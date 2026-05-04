Лекар обясни защо се чувстваме по-изморени през лятото

Усещането за умора през летните месеци, въпреки по-дългите дни и по-високите температури, не е необичайно явление. Според д-р Кайваан Хан, общопрактикуващ лекар от Hannah London в района на Харли стрийт, съществуват няколко физиологични и поведенчески фактора, които могат да обяснят т.нар. „лятна умора“.

При високи температури организмът изразходва допълнителна енергия за терморегулация чрез повишен кръвоток към кожата и изпотяване. Това води до загуба на течности и електролити – вещества, които са от съществено значение за нервната и мускулната функция. Дехидратацията може да причини отпадналост, замайване и намалена концентрация. Специалистите препоръчват редовен прием на течности, охлаждащи мерки и използване на слънцезащита с висок фактор. При продължителна умора е необходимо да се изключат състояния като анемия, хормонални нарушения на щитовидната жлеза или дефицити на витамини.

Качеството на съня също се влошава през лятото. По-високите нощни температури поддържат организма в по-лек стадий на сън и увеличават честотата на събужданията. Допълнително влияние оказват по-дългите светли часове, които могат да нарушат синтеза на мелатонин – ключов регулатор на съня. Препоръчва се създаване на по-хладна и тъмна среда в спалнята, включително чрез проветряване, използване на вентилатори и затъмняващи завеси.

Сезонните алергии са друг фактор. При контакт с полени имунната система освобождава хистамин, което води до възпалителни реакции – кихане, запушен нос и дразнене на очите. Поддържането на този имунен отговор изисква енергия и може да доведе до чувство на умора. Ограничаването на излагането на алергени чрез затваряне на прозорци в дни с висока концентрация на полени и използването на пречистватели на въздуха са сред препоръчваните мерки.

Хранителните навици през лятото също играят роля. Честата консумация на захарни напитки и бързи въглехидрати води до резки колебания в нивата на кръвната захар – бързо повишение, последвано от спад, което се проявява с отпадналост и раздразнителност. За стабилизиране на енергията се препоръчва комбиниране на въглехидрати с протеини или мазнини и избягване на дълги периоди без хранене.

Повишената консумация на алкохол през летния сезон също допринася за умората. Метаболизирането на алкохола ангажира черния дроб и нарушава други процеси в организма, включително хидратацията и възстановяването. Това може да доведе до чувство на изтощение дори на следващия ден. Препоръчва се редуване на алкохолни напитки с вода и ограничаване на количеството.

Допълнително значение има и нарушаването на циркадния ритъм. Пътуванията, дори в рамките на една и съща часова зона, както и промените в ежедневния режим могат да доведат до разминаване между вътрешния биологичен часовник и външната среда. Това често се проявява с намалена енергия и сънливост през деня. Специалистите препоръчват адаптационен период с по-ниско натоварване след пътуване, за да се даде възможност на организма да възстанови ритъма си.