Гери Турийска дава началото на "Седмица на блондинките" в „Стани богат“

1 Май, 2026 10:56

Само блондинки сядат на стола на богатството през следващата седмица

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финалът на пролетния телевизионен сезон на Стани богат по bTV идва с настроение, изненада и последната специална тематична седмица. Остават само пет епизода – но какви! От 4 май зрителите ще станат част от „Седмицата на блондинките“ – поредица, която с усмивка, чувство за хумор и доза самоирония ще разбива митове и ще преобръща стереотипи. Водещият Ники Кънчев ще посрещне участнички, които ще разкажат историите си с лекота и чувство за хумор, но и с увереността на хора, които знаят какво могат.

В продължение на пет вечери „горещият стол“ ще бъде зает от дами с руси коси – естествени или не съвсем – но с напълно автентични истории, силни характери и впечатляващи умения. Защото, както предаването ще докаже, зад всяка прическа стои ум, амбиция и индивидуалност, които не се побират в клишета.

Седмицата започва с ярко присъствие – певицата, поетеса и създателка на „Пощенска кутия за приказки“ – Гери Турийска. Самоопределяща се като „фалшива блондинка“, тя с усмивка признава, че откакто е руса, животът ѝ върви още по-добре.

Сред участничките ще има дама с дългогодишен опит като конферентен преводач, работила в Европейския парламент, както и млада студентка по интериорен дизайн с минало в художествената гимнастика и интерес към политическите науки. Ще видим още банкова служителка, балансираща между цифри и исторически романи, и „огън момиче“ – бивш шампион по таекуондо и дългогодишен служител в армията, която ще седне срещу Ники Кънчев с думите: „Вече 30 години чакам да видя Вас“. В играта ще се включи и дама, участвала в MasterChef, която днес развива семеен бизнес и се изразява чрез рисуване.

Акцент на седмицата ще постави участничка със съвсем различен талант – бивш строителен инженер, която днес пише стихове по поръчка и може да превърне всяка история в рима. Тя ще приеме предизвикателството на водещия и ще започне участието си със свое авторско стихотворение:

Стани богат, Стани богат,
ти си цел в този свят.
Мен съдбата ме избра
за крупни суми в евра.

С усмивка, самоирония и вдъхновение „Седмицата на блондинките“ ще сложи финален щрих на пролетния сезон – доказвайки, че най-интересните истории са тези, които разбиват очакванията.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    най ми хареса как мъдрия ни многострадален народ гласува за Слави-дет не знае как Хитлер е планувал ледник за самолетоносач и Боко-кой ни е върнал Добруджа с Крайовската спогодба//Шиши не го знам-той сигурна знае перфектно турски

    11:00 01.05.2026

  • 2 Конфликт на интереси

    0 0 Отговор
    Николай Кънчев - водещ в Дарик радио.
    Гергана Турийска - водещ в Дарик радио.

    11:11 01.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.