с това идва и нуждата да бъдем по-внимателни.

Кърлежите са част от природата и няма как напълно да ги избегнем. Но с правилна защита, добра информираност и навременна реакция можем спокойно да се наслаждаваме на сезона.

Защото най-хубавите разходки са онези, след които се прибираме у дома здрави, спокойни и усмихнати.

Оля АЛ-АХМЕД


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Събино ,кога оправи пирамидите та се прехвърли на кърлежите бре ? Пфу...

    18:51 22.05.2026

  • 2 Смотаняху

    3 1 Отговор
    Само като чета за кърлежите, разбирам че Зеленски е един обикновен кърлеж

    Коментиран от #3

    19:01 22.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост№4442

    1 0 Отговор
    Как е има ли Билгейтски кърлежи?

    19:27 22.05.2026

  • 5 така ...

    1 0 Отговор
    ще е като не се пръска с репеленти против кърлежи и комари. Навремето и в Планините се Пръскаше, сега и в Градските Паркове не пръскаме. Заради Зелени Балкани, Четири Лапи и други идиотски Организации, които всячески тръбят да се пази природата и дивите животни . Ако някой човек си напръска двора с репелент против кърлежи, комари и други насекоми ако бъде забелязан от подобни Организации или някой от техните Глашатай си стъжнява живота.

    20:29 22.05.2026