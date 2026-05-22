В сезона на кърлежите - когато дъждът и тревата са предпоставка

Пролетта и началото на лятото са сезонът, в който природата оживява. След дъждовете тревата избуява, парковете зеленеят, а хората прекарват все повече време навън. Но заедно с красотата на сезона идва и един невидим риск – кърлежите.
Тези малки паразити се срещат почти навсякъде – в тревисти площи, гори, храсти, поляни, дворове и дори в градските паркове. Те не скачат и не летят, както мнозина смятат, а чакат търпеливо по тревата и ниските клони, за да се захванат за преминаващ човек или животно.
И макар да изглеждат малки и безобидни, кърлежите могат да пренасят опасни заболявания, затова е важно да знаем как да се предпазим и как да реагираме правилно.
Какво представлява кърлежът?
Кърлежът е паразит от семейството на паякообразните. Той се храни с кръвта на хора, домашни и диви животни.
Интересното е, че кърлежът може да оцелее много дълго време без храна и има изключително развит усет за топлина, движение и миризма. Именно така открива своята „жертва“.
След като попадне върху кожата, кърлежът търси по-топло и влажно място:
-
зад коленете;
-
под мишниците;
-
по слабините;
-
около врата;
-
по скалпа;
-
зад ушите.
Той се впива безболезнено, защото отделя вещества, които действат като местна упойка.
Защо сезонът след дъждовете е най-опасен?
Влагата и високата трева са идеалната среда за развитие на кърлежите. Именно след пролетни валежи те стават най-активни.
Рискът се увеличава:
-
в паркове и градини с необработена трева;
-
при разходки в гората;
-
около реки и влажни местности;
-
при пикници и къмпинг;
-
ако имаме домашни любимци, които излизат навън.
Много хора смятат, че кърлежите са проблем само в планината, но всъщност те често се срещат и в градска среда.
Какви болести могат да пренасят?
Не всеки кърлеж е заразен, но някои могат да пренасят опасни инфекции.
Лаймска болест
Това е най-известното заболяване, предавано от кърлежи.
Първият симптом често е:
-
зачервяване около мястото на ухапването;
-
кръгло петно, което постепенно се разширява.
Могат да се появят още:
-
температура;
-
умора;
-
болки в ставите;
-
главоболие;
-
отпадналост.
Ако не се лекува навреме, болестта може да засегне нервната система, сърцето и ставите.
Марсилска треска
Среща се и в България. Започва с:
-
висока температура;
-
втрисане;
-
обрив;
-
силно неразположение.
Кърлежов енцефалит
По-рядко срещан, но сериозен вирус, който може да засегне мозъка и нервната система.
Как да се предпазим?
1. Подходящо облекло
При разходки сред треви и гори:
-
носете дълги панталони;
-
затворени обувки;
-
светли дрехи, върху които кърлежите се виждат по-лесно;
-
прибирайте крачолите в чорапите при висока трева.
2. Използвайте репеленти
Спрейовете против кърлежи и насекоми значително намаляват риска.
Важно е:
-
да се нанасят по дрехите и откритата кожа;
-
да се подновяват според указанията.
3. Оглеждайте тялото след разходка
Това е едно от най-важните правила.
След прибиране:
-
проверете цялото тяло;
-
огледайте децата внимателно;
-
проверете косата и скалпа;
-
изперете дрехите.
Кърлежът често пълзи известно време преди да се впие.
4. Не забравяйте домашните любимци
Кучетата и котките често пренасят кърлежи у дома.
Използвайте:
-
противопаразитни каишки;
-
капки;
-
таблетки;
-
редовно разресване и проверка.
Какво да правим, ако намерим кърлеж?
Първото правило е: не изпадайте в паника.
Важно е кърлежът да бъде премахнат възможно най-скоро и правилно.
Как се маха кърлеж?
Най-добре:
-
с фина пинсета;
-
чрез внимателно издърпване нагоре;
-
без въртене и стискане.
Не бива:
-
да се маже с олио;
-
да се гори;
-
да се натиска;
-
да се къса.
Това може да увеличи риска от инфекция.
След премахване:
-
мястото се дезинфекцира;
-
ръцете се измиват добре;
-
следи се за зачервяване или симптоми през следващите седмици.
Кога трябва да потърсим лекар?
Незабавно потърсете медицинска помощ ако:
-
не можете да махнете кърлежа;
-
мястото се зачерви силно;
-
появи се кръгъл обрив;
-
имате температура;
-
болки в мускулите;
-
отпадналост или главоболие.
Ранната реакция е изключително важна.
Митове за кърлежите
„Кърлежите падат от дърветата“
Не. Те обикновено се намират в ниска растителност.
„Щом няма болка, няма проблем“
Кърлежът често се впива безболезнено.
„Всички кърлежи са заразни“
Не всеки кърлеж носи инфекция, но никога не бива да подценяваме риска.
Природата е красива, но и изисква внимание
Пролетта ни кани навън – към зелените поляни, дъждовната свежест и мириса на мокра трева. Но заедно с това идва и нуждата да бъдем по-внимателни.
Кърлежите са част от природата и няма как напълно да ги избегнем. Но с правилна защита, добра информираност и навременна реакция можем спокойно да се наслаждаваме на сезона.
Защото най-хубавите разходки са онези, след които се прибираме у дома здрави, спокойни и усмихнати.
Оля АЛ-АХМЕД
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
18:51 22.05.2026
2 Смотаняху
Коментиран от #3
19:01 22.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост№4442
19:27 22.05.2026
5 така ...
20:29 22.05.2026