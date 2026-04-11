3-метрово великденско червено яйце с българска шевица е фокусът на Sofia Spring Fest 2026

11 Април, 2026 12:07 548 4

Снимка: Sofia Spring Fest
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На Велики четвъртък бе дадено официалното начало на Sofia Spring Fest 2026 в градините пред НДК – събитие, което превърна столицата в пъстро пространство, изпълнено с пролетно настроение, традиции и вдъхновение.

Фокусът тази година е впечатляващата арт инсталация – 3-метрово червено великденско яйце, украсено с българска шевица, което бързо се превърна в любима атракция за посетителите и един от най-сниманите символи. Яйцето носи послания за здраве, ново начало и връзка с българските традиции.

Празничната атмосфера беше допълнена от над 1500 малки великденски яйца, които украсиха фестивалното пространство и създадоха усещане за уют, цвят и радост.

Откриването събра множество гости и посетители, които се насладиха на богата програма с музика, изпълнения на живо и артистични изяви. Сред официалните гости бяха: Цветомир Петров -председател на Столичен общински съвет, Ивана Мурджева-заместник министър на земеделието и храните, Д-р Ваня Тагарева - заместник председател на Столичен общински съвет, Маргарита Александрова- Изпълнителен директор на Пазари Възраждане АД, г-н Иван Влаев- Председател на Национална занаятчийска камара и др.

Сцената оживя с талантливите млади артисти от Център за изкуство „Зорница“, които впечатлиха публиката със своите изпълнения. Кулминацията на вечерта настъпи с впечатляващото Огнено шоу с DIA, което превърна небето в сцена на огъня и музиката. Със своята харизма, силно сценично присъствие и запомнящ се глас, DIA създаде магично преживяване, което остави публиката без дъх и постави зрелищен финал на откриващата вечер.

Фестивалът ще радва софиянци и гости на града с разнообразни активности, културни събития и празнична атмосфера през следващите седмици. Специално обособеният фермерски пазар събира производители от цялата страна, които представят свежи, натурални и ръчно създадени продукти с автентичен вкус.

Силно въздействащо присъствие има и къщичката за благотворителни дейности, където посетителите могат да подкрепят различни каузи и инициативи, обединени от идеята за доброто и взаимопомощта.

Любителите на традициите могат да се потопят в атмосферата на къщичката на занаятите, където майстори демонстрират и представят български занаяти, съхранявайки жив духа на народното творчество и предавайки го на новите поколения.

Sofia Spring Fest 2026 ще продължи до 10 май, с работно време от 11:00 до 22:00 ч.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Фейк - либераст

    5 2 Отговор
    Бравос! Яйце с българска шевица на най-българския фестивал "сОФИЯ СПРИНГ ФЕСТ"! Туй сичкото шопе от софето много са изучи ва! Я какви купешки думи! По колко ли вървят "СЕКЪН ХЕНД" НА ПАЗАРА?

    12:16 11.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Sofia Spring Fest
    Братята Кирил и Методи за това ли дадоха азбука на това племе?

    12:51 11.04.2026

  • 4 Шпек

    0 1 Отговор
    Силно въздействащо присъствие има и къщичката за благотворителни дейности.....в която всеки може да олаби жилата

    12:54 11.04.2026