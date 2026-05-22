В сезона на кърлежите - когато дъждът и тревата са предпоставка

Пролетта и началото на лятото са сезонът, в който природата оживява. След дъждовете тревата избуява, парковете зеленеят, а хората прекарват все повече време навън. Но заедно с красотата на сезона идва и един невидим риск – кърлежите.

Тези малки паразити се срещат почти навсякъде – в тревисти площи, гори, храсти, поляни, дворове и дори в градските паркове. Те не скачат и не летят, както мнозина смятат, а чакат търпеливо по тревата и ниските клони, за да се захванат за преминаващ човек или животно.

И макар да изглеждат малки и безобидни, кърлежите могат да пренасят опасни заболявания, затова е важно да знаем как да се предпазим и как да реагираме правилно.

Какво представлява кърлежът?

Кърлежът е паразит от семейството на паякообразните. Той се храни с кръвта на хора, домашни и диви животни.

Интересното е, че кърлежът може да оцелее много дълго време без храна и има изключително развит усет за топлина, движение и миризма. Именно така открива своята „жертва“.

След като попадне върху кожата, кърлежът търси по-топло и влажно място:

зад коленете;

под мишниците;

по слабините;

около врата;

по скалпа;

зад ушите.

Той се впива безболезнено, защото отделя вещества, които действат като местна упойка.

Защо сезонът след дъждовете е най-опасен?

Влагата и високата трева са идеалната среда за развитие на кърлежите. Именно след пролетни валежи те стават най-активни.

Рискът се увеличава:

в паркове и градини с необработена трева;

при разходки в гората;

около реки и влажни местности;

при пикници и къмпинг;

ако имаме домашни любимци, които излизат навън.

Много хора смятат, че кърлежите са проблем само в планината, но всъщност те често се срещат и в градска среда.

Какви болести могат да пренасят?

Не всеки кърлеж е заразен, но някои могат да пренасят опасни инфекции.

Лаймска болест

Това е най-известното заболяване, предавано от кърлежи.

Първият симптом често е:

зачервяване около мястото на ухапването;

кръгло петно, което постепенно се разширява.

Могат да се появят още:

температура;

умора;

болки в ставите;

главоболие;

отпадналост.

Ако не се лекува навреме, болестта може да засегне нервната система, сърцето и ставите.

Марсилска треска

Среща се и в България. Започва с:

висока температура;

втрисане;

обрив;

силно неразположение.

Кърлежов енцефалит

По-рядко срещан, но сериозен вирус, който може да засегне мозъка и нервната система.

Как да се предпазим?

1. Подходящо облекло

При разходки сред треви и гори:

носете дълги панталони;

затворени обувки;

светли дрехи, върху които кърлежите се виждат по-лесно;

прибирайте крачолите в чорапите при висока трева.

2. Използвайте репеленти

Спрейовете против кърлежи и насекоми значително намаляват риска.

Важно е:

да се нанасят по дрехите и откритата кожа;

да се подновяват според указанията.

3. Оглеждайте тялото след разходка

Това е едно от най-важните правила.

След прибиране:

проверете цялото тяло;

огледайте децата внимателно;

проверете косата и скалпа;

изперете дрехите.

Кърлежът често пълзи известно време преди да се впие.

4. Не забравяйте домашните любимци

Кучетата и котките често пренасят кърлежи у дома.

Използвайте:

противопаразитни каишки;

капки;

таблетки;

редовно разресване и проверка.

Какво да правим, ако намерим кърлеж?

Първото правило е: не изпадайте в паника.

Важно е кърлежът да бъде премахнат възможно най-скоро и правилно.

Как се маха кърлеж?

Най-добре:

с фина пинсета;

чрез внимателно издърпване нагоре;

без въртене и стискане.

Не бива:

да се маже с олио;

да се гори;

да се натиска;

да се къса.

Това може да увеличи риска от инфекция.

След премахване:

мястото се дезинфекцира;

ръцете се измиват добре;

следи се за зачервяване или симптоми през следващите седмици.

Кога трябва да потърсим лекар?

Незабавно потърсете медицинска помощ ако:

не можете да махнете кърлежа;

мястото се зачерви силно;

появи се кръгъл обрив;

имате температура;

болки в мускулите;

отпадналост или главоболие.

Ранната реакция е изключително важна.

Митове за кърлежите

„Кърлежите падат от дърветата“

Не. Те обикновено се намират в ниска растителност.

„Щом няма болка, няма проблем“

Кърлежът често се впива безболезнено.

„Всички кърлежи са заразни“

Не всеки кърлеж носи инфекция, но никога не бива да подценяваме риска.

Природата е красива, но и изисква внимание

Пролетта ни кани навън – към зелените поляни, дъждовната свежест и мириса на мокра трева. Но заедно с това идва и нуждата да бъдем по-внимателни.

Кърлежите са част от природата и няма как напълно да ги избегнем. Но с правилна защита, добра информираност и навременна реакция можем спокойно да се наслаждаваме на сезона.

Защото най-хубавите разходки са онези, след които се прибираме у дома здрави, спокойни и усмихнати.

Оля АЛ-АХМЕД